Riaprire i ristoranti ampi e con nuovi protocolli di sicurezza. Vaccinazione per tutti gli addetti

istori, sostegno ai dipendenti,, liquidità. Nelle 13 cartelle del documento nitario presentato daal ministro dello Sviluppo economico,c’è una sorta di road map per uscire dalla crisi in cui le chiusure, spesso senza ragione, hanno sprofondato i. Oltre che una preziosa analisi sullo stato del comparto e su proposte tecniche per la ripresa, questo documento contiene una vera e proprio sfida che i rappresentanti dilanciano al: rafforzare i protocolli di sicurezza (già i più alti in Europa), ascoltare il parere degli scienziati e cominciare riaprire anche la sera nelle zone gialle e almeno di giorno in quelle arancio e nelle zone arancio quei locali che per superficie e garanzie possono essere considerati “sicuri”. All'incontro erano presenti anche i sindacati dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, a conferma della più ampia rappresentatività del comparto. Aspetto non certo trascurabile nel momento in cui in tanti pensano di rappresentare queste imprese.Il tutto ponendo con forza sul tavolo la questione ( lanciata per primi da ) di una priorità alle vaccinazione di tutti gli addetti dei pubblici esercizi e prevedendo, con la giusta gradualità, un passaporto dei vaccinati per frequentare liberamente i locali covid free. Una scelta di grande responsabilità che Fipe e Fiepet hanno fatto, ben sapendo che alcuninon potrebbero magari entrare in questa prima partita di aperture, ma che allo stato attuale è l’unico modo di rimettere in attività aziende da cui dipende anche il futuro della filieradi qualità e un minimo diinterno. Di fatto la(che rischia la chiusura a breve di 50/60mila imprese, con conseguenze drammatiche anche per quanto attiene ai livelli occupazionali) si è dichiarata disponibile «a rafforzare i protocolli sanitari già adottati e rispetto ai quali i controlli eseguiti dalle autorità competenti hanno già dimostrato l’efficacia?Non dimentichiamo che non c’è un solo studio scientifico che attesti l’esistenza disignificativi nel mondo dei pubblici esercizi, anzi. E per dare garanzie a tutti, Fipe e Fiepet propongono di «istituire con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo di confronto con le categorie e le istituzioni competenti (Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile), per definire gli eventuali adeguamenti dei Protocolli già in essere e permettere, anche alla luce della campagna vaccinale in corso, la riapertura delle attività ».Ed è proprio qui che si avverte il, ma anche l’estremacon cui i sindacati di categoria vogliono sbloccare la questione “aperture” per dare un senso reale allache impone un confronto serrato con le istituzioni evitando di cadere nelle proteste più o meno spontanee, ma inconcludenti. Nessuna azione autonoma o indiscriminata, che aprirebbe conteziosi e creerebbe solo allarmi sociali.Fipe e Fiepet insistono sul fatto che per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, «è del tutto ingiustificato assimilare attività diverse a medesime restrizioni non distinguendo le imprese in base alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia di servizio reso». E da qui partono proposte concrete su cui il ministro si è impegnatyo a convocare il tavolo di confronto con il Cts e il ministero della Salute (come richiesto dalle associazioni) per arrivare ad un progetto di riapertura in sicurezza.Come dire: non tutti i locali sono uguali e non tutti possono in effetti garantire margini diverificabili e certificabili. Pensiamo solo a ristoranti con ampi spazi e possibilità di distanziare i, o al contrario a bar col solo bancone in ambienti piccoli. È evidente che si tratta di situazionie che al momento potrebbero prevedere tempi didifferenziati e scaglionati nel tempo in base al diminuire della pandemia. Non si tratta certo di “sacrificare” qualcuno, ma solo di permettere a chi supera dei parametri oggettivi di poter riaprire, concentrando invece su chi è costretto a rimanere chiuso gli aiuti di sostegno . E per chi dovesse imbrogliarem aggiungiamo noi, basterebbe prevedere sanzioni rigidissime fino alla cancellazione della licenza.E del resto non dimentichiamo