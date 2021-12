Draghi: «Mascherine e tamponi per difendere la normalità raggiunta». Domani, cabina di regia

Domani, 23 dicembre, la cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi seguita dal Consiglio dei ministri metteranno un punto alle nuove eventuali strette per le combattere la propagazione della pandemia Covid. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati oltre 30mila i positivi (quasi il doppio del giorno precedente): il numero più alto registrato da un mese a questa parte. «Gli scienziati ci dicono che la variante Omicron sia più contagiosa. Il suo arrivo ha aperto una nuova fase della pandemia. Ma i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus, questo il messaggio. Dei decessi, i tre quarti sono non vaccinati. Abbiamo somministrato oltre 100 milioni di dosi. Oggi l’80% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dose. Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi. La terza dose è la priorità», ha affermato Draghi durante la conferenza di fine anno.

Mario Draghi: «Difendere la normalità raggiunta»

Le parole del presidente del Consiglio vanno oltre: «Ho detto più volte che dobbiamo difendere la normalità raggiunta. Che significa niente chiusure, scuola in presenza, socialità soddisfacente. Per farlo dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili. Di fronte all’alta contagiosità di Omicron, cosa si può fare per rallentarne la diffusione? Uso della mascherina, uso del tampone anche se vaccinato, ecc. Domani ne parleremo. Ma ogni decisione è guidata solo dai dati». Comprese quelle relative a un possibile ritorno allo smart working per la pubblica amministrazione, l'utilizzo in determinate circostanze della mascherina Ffp2, sulla tipologia di test (in questo caso l'antigenico) da utilizzare per ottenere il green pass, sull'eventuale estensione dell'obbligo vaccinale (per cui lo stesso Draghi aveva manifestato il proprio consenso prima dell'introduzione del green pass) e, in caso, la quarantena per i non-vaccinati (stile Austria).



Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno

Il tutto con un occhio rivolto al 2022: «Al momento non ci sono nuove proiezioni sull’impatto di Omicron sull’economia italiana del prossimo anno. Quelle fatte per il si sono rivelate sbagliate per difetto. Tutti gli indicatori seguono una tendenza in positivo. Normale chiedersi se questa pandemia possa avere un impatto. Ma finora noi non vediamo un'inversione per l’Italia. In Germania, per esempio, dove la situazione è più grave, invece, gli indicatori sulla fiducia vertono in negativo. Molto dipende dal contenuimento della pandemia. Difendere la normalità significa difendere la crescita, i posti di lavoro».

Verso la stretta a partire dal 27 dicembre

Si va verso una stretta. Sebbene niente sia deciso e si attendano gli ultimi dati disponibili (soprattutto quelli relativi alla diffusione della variante Omicron), il giro di vite pare scontato. Molto probabilmente a partire dal 27 dicembre. Natale quindi salvo. Eccenzion fatta per le varie ordinanze di sindaci e presidenti di Regioni e restrizioni legate ai recenti cambi di colore di alcuni territori (che, almeno in zona gialla e cono il super green pass, non dovrebbero comunque causare particolari disagi ai vaccinati e agli esercizi commerciali come bar e ristoranti). Di seguito una sintesi dei possibili interventi del Governo.

Durata del green pass ridotta da 9 a 6 o 7 mesi

Tema principale è la durata del green pass. La certificazione verde dovrebbe passare dalla durata attuale di 9 mesi (confermata anche dalla Commissione Europea relativamente ai viaggi e alle persone che hanno concluso il primo ciclo vaccinale con doppia dose) a 6 o 7 mesi.

Mascherina all'aperto obbligatoria. E forse servirà anche la Ffp2

L’utilizzo della mascherina all’aperto sembra anch’essa una misura scontata. Diversi sindaci nei giorni scorsi avevano già accelerato su questo fronte mettendo in sicurezza le principali vie dello shopping in previsione di assembramenti per gli acquisti di Natale. Misure ricalcate anche dai governatori e comunque in linea con il passaggio o l’avvicinarsi di diverse Regioni alla zona gialla. La questione nella questione riguarda la possibile adozione di dispositivi di protezione Ffp2 per quanto riguarda alcuni luoghi al chiuso come trasporto pubblico, uffici pubblici e luoghi di stretto contatto come musei, cinema, stadi e palazzetti dello sport, eventi all’interno, discoteche e simili.

