Fipe, Fiepet e sindacati insieme da Patuanelli per ottenere aiuti

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 16:45

È

Atteso per lunedì 18 gennaio l'incontro unitario con il ministro Patuanelli

I motivi dell'incontro

Promessa mantenuta

La risposta del Governo

fissato per lunedì 18 gennaio, alle 16, l’incontro tra i vertici di, idei lavoratori del settore e il ministro dello Sviluppo economico,. L’incontrò era stato richiesto con una lettera dalle stesse associazioni delle imprese del settore e daidei lavoratori - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - lo scorso 4 gennaio.Obiettivo dell'incontro è quello di individuare undi interventi efficaci e coordinato a sostegno deie delledella ristorazione e dell'intrattenimento. Dopo mesi di di sostanziale inattività, aggravata da una perdurantesulle misure di indennizzo, le associazioni di categoria hanno deciso di fare fronte comune.«Presenteremo un documento unitario – sottolineano Fipe e Fiepet – con proposte immediatamente implementabili nel decreto legge, in fase di predisposizione da parte del, sui temi degli affitti, del lavoro, della liquidità, delle concessioni e dei ristori. Sono proposte che stiamo avanzando da tempo, ci auguriamo che portarle all’attenzione del ministro in modo unitario e organico possa rappresentare lanecessaria per mettere la categoria nelle condizioni di lavorare con continuità, sicurezza e serenità».A preannunciare la disponibilità del ministro Patuanelli, lafatta a inizio settimana; e ora mantenuta. Lunedì 11 gennaio , infatti,, presidente di Fipe, aveva chiesto attraverso una lettera ufficiale un incontro con il ministro (e l'apertura dello stato di crisi per il settore). Missiva a cui era seguita la risposta ufficiosa via Whatsapp del ministro.La notizia dell'incontro arriva all'indomani del Consiglio dei ministri che ha approvato il testo in cui sono contenute le linee guida per il prossimo decreto Ristori . Una norma che porta buone nuove per il settore dei pubblici esercizi. Da un lato, perché testimonia che lanon sta fermando, almeno per ora, l’azione di governo sui provvedimenti per arginare gli effetti economici del coronavirus. Dall’altro, perché è salita ala richiesta di scostamento che il governo si appresta a inviare alle Camere.