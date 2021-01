Impianti sciistici, c'è una bozza di intesa: seggiovie al 100% della capienza

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 18:26

L

Seggiovie al 100% della capienza ma con mascherina

Il tempo stringe, il 15 febbraio si riapre

Le regole anti-assembramento

a bozza c'è, ora manca solo la validazione da parte del Governo. Glisi avvicinano alla, dopo aver saltato a piè pari il periodo natalizio, con unoperativo pronto alla verifica delle istituzioni. Frutto dell'incontro con gli esperti del Comitato tecnico scientifico dello scorso 15 gennaio, il documento dovrebbe fungere da regolamento per godersi gli scampoli di stagione.La risposta dovrebbe arrivare a stretto giro, si spera. Secondo l'ultimo, infatti, la riapertura degli impianti è prevista per il, ma «occorre dare aiil tempo necessario per organizzarsi a fronte di una stagione purtroppo già compromessa», ha affermato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,. Ovviamente, il testo fa riferimento agliintrodotti dalle ultime disposizioni in materia di sicurezza sanitaria. Inderogabile la chiusura nelle zone rosse, dimezzata quella nelle zone arancioni.Per quanto rigaurda la questionenegli impianti di risalita, le indicazioni sono chiare: «Per leè possibile la portata massima al 100% della capienza del veicolo ma è obbligatorio l’uso dellachirurgica. Tale portata è ridotta al 50% se le seggiovie sono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. Per leè prevista una riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e l’uso obbligatorio di mascherine chirurgiche», ha spiegato Toti.Analogo limite è previsto per le, sia per la fase di salita che di discesa, prevedendo sempre l’uso di mascherina chirurgica. Inoltre, rispetto alla precedente proposta, è stata introdotta la previsione di un tetto massimo digiornalieri vendibili, considerando anche gli abbonamenti settimanali e stagionali, con l’obiettivo di limitare il numero massimo di presenze giornaliere sui campi da sci.