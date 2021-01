Apri e chiudi, ma Mio Italia non ci sta: Chiudiamo bar e ristoranti il 7 e l'8 per protesta

Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 11:00

L

La protesta di Movimento Imprese Ospitalità





Mio Italia: Chiuderemo perché il Governo ci sta uccidendo

Bianchini: intervenga Mattarella

'Epifania è l'ultimo dei giorni rossi del decreto Natale. Ma prima di ripartire con il nuovo decreto a zone e colori, ci sono 4 giorni scoperti:, weekend, ininper tutta Italia. Il che significa, per la, un'apertura nei due giorni feriali (il 7 e l'8) fino alle 18 e poi di nuovo chiusi proprio nel weekend, quando il fatturato sarebbe maggiore. Una mossa che non è piaciuta ain Italia, soprattutto a, che ha deciso, come segno di protesta, in unaanche nei giorni del 7 e dell'8.«Il, con le sue bugie e con le sue tasse, ci sta uccidendo: tutti devono sapere quel che accade e, per questo, Mio Italia ha deciso unadei locali aderenti»., presidente di Mio Italia, è su tutte le furie: «L'esecutivo si fa beffe del nostro comparto e, dopo la decisione di far aprire bar e ristoranti giovedi 7 e venerdi 8 solo a pranzo, per chiuderli di nuovo il sabato e la domenica , Mio Italia ha deciso: la serrata nazionale delle attività. Chiuderemo le serrande ed andremo ad affiggere un cartello, in cui spiegheremo il motivo della protesta contro le decisioni del governo, che ci sta ammazzando economicamente».«Denunceremo - sottolinea Bianchini - laristori promessi a Natale, la partenza di 50 milioni di cartelle esattoriali e lain cui lavoriamo, a causa delle folli decisioni governative. Non possiamo accettare questo modus operandi singhiozzante perché migliaia di aziende stanno per fallire per la mancanza di ascolto e visione, stanno giocando con le nostre vite a causa delle poltrone, infischiandosene di centinaia di migliaia di italiani, ridotti alla fame. Siamo nel caos più totale, è ora che intervenga il Presidente».