Mascherine obbligtaorie anche all'aperto? Molti Comuni e Regioni hanno già anticipato il Governo

Tamponi anche ai vaccinati? Solo in alcuni casi particolari

In ogni caso, il fronte principale è quello del tampone anche per i vaccinati. Il super green pass potrebbe non bastare per accedere a feste, discoteche e grandi eventi come quelli (pochi vista la situazione) previsti per Capodanno. Una richiesta che sembra già anticipata dalla realtà dei fatti: nelle ultime 24 ore sono stati 851.865 i tamponi effettuati dagli italiani e si è superata la soglia del milione di green pass scaricati a seguito di test antigenico o molecolare.

Sul tema Draghi ha detto la sua durante la conferenza stampa: «Relativamente al tampone obbligatorio per i vaccinati, la cosa importante da capire è che fra la seconda dose e la terza, quando la copertura vaccinale tende a scadere, occorre fare il tampone. Si tratta di una misura temporanea ma necessaria per contrastare la diffusione del virus».

Estensione dell'obbligo vaccinale e riduzione dell'attesa per il richiamo

Sul tavolo del Governo c’è anche la possibile estensione dell’obbligo vaccinale. Ora limitato a sanitari, personale scolastico e forze dell’ordine, l’ipotesi è di estendere l’obbligo ad altre categorie di lavoratori; a partire da quelle a stretto contatto con il pubblico. Contestualmente, come già sta accadendo in altri Stati, il decreto che nascerà dal confronto nel Consiglio dei ministri potrebbe contenere il via libera a effettuare la terza dose quattro mesi dopo la seconda, in modo da ridurre il rischio per la mancata copertura vaccinale.

Le raccomandazioni per un Natale in sicurezza

La stretta, come detto, dovrebbe scattare dal 27 dicembre. Per il Natale, quindi, solo raccomandazioni: limitare il numero di persone invitate a pranzi e cene in casa, limitare o evitare i contatti nei giorni (almeno 10) che precedono le riunioni famigliari, arieggiare la sala, fare attenzione agli anziani, lavarsi spesso le mani, ecc.

Per pranzi e cenoni nessuna imposizione, ma grandi raccomandazioni

Cosa si può fare e cosa no ad oggi

Per il resto, ecco cosa si può fare, ad oggi, in base alle attuali normi anti-contagio vigenti e a seconda delle zone colorate di rischio del diversi territori.

Ristoranti al chiuso

Zona bianca: Super green pass

Zona gialla: Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo)

Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo) Zona arancione: Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo)

Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo) Zona rossa: Chiusi. Consentito solo asporto e delivery

Ristoranti all'aperto

Zona bianca: Nessuna certificazione



Nessuna certificazione Zona gialla: Nessuna certificazione

Nessuna certificazione Zona arancione: Super green pass



Super green pass Zona rossa: Chiusi. Consentito solo asporto e delivery

Bar al chiuso

Zona bianca: Super green pass

Super green pass Zona gialla: Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo)

Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo) Zona arancione: Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo)

Super green pass (nessuna limitazione sui commensali allo stesso tavolo) Zona rossa: Chiusi. Consentito solo asporto e delivery

Bar all'aperto o consumazione al banco in piedi

Zona bianca: Nessuna certificazione



Nessuna certificazione Zona gialla: Nessuna certificazione

Nessuna certificazione Zona arancione: Super green pass



Super green pass Zona rossa: Chiusi. Consentito solo asporto e delivery

Alberghi

Zona bianca: Green pass base



Green pass base Zona gialla: Green pass base

Green pass base Zona arancione: Green pass base



Green pass base Zona rossa: Green pass base

Discoteche

Zona bianca: Super green pass (CAPIENZA: 75%, aperto; 50%, chiuso)



Super green pass (CAPIENZA: 75%, aperto; 50%, chiuso) Zona gialla: Super green pass (CAPIENZA: 75%, aperto; 50%, chiuso)

