Riaprire i ristoranti? Miozzo (Cts) cauto: Sì, ma servono i controlli dell'Esercito nelle piazze

Serve un controllo efficacie da parte del governo

Evitare il “gioco” solitario: serve unità

Governo intervenga anche per unificare le decisioni delle Regioni

Sì allo sport individuale, no a quello di gruppo

in, come sta succedendo ad esempio nei Paesi Baschi , e anche la, come da tempo stanno chiedendo ledi categoria: è possibile sì o no? È questa lache tutti ci facciamo da tempo e alla quale sarebbe ora di dare una riposta concreta. E la risposta, diretta ed efficacie, è arrivata da, coordinatore del Cts, intervistato da Repubblica. Che ha detto, ma a patto di uncapillare dei luoghi di, anche con l'aiutoProprio in merito alla riapertura dei ristoranti la sera, Miozzo ha, infatti, spiegato: «Sarebbe anche possibile se solo fossimo in grado di garantire un rigoroso meccanismo di, cosa che fino ad ora non è stato. Immaginate cosa può succedere se riaprono ilaaio a, ma c'è anche un'altrache non può essere».«Mi sono attirato le ire di molti amministratori locali che – ha continuato Miozzo - si sono visti imputare la responsabilità del mancato controllo per gli. Ma è quello che chiederei al governo: un controllo efficace del territorio almeno per i prossimi due o tre mesi, con il contributo anchelocale che stanno già facendo un lavoro straordinario. Basta vedere una divisa che agisca nei luoghi a rischio per scongiurare».Perché se da una parte «la terapia più efficace sarebbe unper altri due mesi», ma che «non possiamo permetterci perché ilè in gravecon milioni di persone in stato di assoluta precarietà e il governo non è in grado di supplire alle necessità», dall’altra parte per uscire dal tunnel, spiega il coordinatore del Cts, «la squadra deve compattarsi ed evitare il gioco solitario. Vedo ancora prevalenza diche mettono in atto azioni di scarso valore per il Paese e di complicazione per le azioni che è necessario prendere a».Per questo in merito alle regioni che continuano ad andare in ordine sparso, adesso anche sulladichiara: «Al presidente Draghi suggerirò il ricorso all'articolo 120 della Costituzione che prevede il potere di sostituzione del governo centrale laddove le autorità locali non siano in condizione di garantire i diritti costituzionalmente previsti. Un'ipotesi provocatoria ma che ritengo potrebbe essere presa in considerazione per alcuni aspetti delle strategie nazionali che interessano la salute del Paese. Sullasi sono viste scelte incomprensibili fatte dalin assoluta disconnessione con il sistema centrale e ora si vedono altrettante fotografie su un programma strategico per il Paese come quello delle».Sullee sulleche chiedono di riaprire con le misure prescritte ricorda invece: «Lo sport è un universo di socialità, salute, economia. Consentireha senso, aprire a tutto ciò che riguarda attività sportive ad alto rischio purtroppo no». «La vera discriminante - conclude - è vedere se sapremo considerare il giallo come colore di rischio permanente. Solo in questo modo potremmo sperare di convivere con un'Italia a colori».