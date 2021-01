Ristori 5, stanziati 32 miliardi. Bar, ristoranti e sci le priorità; in arrivo anche 10 miliardi per le partite Iva

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 10:51

B

Pronti altri aiuti per bar e ristoranti

10 miliardi alle Partite Iva

A bar e ristoranti, già erogati 10 miliardi

Deroghe anche sulle cartelle esattoriali

uone nuove per il mondo dei, deie degli impianti di. Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo in cui sono contenute le linee guida per il prossimo decreto Ristori, il quinto dall’inizio della pandemia e della conseguente crisi economica che ne è derivata.La notizia è positiva in due direzioni: da un lato perché testimonia che la crisinon sta fermando almeno per ora l’azione di governo sui provvedimenti per arginare gli effetti economici del coronavirus; dall’altro perché è salita ala richiesta di scostamento che il governo si appresta a inviare alle Camere. La richiesta dovrà poi ottenere il via libera dela maggioranza assoluta. Matteo Renzi - doveroso sottolinearlo proprio alla luce dello stato della maggioranza - annunciando le dimissioni delle sue ministre, ha comunque garantito il voto di Italia viva.Il nuovo decreto, ha assicurato il ministro degli Affari regionali, ha « la massima priorità » e la crisi «non ci impedirà di correre per garantire tempi rapidi» ai nuovi aiuti ad hoc per lo sci (con tutto il suo indotto) e agli interventi “cospicui” per bar e ristoranti e su tutte le attività penalizzate dalle chiusure. Allesaranno riservati circa 10 miliardi di euro.La bozza del nuovo decretoprevede anche altri 5 miliardi per la Cig in deroga anche se il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo già chiede più fondi anche per l'anno bianco per gli autonomi. Il ministro Azzolina chiede anche ristori formativi per la scuola, mentre i ristoratori protestano e si preparano ad aprire pervenerdì sera e il mondo delloè allo stremo. Le Regioni chiedono 4-5 miliardi Con l'ultima tranche di 628 milioni di euro arrivata ai ristoratori tramite il “” i contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate hanno superato quota 10 miliardi e raggiungono quota 3,3 milioni i bonifici accreditati in automatico dall'agenzia guidata dal direttoresui conti correnti dei beneficiari in base ai decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori da uno a quater" e "Natale".Il quinto decreto Ristori dovrebbe essere in ogni caso «molto più ampio ed articolato» dei precedenti, provvedimenti ha affermato il viceministro dell’EconomiaLe nuove risorse serviranno da un lato per nuovi ristori a fondo perduto per le attività colpite dalla, con un meccanismo “perequativo” che dovrebbe misurare le perdite almeno su sei mesi. Dall’altro, i fondi dovrebbero coprire un nuovo intervento fiscale che potrebbe articolarsi in un pacchetto di misure per intervenire su quella che il viceministro Misiani ha definito una «montagna diin arrivo», circa 50 milioni di atti.L’idea sarebbe quella di una sospensione di altri due mesi per arrivare fino al 31 marzo e aprire una nuova finestra che arrivi al 30 aprile (data di conclusione dello stato di emergenza). In seguito si punterebbe da una parte su tempi dipiù lunghi in modo da diluire nel tempo la notifica degli atti del 2021 ed evitare l’con quelli targati 2020.Dall’altra su una nuovadelle cartelle con un sconto su sanzioni e interessi. Nel pacchetto potrebbe trovare spazio anche la “pulizia del magazzino” (cancellazione dei carichi non più esigibili) invocata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, per rendere più efficace e meno dispersiva la macchina della