Da Bologna parte il ricorso al Tar, 130 ristoranti contro le chiusure. Se accolto, ne beneficerà tutta Italia

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 11:01

S

Sono 130 i ristoranti e le osterie di Bologna che hanno fatto ricorso al Tar del Lazio

Le contraddizioni delle disposizioni

Il tema sanitario

ono 130 i ristoranti e le osterie diche fra il 19 e 20 gennaio faranno ricorso aldel Lazio per contestare le chiusure decise dal Governo. A guidare le operazioni del comitato, che raggruppa 95 società della zona, è l’avvocato. Obiettivo: sospendere l’efficacia dei Dpcm e tornare ad aprire.«Se noi vinciamo riaprono tutti i ristoranti d’Italia», ha affermato al Corriere di Bologna l’avvocato Bacillieri. In ballo c’è anche una richiesta dinei confronti dello Stato per le precedenti mancate aperture che spinge diversi altri ristoranti ad aderire; anche da fuori città. Insomma, da Bologna parte unache potrebbe coinvolgere tuttala Penisola.Fra ifatti notare dai ristoratori che partecipano al ricorso, l’inconsistenza dei(soprattutto se paragonati a quanto avviene in altri paesi europei come Francia e Germania), ladella grande distribuzione (con le persone che, non potendo andare nei locali, si riforniscono di alcolici nelle corsie dei supermercati per poi consumarli all’aperto), lasubita dall’equiparazione fra bar e ristoranti, ilalle 18 che toglie la sostanziale fetta di introito serale.Infine, c’è il grande tema del ristorante come luogo di trasmissibilità del virus: «Abbiamo investito per mettere in sicurezza i locali, non si registrano casi di focolai nati nei ristoranti, perché allora chiudere un settore che potrebbe tirare a campare?», si chiede, gestore della Cantina Bentivoglio.