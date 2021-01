Discoteche destinate all'estinzione. Il 30% dei locali ha già chiuso

Primo Piano del 08 gennaio 2021 | 08:31

L

Esclusa la parentesi estive le discoteche sono chiuse dal mese di febbraio 2020

Se non sarà il virus saranno i debiti

Gianni Indino

sonodallo scorso febbraio e solo l’apertura estiva non è stata sufficiente. Anzi, a livello di opinione pubblica, ha creato un putiferio. Casi isolati hanno veicolato un’immagine negativa su tutto un settore che è composto da aziende, non il “paese dei balocchi”, maguidate da imprenditori che vivono e danno da vivere con il lavoro. Il saldo di questo ingranaggio dell’accoglienza, al momento, fa registrare uni battenti e una percentuale analoga è data per scontata a breve.Presidente per l’Emilia Romagna di-Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo di spettacolo e diper la provincia diè fuori dalla grazia di Dio.«Nessuno si illuda - spiega - a queste condizioni. Ci hanno costretto all’estinzione, come i dinosauri. Non abbiamo possibilità: tra un mese è un anno che siamo chiusi. Eppure abbiamo un peso ee di lavoratori. Siamo considerati dei reietti. Divertirsi, rilassarsi è ormai considerata cosa volgare; le emozioni sono eretiche. Siamo».Nelle vesti di presidente di Confcommercio per la provincia di Rimini, poco prima di Natale Indino aveva ammonito che se non sarà il virus a uccidere saranno i debiti che si accumulano «per colpa di undi mettere in campo soluzioni efficaci che tengano conto dell’enorme difficoltà in cui versano le imprese, i lavoratori e le famiglie del nostro Paese. Eravamo pronti,: nei locali le prenotazioni arrivate per Natale e Santo Stefano ci avrebbero dato ossigeno, il Capodanno a mezzogiorno avrebbe potuto funzionare, i commercianti avrebbero potuto mitigare un po’ il crollo dei consumi con la voglia di fare shopping natalizio». Invece, niente.Di delusione in amarezza il presidente si sposta sul versante discoteche sottolineando il fatto che con unannuo di 10mila euro non ci si lava la coscienza. Vanno a finire nella tassa sui rifiuti, senza contare tutte le altreche si pagano anche con le luci spente.«Siamo– puntualizza – come ha ricordato il governatore, un importante. Nei giorni di apertura estiva le discoteche si sono rivelate unache ha generato benessere per tutto il sistema di accoglienza della Riviera Romagnola. Eppure il, non ha idee. In un contesto come questo laè a rischio. Noi ci siamo, anche disposti a fare tamponi rapidi a spese nostre. Ma veniamo. Un superfluo in grado di tranquillizzare etanti giovani che hanno diritto a un minimo di serenità».Per informazioni: www.silb.it