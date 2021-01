I musei in zona gialla riaprono. I direttori: Spingeremo la ripartenza dell'Italia

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 18:30

Tra i primi musei ad aprire il Bargello a Firenze





Mann di Napoli: La felicità della prima visitatrice

Al Bargello, come buon auspicio, due studenti i primi a rientrare

Ercolano e Pompei: i musei aiuteranno nella ripartenza

n piccolo passo, ma così importante per infondere un po’ die die per la. Nelle), al momento solo in settimana come da nuovo, hanno riaperto ie con loro una piccola parte del nostroculturale italiano. Da, dalla Reggia diciò rappresenta comunque, un primo sguardo in avanti nella direzione di un auspicato recupero della. Tra i primi ad aprire ilGliriapriranno giovedì 21, mentre domani, mercoledì 20, tornerà accessibile ai visitatori. Lo ha annunciato il direttore delle Gallerie degli Uffiziriaprendo, questa mattina, il giardino di: «Invito tutti i fiorentini e i toscani a venire a visitare i nostri musei - ha detto Schmidt - che sono stati chiusi per 77 giorni».Un invito che sicuramente sarà accettato. Vista ladei primi visitatori negli altri musei il primo giorno di apertura . La prima visitatrice del Mann, Tina Siotto, non ha, infatti, trattenuto l'emozione: «Per me - ha detto all’Ansa - questa è la seconda casa. Sono felice, così come ero triste nel giorno della chiusura. Vengo qui quando posso: da quando c'è l'attuale direttore,, ho la tessera Open Mann e anche per prendere unvengo qui magari con qualche amica, condividendo le nuove esposizioni. Sono una amante dell'arte e da giovane, quando non c'erano le guide, mi piaceva accompagnare visitatori tra le opere del Museo. Per me è come rientrare a casa».Dopo di lei ad un'ora dalla riapertura, la biglietteria ha staccato una dozzina di tagliandi. Ma non solo il Mann, a Napoli hanno anche riaperto ile ildiMadre.Da Napoli a: portone aperto anche al museo nazionale del. E come bell’auspicio anche per il futuro dellae dei, i primi a entrare, ieri mattina, sono stati Enrico e Isabella, due giovanidi: «Il Bargello - ha commentato Enrico - è il museo più bello di Firenze, lo amo anche perché sono uno studente di storia dell'arte, per me è importantissimo che abbia riaperto».A supervisionare la riapertura la direttriceche ha commentato: «Sono molto felice che i primi a entrare siano stati dei giovani perché loro e gli anziani solo quelli che hanno sofferto di più questa pandemia - ha detto - Anche se non fosse arrivato nessuno per noi era importante esserci, anche perché qui abbiamo la “” scelto dacomediper la».Tra i primi luoghi a riaprire ieri, simbolicamente, c’è stata anche la. E oggi, 19 gennaio, riapre il, con la sua grande sinfonia di beni paesaggistici e architettonici. Inoltre, sono nuovamente visitabili tutti i: Palazzo Vecchio, Museo Novecento, museo Bardini, Cappella Brancacci, museo di Santa Maria Novella, museo Bartali, memoriale di Auschwitz.Tra ioltre al Bargello, hanno riaperto le Cappelle Medicee e Palazzo Davanzati. L’Opera del Duomo rimarrà chiusa per tutta la settimana, tra mercoledì e giovedì riapriranno l’Archeologico e San Marco a Firenze. Si dovrà aspettare il 13 febbraio per la Galleria dell’Accademia con un riallestimento temporaneo reso necessario dal restauro della sala del Colosso.Anche un altro dei simboli della cultura italiana nel mondo,, incluso il Museo Archeologico di Stabia Libero D'Orsi, ha riaperto e gestirà i percorsi grazie a. Cancelli aperti da oggi anche aldi«Finalmente possiamo accogliere di nuovo in presenza il nostro- dice il direttore del Parco archeologico,- Siamo convinti che con il nostro servizio il sitodi Ercolano contribuirà alla ripresa e aldel nostro territorio e delle iniziative culturali a livello. Nei mesi di chiusura abbiamo elaborato un metodo di lavoro che ci permette di passare facilmente e rapidamente dal virtuale al reale valorizzando tutti gli elementi positivi che emergono dall'interconnessione tra queste due modalità operative».Anche il Museo Nazionale ferroviario di, al confine tra Portici e Napoli, è tornato ad accogliere i visitatori all'interno dei suoi ampi padiglioni e dei giardini botanici. Qui è possibile ammirare l'intera collezione museale e godersi una passeggiata nelle aree all'aperto, nel pieno rispetto delle normative vigenti.