Capodanno, i ristoranti nel vortice delle cancellazioni: già saltate il 25-30% delle prenotazioni

Capodanno si avvicina, la pandemia accelera, le persone affollano le farmacie per il tampone e disdicono le prenotazioni per i cenoni. Questa, in sintesi, la tendenza che sta emergendo nelle ultime ore e sta mettendo in difficoltà la ristorazione. Dopo le chiusure imposte per legge lo scorso anno, anche la fine del 2021 non sarà senza difficoltà. Le aspettative per una serata a lungo attesa e capace di rimpolpare, almeno in parte, le casse dei 70mila locali che rimarranno aperti per celebrare l'arrivo del 2022 sembra svanire sotto l'effetto delle cancellazioni: il 25-30% di media, secondo i calcoli della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi).

In pochi giorni si è passati dalla voglia di ristorante alle disdette

Un «quadro inaspettato fino a pochi giorni fa» lo definisce la Federazione, che sebbene si aspettasse di non raggiungere (ancora) i livelli del 2019 vista la situazione attuale e le diverse restrizioni anti-contagio (al ristorante si entra solo con il super green pass che si ottiene con la guarigione o il completamento del ciclo vaccinale), cullava l'idea di non chiudere l'anno a mani vuote come è successo nel 2020. Eppure «ci sono locali che in tre giorni hanno visto disdire la maggior parte delle prenotazioni, senza riuscire a rimpiazzarle», sottolinea la Fipe in una nota. Questo significa che il mese di dicembre, il più importante dell'anno che fra festeggiamenti vari vale da solo il 10% del fatturato dei ristoranti, è compromesso. Da qui cresce il grido d'aiuto della categoria: «Non esitiamo a chiedere al governo di dispensare misure urgenti come ad esempio le proroghe delle moratorie bancarie e della cassa Integrazione. Interventi che dovranno sostenere quei comparti che stanno soffrendo di più. Come la ristorazione nei luoghi turistici, quella legata agli eventi o alle feste private o le discoteche e i locali da ballo, letteralmente mortificati dall’ultimo provvedimento che li ha chiusi senza alcun preavviso fino al 31 gennaio», scrive la Fipe.

Che la situazione sia quanto mai inattesa e frutto dell'evoluzione della pandemia negli ultimi giorni (con il picco di 78.313 nuovi contagi nelle scorso 24 ore che rappresenta un record da inizio pandemia) lo sottolinea la stessa Fipe. Subito prima di Natale, infatti, i dati raccolti dall'Ufficio studi della Federazione afferente a Confcommercio erano di tutt'altro avviso: 4 milioni di italiani erano pronti a festeggiare il Capodanno nei ristoranti. Per favorire questa ripresa, i ristoratori avevano previsto una riduzione dei prezzi rispetto a due anni fa: 78 euro in media per il cenone rispetto agli 80 del 2019, mentre per cena e brindisi di mezzanotte con sottofondo musicale il calo era più evidente, 90 euro contro 105. In virtù di questi numeri la spesa totale prevista si sarebbe attestata intorno ai 325 milioni di euro, a fronte dei 445 milioni spesi due anni fa. Con il dilagare della nuova variante Omicron a questi numeri oggi andrebbe fatta un’ulteriore tara tra il 25 e 30%.

Ad Asti e Albenga i ristoranti vanno verso la chiusura per mancanza di clienti

A testimoniarlo in prima persona sono i ristoratori. «A Capodanno dovremmo restare aperti, ma dove sono finire le prenotazioni? Al momento ho solo due coperti sicuri rispetto a una sala che può ospitare fino a 100 posti. Di fatto parliamo di un -98%. Molte persone telefonano, si informano, abbozzano una prenotazione ma poi ci ripensano. E Capodanno è venerdì sera, ormai il tempo è poco. Dubito di grandi ripensamenti dell'ultimo minuto», afferma Maria Zucchero, titolare del ristorante La Grotta di Asti. Se Capodanno si prospetta una delusione, non è che a dicembre le cose siano andate meglio: «La pandemia ha messo tutti in ginocchio. Il mese in corso è stato deludente, Natale compreso. Con l'introduzione del super green pass la clientela si è ulteriormente irretita e fatta meno disponibile a concedersi qualche uscita», aggiunge Zucchero. In ogni caso, il menu per fine anno è già pronto: classici della tradizione piemontese. «Ma per gustarlo i clienti devono prenotare, altrimenti salta anche quest'anno l'appuntamento. Alla fine l'ultimo vero Capodanno festeggiato ormai è un ricordo», conclude Zucchero.

