La dignità professionale dei rider: sono loro l'ultimo step (basilare) della delivery

Rider, la 7ª categoria del sondaggio Personaggio dell'anno?

I rider, l'ultimo step della consegna a domicilio

La categoria dei rider: cos'è, da chi è costituita

Rider, l'inquadramento del lavoro: dipendente o autonomo?

Soft skills e hard skills

l’attenzione al cliente,

la capacità organizzativa,

il senso di responsabilità.

Il rider, la 7ª categoria del sondaggio Personaggio dell'anno

ei momenti emozionanti durante i quali si scopre quali candidati al sondaggioproseguono il loro cammino e quali invece si accomiatano onorevolmente dall’agone, rendiamo omaggio ad una categoria non annoverata tra le 6 che ben conosciamo ( clicca qui per votare alla 13ª edizione del sondaggio di Italia a Tavola). È la categoria dei: testimoni probanti delin atto nel nostro Paese; cambiamento, ha senso ribadirlo, che laha catalizzato, ma non cagionato.Ad oggi i rider sono stimati in numero di circa 30mila. La loro mansione, l’espletamento diligente della loro attività, copre l’anello ultimo della catena costituita dalla. I rider attuano la fase delivery (=) propriamente detta. Dalla sede del luogo di produzione e confezionamento portanodestinatario.I rider stanno svolgendo un servizio necessario che lenisce i disagi dell’isolamento dovuto ae a. In prima approssimazione le sfaccettature della categoria sono quattro, qui di seguito elencate.Sintomatico del momento transiente dei rapporti di lavoro nella società è proprio la situazione del rider: lavoro autonomo o lavoro dipendente L’elemento innovativo è dato proprio dalla: non tutti i rider preferiscono l’inquadramento da lavoratore dipendente. Lo stesso dicasi, ed il fatto desta stupore, per il. Propendono per un rapporto dile singole realtà di ristorazione che non si possono sempre permettere un proprio dipendente diretto e si rivolgono per erogarealle terze parti. Terze parti che, con lungimiranza e consapevoli di erigere sia barriere all’ingresso che barriere all’uscita, cominciano esse per prime a studiare favorevolmente ipotesi dicome lavoratore subordinato.In definitiva, almeno nel termine medio assisteremo ad unatra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Sarà proprio il mondo dei rider a tratteggiare i contorni giuridici della cosiddetta, oramai non più banalmente riconducibile alla cosiddetta “economia dei lavoretti”.In un mondo del lavoro che (finalmente) comincia a considerare ledi importanza pari alle, serenamente diciamo che per fare il rider non è che poi ci vogliano chissà quali elevate hard skills. Potremmo ricondurre l’hard skill fondamentale a sapere andare in bicicletta, saper guidare un motorino.Ma attenzione,, condizione tipica dei lavori ad alta componente di servizio,, ed anchesul mercato. Esse sono fondamentalmente tre:In definitiva, rimanendo nel mondo della ristorazione in accezione estesa e quindi non considerando gli operatori della sanità, ci pare normale e doverosoNon nascono con la pandemia, ma assumono funzione delicata ed indispensabile durante la pandemia. Sono i rider, non dimentichiamolo, ad assicurare la consegna dei pasti a domicilio . Saranno i rider a trasformare la percezione di mansioni considerate povere e svolte da fasce deboli, in un’attività di servizio con proprianella nuova normalità.