Super green pass (CAPIENZA: 75%, aperto; 50%, chiuso) Zona arancione: Super green pass (CAPIENZA: 75%, aperto; 50%, chiuso)

Super green pass (CAPIENZA: 75%, aperto; 50%, chiuso) Zona rossa: Chiuse

Feste e cerimonie pubbliche

Zona bianca: Super green pass (base dopo le cerimonie religiose)

Super green pass (base dopo le cerimonie religiose) Zona gialla: Super green pass (base dopo le cerimonie religiose)

Super green pass (base dopo le cerimonie religiose) Zona arancione: Super green pass

Super green pass Zona rossa: Non consentite

Cinema/Teatro

Zona bianca: Super green pass (CAPIENZA: 100%)



Super green pass (CAPIENZA: 100%) Zona gialla: Super green pass (CAPIENZA: 100%)

Super green pass (CAPIENZA: 100%) Zona arancione: Super green pass (50%)

Super green pass (50%) Zona rossa: Chiusi

Musei

Zona bianca: Green pass bas

Green pass bas Zona gialla: Green pass base

Green pass base Zona arancione: Super green pass

Super green pass Zona rossa: Chiusi

Stadi

Zona bianca: Super green pass (CAPIENZA: 75%)



Super green pass (CAPIENZA: 75%) Zona gialla: Super green pass (CAPIENZA: 50%)

Super green pass (CAPIENZA: 50%) Zona arancione: Super green pass (50%)

Super green pass (50%) Zona rossa: Chiusi

Palestre e Piscine

Zona bianca: Green pass base (anche per spogliatoi)



Green pass base (anche per spogliatoi) Zona gialla: Green pass base (anche per spogliatoi)

Green pass base (anche per spogliatoi) Zona arancione: Super green pass

Super green pass Zona rossa: Chiuse

Impianti di sci

Zona bianca: Green pass base (Super green pass per funivie e cabinovie)



Green pass base (Super green pass per funivie e cabinovie) Zona gialla: Green pass base (Super green pass per funivie e cabinovie)

Green pass base (Super green pass per funivie e cabinovie) Zona arancione: Super green pass

Super green pass Zona rossa: Chiusi

Lavoro e mense aziendali



Zona bianca: Green pass base

Green pass base Zona gialla: Green pass base

Green pass base Zona arancione: Green pass base

Green pass base Zona rossa: Green pass base

Treni regionali, interregionali, alta velocità

Zona bianca: Green pass base



Green pass base Zona gialla: Green pass base

Green pass base Zona arancione: Green pass base

Green pass base Zona rossa: Green pass base

Aerei

Zona bianca: Green pass base



Green pass base Zona gialla: Green pass base



Green pass base Zona arancione: Green pass base

Green pass base Zona rossa: Green pass base

Metropolitana, autobus locali, autobus interregionali

Zona bianca: Green pass base anche per gli studenti



Green pass base anche per gli studenti Zona gialla: Green pass base anche per gli studenti



Green pass base anche per gli studenti Zona arancione: Green pass base anche per gli studenti

Green pass base anche per gli studenti Zona rossa: Green pass base anche per gli studenti

Navi

Zona bianca: Green pass base



Green pass base Zona gialla: Green pass base



Green pass base Zona arancione: Green pass base

Green pass base Zona rossa: Green pass base

Taxi

Zona bianca: Nessuna certificazione



Nessuna certificazione Zona gialla: Nessuna certificazione



Nessuna certificazione Zona arancione: Nessuna certificazione



Nessuna certificazione Zona rossa: Nessuna certificazione



Shopping

Zona bianca: Mascherina non obbligatoria all'aperto, salvo ordinanze di diverse città per determinate aree



Mascherina non obbligatoria all'aperto, salvo ordinanze di diverse città per determinate aree Zona gialla: Obbligo di mascherina all'aperto



Obbligo di mascherina all'aperto Zona arancione: Obbligo di mascherina all'aperto



Obbligo di mascherina all'aperto Zona rossa: Obbligo di mascherina all'aperto. Aperte solo le attività che vendono beni di prima necessità.



Spostamenti nel proprio comune, fuori dal comune, fuori dalla regione