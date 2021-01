Seconde case sfitte? I proprietari preoccupati scelgono nuove tipologie di contratti

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 17:33

Gli effetti del Covid sul mercato degli affitti



Le tipologie di contratto

l Covid ha cambiato il mondo degli. Sopratutto quelli turistici. Di fronte al rischio di appartamenti ovuote, molti proprietari hanno preferito mettere mano alla tipologia del, abbandonando il canone libero e preferendo quello concordato o transitorio. Stessa cosa per l’affitto breve, al momento stoppato dalle limitazioni agli spostamenti imposte dai varidel Governo. Il tutto anche a costo di perderci qualcosa: a fine 2020, infatti, ihanno registrato una contrazione di circa il 5%.Come riportato dal Sole 24Ore, i dati sui contratti stipulati nella prima parte del 2020 segnalano una riduzione di quelli a(dal 55,1 al 52%) a favore di quelli a(dal 29,5 al 31,4%) e del(dal 15,4 al 16,6%). Variazioni che, da un lato, riflettono il cambio di destinazione d’uso di molti locali, spesso adibiti a soggiorni turistici e che ora fanno rientrano nel mercato residenziale senza per questo vincolarsi alle sue particolarità; leggi: lunga durata. Oppure, dall’altro, l’avvicinamento di proprietario e inquilino sucalmierati al punto da essere sostenibili in uno scenario diindotta.

Città contro provincia

Secondo i dati di Scenari Immobiliari, aggiornati a dicembre, a registrare le maggiori diminuzioni dei canoni sono le città con Milano e Roma stabili al -2% seguite da Bologna e Napoli (-3,6/3,7%) fino al -8,5% di Reggio Calabria. Numeri dietro cui si nasconde anche una maggiore disponibilità di immobili: in quattro capoluoghi italiani su cinque la crisi pandemica ha provocato un incremento di alloggi disponibili superiore a quello di marzo. Sempre secondo il Sole 24Ore, l’offerta di case sfitte è triplicata a Trento (202,2%) e più che raddoppiata in altre 11 città. Mentre nei piccoli centri come Mantova, Piacenza, Pistoia, Asti la disponibilità di case in locazione si è addirittura contratta fra il 25 e il 30%.



Secondo Stefano Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, «nel 2020, ma anche nel 2021, le locazioni brevi a uso turistico sostanzialmente non si contano. Stessa cosa per quanto riguarda le locazioni dedicate agli studenti, che si sono più che dimezzata nelle città a causa della chiusura delle università o la limitazione delle loro attività. Questo ha generato una sovrabbondanza di immobili e una maggiore disponibilità dei proprietari a trattare sul prezzo dell’affitto». La seconda casa torna sul mercato, per la gioia di quei pochi che cercano di cambiare abitazione in questo contesto, sperando di strappare un prezzo ribassato



Diversamente, nelle località turistiche, il trend ha visto un allungamento del contratto d’affitto che, dopo il tradizionale mese estivo, si è esteso anche alle stagioni successive. «Su questo ha inciso notevolmente l’impatto dello smart working - ha affermato Breglia - che ha liberato molti lavoratori del terziario dalla necessità di recarsi in ufficio preferendo svernare nelle seconde case a uso ricettivo in montagna o al mare». Insomma, il mercato degli affitti sembra un sistema a vasi comunicanti. Il problema, semmai, è la ricerca dell’inquilino.