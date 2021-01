L'ira di Gianfranco Vissani: Ci vogliono uccidere. E con i ristoranti muore anche l'Italia

Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 16:32

«

Gianfranco Vissani

i stanno prendendo in giro, mentre con noi sta affondando il 13% del Pil italiano. Questo Governo è un, vogliono farci morire, ma noi resisteremo». La reazione dello chefè come sempre sanguigna, di fronte alla decisione di riaprire per soli due giorni- dopo una chiusura che dura dal vigilia di Natale - e di rispedire l’Italia in zona arancione già a partire da questo fine settimana.È una presa in giro . Presto tante aziende non riapriranno più, perché quando riapriremo le tasse ci correranno dietro e molti ristoratori non riusciranno a pagarle.In uncome questo, si dovrebbe avere il coraggio di sospendere tutto, a partire dal. L’emergenza non riguarda solo i ristoratori: i loro dipendenti, per esempio, sono in cassa integrazione e chissà quando riceveranno i loro soldi. Ma invece di pensare questo, il Governo cosa fa? Incentiva i monopattini che hanno creato solo problemi a taxi e pedoni, e regala milioni di mascherine alla Cina, prima di pensare a rifornire l’Italia. Servono soldi, perché non li prendiamo dal? Con i tre miliardi che sono stati destinati alnon ci facciamo niente.Sembra che per lo Stato siamo solo dei selvaggi ; purtroppo le nostre associazioni di categoria non sono mai state forti, ognuno continua a pensare solo al proprio orticello. Noi adesso stiamo portando avanti unacontro il Governo insieme all’avvocato Terracini, perché non più possibile andare avanti così. Il Presidente della Repubblica ha detto che dovrebbe esserci unadovremmo essere tutti uniti, tutti uguali, ma non è così. La nostra Costituzione si basa sul diritto al lavoro, ma da mesi questo diritto ci è negato.A Ristoritalia si sono affiliati imprenditori umbri, marchigiani, veneti e toscani: da queste persone ricevo tantissime lettere; è gente finita in miseria, ridotta a vivere nei camper. Perché non c’è solo la, che ha il denaro per sostenere un’attività imprenditoriale. L’Italia è fatta di tanti, tantissimi piccoli imprenditori, che mettono nel loro lavoro cuore e passione. Avere i soldi non basta, come ha detto invece Claudio Amendola (il riferimento è al ristorante aperto di recente dall’attore romano a Valmontone, alle porte della Capitale); lui e altri personaggi come Robert De Niro, Sharon Stone e Arnold Schwarzenegger dovrebbero tornare a fare solo gli attori. Non a caso le attività di questi personaggi sono andate tutte a morire.E forse non hanno torto. Chissà, piuttosto, se riusciremo a vaccinare tutti entro quest’anno. Io non credo. Noi parliamo del nostro settore, però sono tante le categorie che stanno soffrendo: isono in difficoltà, ianche. E intanto spopolano le catene della grande distribuzione, che vendono merce di scarsissima qualità a prezzi stracciati. Noi abbiamo investito tanti soldi, in plexiglass, mascherine, percorsi interni, digitalizzazione. Io ho persino uncollaudato dalla Nasa che utilizzo per ossigenare tutto il ristorante; l’ho preso a gennaio dell’anno per essere all’avanguardia e invece ci costringono a chiudere. Per non parlare delle mie camere: ognuna ha un kit di maschere, guanti e disinfettanti gratuite per i clienti. È bene che questo Governo sappia quanto teniamo allaIn Francia e in Germania, per esempio, se lo possono permettere, perché lo Stato paga dipendenti e imprese. Anche l’Inghilterra li sta chiudendo e a proposito dell’Inghilterra… Con la Brexit avrebbe dovuto pagare 250 miliardi di euro all’Europa. Dove sono questi soldi? Ma la verità è un’altra: l’Italia non sarebbe dovuta neppure entrare nell’Euro: il nostro è un Paese rurale e ce ne rendiamo conto solo adesso, ma ormai è tardi. È inutile parlare solo di Roma, Milano, Napoli e Firenze: l’Italia è fatta di piccoli borghi. Proprio quelli che adesso stanno morendo.Per me sarà un. Non illudiamoci, per uscire dalla crisi e rimettersi davvero in moto ci vorranno almeno 5 anni. Lo strascico di questa pandemia, ahimè, sarà lunghissimo.