che dei ristioranti oggi sono attivi comunque, indipendentemente dalla fascia di colore della regione, sono quelli degli, che lavorando solo per gli ospiti possono mantenere distanze e sicurezze. Ampi spazi e(nonchè il numero limitato dei coperti già previsto da alcuni Dpcm) permettererebbero di riapire in sicurezza a moltissimi ristoranti. Una volta accettato questo meccanismo, basato su livelli di assoluta, si deve subito poter riaprire e con nuove modalità. La proposta di Fipe e Fiepet è di consentire nelle “nei locali dove la somministrazione può avvenire con un «adeguato distanziamento e attraverso l’adozione di modalità gestionali più accorte (es. prenotazione obbligatoria, rilevazione temperatura all’ingresso, pagamenti solo elettronici etc.).Al tempo stesso va sbloccato il lavoro nelle “aree arancione”. «Èperché sarebbero gli unici esercizi a rimanerein un contesto economico in cui tutte le attività commerciali restano aperte». In proposito si aggiunge che «in queste aree, stante la mancanza di qualsivoglia restrizione alla mobilità dei cittadini all’interno del comune di residenza», la chiusura di bar e ristoranti (in regola con i nuovi protocolli sanitari) determina la totale assenza di servizio per milioni di consumatori.«Anche in questo caso, almeno nei locali a più ampia metratura, chiediamo la riapertura delle attività a fronte di Protocolli anche più stringenti» ricordano unitariamente, presidenti di Fipe e Fiepet. E del resto che senso ha chiudere i ristoranti per la cena quando nei supermercati e sui treni c’è la folla? Almeno nelle aree gialle e arancioni i pubblic esercizi dovrebbero essere paragonati ai negozi, offrendo fra l'altro servizi importanti allo shopping. Quindi se si aprono le une si devono aprire anche le altre.E sempre in merito alla questione “”, idei pubblici esercizi fanno presente come sia assolutamente sbagliato e anzi dannoso il divieto di asporto per i bar dopo le 18.00. «Non ha in alcun modo risolto il problema degli assembramenti – dicono Fipe e Fiepet - mentre ha solamente spostato l’acquisto di bevande e prodotti dalle attività forzatamente chiuse ai cosiddetti “minimarket” e alla grande distribuzione. E gli assembramenti o le feste si fanno comunque…».A livello più generale, e di prospettive, i rappresentanti dei pubblici esercizi italiani affrontano anche il tema della campagna diche dicono di seguire con fiducia e. Anzi, anche in questo caso rilanciano sul piano della responsabilità chiedendo al Governo di prevedere l’inserimento deglidel comparto tra le «figure professionali alle quali assegnare priorità nella somministrazione dei vaccini, espletate le operazioni di vaccinazione per lesanitarie e soggetti più a rischioInoltre, per favorire la graduale ripartenza in sicurezza, andrebbe previsto unche permetta loro la libera circolazione e frequentazione nelle nostre attività di pubblico esercizio». Una proposta che nella direzione che per prima Italia a Tavola ha posto come centrale in vista di una ripresa del turismo che, in quasi tutto il mondo si baserà proprio sui certificati di covid free Tutto questo, ovviamente, richiede tempo e una gestione attenta a non a lasciare indietro nessuno, ma non si può pensare ulteriormente di andare avanti con questi go and stop. Anche perché i. Tutto questo nonostante siano stati adottati i protocolli promossi Istituzioni con onerosi investimenti a carico delle imprese. Non si può negare che questo«Tornare tutti al lavoro e tirare avanti fino alla ripresa con ristori adeguati e, soprattutto, con una revisione profonda di costi di gestione (affitti, utenze, lavoro), tasse e imposte, da riparametrare sui nuovi livelli di ricavi e non su quelli passati. Che, forse, uguali non torneranno più». Il vicepresidente vicario della Fipe,, così sintetizza così le richieste che le associazioni di categoria hanno presentato.- ha aggiunto Cursano - non solo gestisce poco e male la crisi scatenata dalla pandemia,. Tocca farlo da sole alle imprese, le nostre come quelle di tutti gli altri settori. Per questo siamo tornati dal Ministro per ribadire le nostre richieste, che servono a dare un futuro al comparto, all’occupazione e ai servizi che garantisce».