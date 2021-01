Delivery, gli italiani vanno matti per i piatti vegani. Su UberEats boom di Vegan Poké e dolci

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 12:30

G

In Italia dal 2018 al 2020 è stato registrato un aumento delle consegne di piatti vegani pari al 300%





Il piatto più amato è il Vegan Poké

In Italia aumento degli ordini vegan

è ormai il mese dei. Grazie, in particolare, a, la sfida, partita, di mangiare per 31 giorni solo. Un successo ormai internazionale al quale hanno aderito fino allo scorso anno un milione di persone nel mondo e in Italia decine di migliaia. Moltissimi anche i vip (tra cui Paul McCartney, Jaquine Phenix e molti altri personaggi dello spettacolo) e le persone normali che hanno cominciato a “utilizzare” gennaio come, certamente etica, per iniziare con un buon proposito, o magari per rimettersi in forma dopo gli sgarri delle feste natalizie. Ma quali sono isenza proteine animali piùdagli? A svelarlo èche ha stilato ladei piatti più ordinati dagli italiani durante questo gennaio vegano.In prima posizione, si conferma, come nel 2019, il Vegan Poké , la, amatissima in tutto il mondo, disponibile anche nella sua versione veg. Tanti anche iordinati sulla piattaforma come il, la, o ilalIn, patria di alcune delle ricette più amate al mondo, si è dunque riscontrato un forte aumento degli ordini di questi piatti : infatti dal 2018 al 2020 è stato registrato un aumento delle consegne pari al 300%. Anche se ci sono paesi in cui questa cucina ha maggiore successo che in altri. La zona in cui si effettuano più ordini vegani è in primo luogo, seguita dallae dallaMa appunto, anche in Italia la cucina vegana sta prendendo sempre più piede e qui, come afferma la ricerca dici sono persone per cui la cucina vegana è una vera e propria passione: il 25 settembre scorso, ad esempio, unha fatto un ordine dal ristorantedi ben 43 articoli fra piatti e bevande.