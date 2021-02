Dopo lavoro nella natura? A Cortina c'è la Smart Working Holiday

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 10:14

Pausa pranzo golosa, sana e suggestiva

Dopo il lavoro? Appuntamento con la natura

con vista e immersi nella? Sì, con la. L’iniziativa, nata da un’idea diper rispondere all’esigenza diffusa di coniugare, in un contesto che vede sempre più affermarsi il, ha avuto un grande successo nella sua: sono molte le persone che hanno soggiornato nelle strutture ricettive della Regina delle Dolomiti per l’intera stagione.Ora che la località è completamente, l’esperienza del telelavoro inassume connotati completamente diversi, e forse ancora più suggestivi, complici il silenzio della neve e le tante attività da fare nella natura, una volta spento il pc e chiusa l’ultima telefonata.Sono tante leche a Cortina (Bl) mettono a disposizione unadove poter lavorare con connessione Wi-Fi gratuita ad alta velocità e magari, semplicemente alzando gli occhi dallo schermo, osservare le meravigliose Dolomiti imbiancate.Anche ildiventa una vera pausa, con il sapore e il gusto delladi Cortina, nei tanti ristoranti,della località. E la possibilità di passeggiare lungo le strade del centro, ai piedi dello storico campanile di Corso Italia e circondati dalle boutique che hanno reso questa via una delle più famose per loPer il, appuntamento con la. Le meraviglie delsi possono scoprire in tanti modi: facendo escursioni a piedi o con le ciaspole lungo i numerosi sentieri del territorio, da soli o in compagnia delle Guide Alpine di Cortina. Oppure facendo sci di fondo , lungo i 70 km di piste disponibili. Per emozioni in discesa, ci sono lo sci alpinismo e il freeride, meglio se guidati dall’esperienza di una Guida Alpina. Alla fine della giornata, aperitivo all’italiana in centro con vista sull’Enrosadira e la notte il riposo, avvolti dal silenzio dellaA questo link le strutture che aderiscono al progetto: https://www.dolomiti.org/it/cortina/smart-working-holiday