Spagna, ristoranti aperti in zona rossa: «Nessuna evidenza di contagio»

Una via di San Sebastian, nei Paesi Baschi

Gli effetti della sentenza

Le motivazioni di carattere sanitario

Una battaglia italiana

nadestinata a creare un precedente importante per il mondo dei. In Spagna, nei, il Tribunale superiore della giustizia della regione autonoma ha autorizzato ladi bar e ristoranti anche nei comuni considerati ad alto rischio, e marcati come, contrastando la linea dura del governo locale.Bar e ristoranti potranno quindi riaprire con effettodal momento che non c’è alcunache i locali siano responsabili del. I locali di somministrazione, si legge nella sentenza, non costituiscono un elemento di «pericolo grave e certo per la, a patto di rispettare tutte le misure di contenimento e prevenzione del contagio». Per questo la Corte ha accolto le richieste delle associazioni di categoria che, dopo le chiusure forzate, versano in un profondo stato di crisi economica.Solo il 22 gennaio scorso, il governo basco aveva rinnovato le misureche estendevano la chiusura di bar e ristoranti già in vigore prima di Natale nei comuni interessati da 500 o più casi ogni 100mila abitanti (84 al momento i comuni baschi che si trovano in questa situazione).sovvertita dalla sentenza del Tribunale che, da un lato, dà speranza agli operatori del settore ma, dall’altro, rischia di creare ulteriore confusione nella gestione della pandemia.Secondo la sentenza, bar e ristoranti potranno riaprire al 50% della lorointerna, favorendo l’utilizzo di terrazze e dehor per mantenere ilinterpersonale di almeno un metro. Vietato il consumo al banco, si possono accogliere fino a un massimo di 4 persone per tavolo.obbligatoria e chiusura alle 20 gli altri limiti.Nella sentenza, il tribunale ha sottolineato che l’aumento dei contagi registrato dal 27 dicembre in poi non può essere addebitato alla frequentazione del canale. Un rilievo che non fa felice Madrid che ora avrà cinque giorni per impugnare la sentenza mentre venerdì 12 è attesa la riunione del comitato Covid, che in base ai dati aggiornati potrà stabilire nuove eventuali misure restrittive.Quanto avvenuto in Spagna potrebbe "aiutare" il processo di riapertura degli esercizi pubblici in. Dall' incontro con il ministro allo Sviluppo economico del 18 gennaio al successivo tavolo di lavoro del 21 gennaio con i membri del(Cts),hanno sempre messo sul tavolo la necessità di riaprire in sicurezza. Decisione che, però, tarda a concretizzarsi Secondo quanto proposto dalle due associazioni datoriali, a riaprire in zona gialla pere in zona arancio perpotrebbero essere quei locali con una superficie sufficiente a operare in sicurezza. Non tutti e non subito, quindi. Ma l'idea è che le imprese che ne hanno le possibilità (e hanno già speso molto per adeguarsi alle varie linee guida) possano tornare operativi. Il tutto a fronte di protocolli anche più stringenti degli attuali se servisse.Infine, proprio il temaemerso nelle motivazioni della sentenza spagnola potrebbe spingere le richieste italiane. Secondo uno studio dal titolo Sars-CoV-2 transmission in the Lombardy Region: the increase of household contagion and its implication for containment measures, pubblicato da un pool di studiosi dellacomposto da Carlo Signorelli, Anna Odone, Giuseppe Stirparo, Danilo Cereda, Maria Gramegna, Marco Trivelli e Gianni Rezza, dimostra il ruolo preponderante dei contagia fronte di unadi quelli registrati nei pubblici esercizi.