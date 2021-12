Capodanno in zona arancione? L'ipotesi del Governo che fa tremare bar e ristoranti

La stretta di fine anno si deciderà domani, 23 dicembre, quando sono state convocati cabina di regia e Consiglio dei ministri. Sul tavolo diversi temi: dalla riduzione della durata del green pass all’estensione dell’obbligo vaccinale, dalla necessità di sottoporsi al tampone anche per i vaccinati (soprattutto quelli che si avvicinano alla scadenza dei sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) all’utilizzo della mascherina. Tutto per «difendere la normalità raggiunta», come ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno. Un fine che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe richiedere anche mezzi drastici come una zona arancione su tutta l’Italia limitatamente ai giorni di Capodanno.

L'ipotesi per il 31 dicembre: zona arancione in tutta Italia, bar e ristoranti chiusi alle 18.00

Tutta l'Italia in zona arancione a Capodanno? Per ora solo un'ipotesi

Al momento è solo un’ipotesi, ma al di là dell’andamento dei contagi l’idea allo studio è quella di una sorta di mini-lockdown secondo i criteri della zona arancione. Detto diversamente, per un paio di giorni a cavallo fra il 2021 e il 2022, ristoranti e bar chiuderebbero alle 18.00. Stessa cosa per gli altri pubblici esercizi come le discoteche e i locali da ballo. Stop anche alle feste pubbliche in piazza (eventi che peraltro sono via via in fase di rimodulazione se non di cancellazione).

Ristoranti beffati e rischio assembramenti in casa e per strada

Il rischio è che un provvedimento simile se da un lato risponda a una logica di massima cautela, dall'altro finisca con il creare più complessità. In prima battuta, c’è la questione del fatturato. Dopo un inverno 2020 di stop, bar e ristoranti rischierebbero di non cogliere l’opportunità di fare cassa con i cenoni di Capodanno. Stessa cosa per gli altri pubblici esercizi (pensiamo alle discoteche, aperte lo scorso 16 ottobre dopo oltre un anno e mezzo di sostanziale chiusura).

In secondo luogo, il rischio è quello di spingere le persone a festeggiare in strada (andando a formare assembramenti non monitorati viste le varie ordinanze che vietano gli eventi di piazza) oppure a rinchiudersi nelle case private dove il controllo sarebbe pressoché assente.

Contestualmente, dopo tutta la querelle sui tamponi obbligatori per chi entra in Italia dall'estero, a pagare un prezzo altissimo sarebbe il turismo che, di fatto, per Capodanno si ritroverebbe nelle stesse situazioni del 2020: tutto bloccato nel mezzo del picco della stagione invernale, stavolta con clienti già nelle camere per le classiche settimane bianche.