Situazione simile anche nella vicina Albenga (Sv), dove il ristorante Il Pernambucco, 35-40 posti e specialità pesce, si prepara a festeggiare sottotono: «Rimarremo aperti, ma offriremo solo una proposta alla carta, niente cenone con menu dedicato. Il motivo? Poche prenotazioni. Finora neanche il 20%. E sì che negli scorsi anni siamo sempre stati al completo. È chiaro che la differenza la fa il virus: la paura di contagiarsi o contagiare qualcuno ha allontanato le persone», fa sapere lo staff del locale.

Diversi locali stanno pensando addirittura di chiudere per mancanza di clienti a Capodanno

Le cancellazioni? Un fenomeno già registrato a Natale

Per chi, invece, è riuscito a raccogliere le prenotazioni il problema principale è il rischio disdetta. «Il fenomeno lo abbiamo già registrato a Natale quando, fra una disdetta e l'altra, abbiamo concluso la giornata con soli 650 euro di incasso. E abbiamo pure dovuto buttare via 9 kg di daino fresco già preparati e pronti per essere serviti», racconta Matteo Gavini, titolare del ristorante Il Mercante di Pisa. Qui le prenotazioni per Capodanno sono state aperte il 9 dicembre e nel giro di un paio di giorni si sono riempite. Peccato che nei due giorni successivi siano piovute altrettante disdette. «Il problema principale è questa corsa ai tamponi di massa che fa emergere positivi, spesso asintomatici, un po' dappertutto. A questo, poi, si aggiunge l'assenza del turismo. Non essendoci la possibilità di partecipare a qualche evento pubblico i visitatori non si muovono da casa e non prenotano al ristorante», afferma Gavini. In ogni caso, il menu di Capodanno è pronto: 9 portate con abbinamento di altrettanti calici di vino, il tutto per un costo di circa 85 euro. «Speriamo sia una proposta che può fare piacere alle coppie, solo loro possono risollevarci con prenotazioni dell'ultimo minuto», conclude Gavini.

A L'Altro Cantuccio le nuove prenotazioni coprono le disdette

Più fortuna in termini di prenotazioni e disdette ce l'ha avuta L'Altro Cantuccio, ristorante di Montepulciano (Si): «A Capodanno siamo aperti e le prenotazioni sono andate bene, attualmente siamo al completo. Fortunatamente le disdette registrate sono subito state rimpiazzate da nuove prenotazioni. In particolare coppie. In sala ospiteremo solo un tavolo da 4 persone», racconta Mattia Putzulo, chef patron del locale che dispone di una sala di 42 posti a sedere. Per l'ultimo dell'anno la proposta ruota attorno ai piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna e gourmet con qualche puntata internazionale, come la vellutata di ceci con zafferano locale e gamberi blu della Nuova Caledonia. A servire tutto ciò un personale ormai a regime: «Abbiamo avuto grande difficoltà quest'estate. Poi fortunatamente le cose sono migliorate. E a livello di sicurezza abbiamo obbligato tutto il personale a utilizzare la Ffp2», conclude Putzulo.

Diversi ristoranti puntano sulle prenotazioni dell'ultimo minuto da parte delle coppie per rimepire le sale

Anche gli stellati stanno con le antenne dritte

Le difficoltà legate a Capodanno non risparmiano nemmeno il ristorante La Favellina di San Tomio di Malo (Vi), che recentemente ha centrato la prima Stella Michelin: «Chi ha prenotato ha successivamente confermato la propria presenza, ma siamo in balia degli eventi», rivela lo chef Federico Pettenuzzo. Di fatto, i clienti della cena di Capodanno 2021-22 sono grandi affezionati del locale e garantiscono un contatto diretto e una maggiore disponibilità in termini di organizzazione e coordinamento della serata. «Ma questa è una magra consolazione. A ben vedere, queste prenotazioni sono quelle di due anni fa. Poi il Covid ci ha messo in questa situazione. A tavola, comunque, avremo una tipologia di clientela diversificata: dalle famiglie alle coppie, passando per una compagnia di 8 persone e un gruppo da 10, per cui speriamo nessuno sia positivo nelle ultime ora altrimenti sarebbe un grave danno. In totale sono 50 i posti a sedere», spiega Pettenuzzo.

Ad attrarre gli ospiti e fargli vincere il timore che sta attanagliando l'Italia in queste ore, una proposta gastronomica che prevede un menu degustazione in cui lo chef si concederà qualche escursione culinaria («Mi do carta bianca anche rispetto alle materie prime», afferma Pettenuzzo) e un buffet di mezzanotte con vista sulla pianura vicentina: «Si tratta di una tradizione ventennale a cui non vogliamo rinunciare. Tutti insieme con gli ospiti usciamo sul nostro terrazzo dove viene predisposto un buffet dolce e salato con tanto di brindisi mentre si ammira lo spettacolo dei fuochi d'artificio che illuminano la pianura», conclude Pettenuzzo.