Il turismo extralberghiero ha tenuto meglio degli hotel. Nel 2020 ha perso “solo” il 50% dei clienti

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 12:42

Il turismo extralberghiero ha registrato il 54% delle presenze (vs. 2019)

Sorpasso nel trimestre estivo

Le motivazioni

Questione seconde case

onostante l’anno nero del, che ha lasciato sul terreno oltre 240 milioni di presenze in meno (-55% rispetto al 2019) e riportato l’Italia indietro di 50 anni, c’è chi è riuscito ameglio degli altri. Si tratta del compartoche, secondo i dati dell’indagineelaborati per, nel 2020 ha registrato il 54% di presenze rispetto all’anno precedente superando hotel e alberghi fermi al 46%.A determinare la tenuta delle strutture extra-alberghiere, sono stati il desiderio di, la volontà di vivere all’, lontani dalle città, e la riscoperta delLa differenza di andamento fra i due settori è stata maggiormente evidente nel trimestrequando le strutture extra-alberghiere hanno subito un, anno su anno, delle presenze domestiche pari al -4,8% in agosto poi parzialmente recuperato nel mese di settembre (+4,5%). Gli, invece, hanno subito in misura maggiore la frenata del: -8,1% in agosto e -13,9% in settembre.«Il 2020 ha avuto risultati incoraggianti per levicine e poco frequentate, ma con una buona attrattiva - ha spiegato, data analyst di Otex - Per esempio, quest'estate ha registrato risultati veramente positivi la campagna toscana, che solitamente è una realtà battuta molto dai turisti ma ha avuto un incremento di presenze grazie agli italiani che l'hanno riscoperta». A confermare questa tendenza, uno studio diche mostra come, nel 2020, il chilometraggio dei turisti si è drasticamente ridotto.Ma non è tutto: a favore delle sistemazioni extralberghiere, sostiene Otex, c'è anche il desiderio di una vacanza "open air", in agriturismi o campeggi, per timore di contrarre ilnei luoghi chiusi. E infine, per lo stesso motivo, la preferenza dei viaggiatori per una maggiore privacy, negli appartamenti affittati col meccanismo della locazione breve, rispetto agli spazi comuni tipici degli alberghi. «I turisti ci scelgono perché sappiamo rispondere alle loro esigenze - afferma, presidente di Property Managers Italia, associazione nazionale di categoria del turismo residenziale - nelle città come neiche in tanti stanno scoprendo come destinazione. Il futuro è del comparto extralberghiero: ed è giusto valorizzarlo, per arrivare preparati alla ripartenza dei grandi flussi una volta finita l'emergenza sanitaria».A pesare sul comparto extra-alberghiero sono però le incertezze sulla questione. Nell' ultimo Dpcm , in vigore fino dal 17 gennaio, la possibilità di raggiungere la seconda casa fuori regione, compresa anche quella presa in affitto per lunghi periodi, è stata inserita fra le azioni concesse dal Governo. Una decisione che ha sollevato non poche perplessità e ha reso necessario un chiarimento. Ad oggi, vale quanto specificato dal sottosegretario all'Interno, Achille Variati che ha fissatoi paletti relativi agli spostamenti fino al 15 febbraio. Tradotto: disco verde alla possibilità di spostarsi da una regione all'altra per raggiungere la seconda casa. A patto che non sia un parente.