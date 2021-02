Impianti da sci chiusi, alberghi indignati: «Così la stagione è morta»

Primo Piano del 15 febbraio 2021 | 12:00

R

Lo sci non riparte, alberghi infuriati

Colaiacovo (Confindustria Alberghi): Danni drammatici

Federalberghi: Decisione inverosimile

Confturismo: Messaggio negativo per l'Italia

Bianchini (Mio): Urgono risarcimenti

Maestri di Sci: 15mila famiglie accusano il colpo

Assoturismo: bruciati altri 400 milioni di euro

abbia, delusione e l’ennesimo grido d’per chiedere indennizzi. Il mondo delinvernale, invece che risvegliarsi con il suono delle sciate dei primi turisti si è risvegliato con un amaro in bocca diverso dal solito, quello derivato dal dietrofront sulla riapertura degli impianti annunciato proprio quando tutto era pronto perUna stagione, quella, che ormai non ripartirà più perché il, data prestabilita ad ora per il via libera, sembra essere davvero troppo avanti. Qualcuno ha deciso di aprire comunque per protesta come in Val d'Ossola e a Livigno e gli sciatori ne hanno approfittato. Una protesta che ricorda tanto quella dei ristoranti che hanno voluto aprire a cena nonostante i divieti, una protesta che diventa illecita e non va certo osannata, ma compresa e capace di dire quanto sia satura la misura,sì.La chiusura deglinon avrà effetti non solo sulle piste da sci ma sull’intera economia che ruota intorno al turismo invernale che ha un valore stimato prima dell’emergenza Covid tra idi euro all’anno tra diretto, indotto e filiera.Quando si parla di turismo invernale non si può non pensare in primis agli alberghi che speravano di arginare le perdite accumulate nell’ultimo anno con un paio di mesi di “settimane bianche”. E invece, niente . «I danni sono drammatici - dichiara, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - ledel settore si erano preparate alla riapertura, attesa da mesi e annunciata da diverse settimane, con acquisti e l’assunzione del».«La situazione - prosegue - era già drammatica , ma il cambiamento intervenuto all’ultimo minuto, ha comportato per le aziende l’ennesimo grave danno per gli ulteriori costi sopportati in questi giorni per preparare laAl ministrocui rinnoviamo il nostro benvenuto, chiediamo subito un intervento veloce e sostanzioso per permettere alle aziende dia questo ennesimo colpo».Caldo, ovviamente, il tema. «Tutto Il settore alberghiero - chiude Colaiacovo - sta ancora attendendo un provvedimento con i ristori per le perdite gravissime subite nelle settimane di, disposti per altri comparti ma non per il nostro, nell’attesa di un provvedimento più organico che era stato annunciato, cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori pesantissimi danni che si sono accumulati in questi mesi sul turismo della montagna».Perla situazione ha dell’inverosimile sia per le tempistiche che per le modalità con cui la decisione è stata comunicata. «I nostri associati - spiega, direttore generale di Federalberghi - sono delusi e disperati perché hanno visto ancora una volta sfumare sotto gli occhi la possibilità di un minimo di recupero. La stagione 2021 è compromessa, qualcuno dice addirittura morta; io spero ancora non sia così, ma di certo se ancora adesso ci stiamo chiedendo se si potrà riaprire oppure no c’è poco di. Nessuno sottovaluta la gravità della situazione sanitaria, ma neanche non bisogna dimenticarsi delle esigenze degli alberghi. Per organizzare lae la rimessa in moto occorrono risorse, tempo e dare comunicazioni all’ultimo momento, con i clienti già nelleperché pensavano che avrebbero potuto sciare, significa sottovalutare il lavoro degli albergatori. Anche perché non solo i clienti da gestire, ma glihanno dovuto anche vedersela con gli stagionali assunti. Infine pensiamo al fatto che la notizia dello slittamento l’abbiamo appresa da un comunicato stampa, innon c’era nulla».Le critiche degli addetti ai lavori virano soprattutto sul segnale che è stato dato dal, ovvero di poca considerazione del turismo che, al contrario, è uno dei motori del Paese. Un aspetto evidenziato dal presidente di Confturismo Confcommercio,: «Con quest’ultimo colpo - ha detto - si completa un anno intero di blocco per il turismo, sostanzialmente senza soluzione di continuità. Bloccare l'apertura degli impianti sciistici la sera prima dell'annunciata apertura è un messaggio negativo per il Paese. Ora si volti pagina rimettendo subito il turismo al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma ancora più urgente è completare in tempi rapidissimi il passaggio delle consegne dalal nuovo Mistero del Turismo per non fermare le assegnazioni di aiuti alle imprese del settore fissate per legge che già sono in ritardo di mesi».«Il rocambolesco go and stop sullo sci e sul turismo invernale del ministro Speranza - ha dichiarato, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità - lascia basiti, quasi senza parole, ma con tanta rabbia. Rabbia che sta montando, perché l’imprenditoria vive di investimenti e programmazione: non si può accendere e spegnere il comparto della neve come se fosse collegato a un interruttore. Credo ci sia profonda disconoscenza di cosa significhi fare impresa, delle esigenze degli operatori del settore, e delle drammatiche condizioni economiche di migliaia di famiglie che vivono di turismo invernale. Adesso urgono risarcimenti celeri e un cambio di passo del governo Draghi perché tutto ciò non accada più».Ma turismo invernale significa anchei quali, dopo aver perso la seconda parte della stagione 2019-2020 ora hanno visto scivolarsi dalle mani l’intera 2020-2021. Sono centinaia i professionisti della neve legati alla Scuola Italiana Sci che si sono attrezzati e organizzati con il massimo rigore e pronti ad attenersi scrupolo aie Vademecum previsti, investendo risorse in una stagione già di per sé drammatica per il comparto, per essere comunque in pista allaprevista del 15 febbraio. E, ora, ricevendo questa ennesima battuta d'arresto non ci sono parole per esprimere, delusione e preoccupazione del mondo dei maestri di sci.Il presidente dell’Associazione Maestri Sci Italiana,commenta: «La decisione del ministro delle Salute per tempistica e modalità ci lascia esterrefatti! Amsi, si unisce al Collegio Maestri di Sci Italiani nel denunciare la completa mancanza didelle Istituzioni verso la nostra categoria e al mondo della montagna in generale. La modalità e la tempistica di questo nuovo e ulteriore stop alla ripartenza dell'attività dei maestri di sci è un evidente segno di scarsissima attenzione verso 15milache vivono di questa attività e che sono ferme dal 10 marzo del 2020».«Come non mai - prosegue - in questo momento ci sentiamo umiliati nella nostradi persone e di lavoratori professionali ai quali viene vietato il diritto al lavoro e, quindi, al sostentamento delle proprie famiglie da continue promesse rimaste tutte regolarmente disattese: ci sentiamo e siamo presi in giro! Ora ci aspettiamo il giusto e doveroso ristoro dallo Stato perché gli oltre 15mila maestri di sci italiani, dopo tutto questo “tira-molla” delle nostre istituzioni, rimarranno fermi senzaper quasi 21 mesi, da marzo 2020 a dicembre 2021, se si potrà riprendere nelprossimo».In generale, secondo le stime di, aver rinviato, senza preavviso, l’apertura degli impianti sciistici al 5 marzo farà scomparire altri 3,3 milioni dituristiche nelle località di montagna, per una perdita ulteriore di 400 milioni di euro di fatturato. Il Centro studi turistici, inoltre, ha sottolineato come il provvedimento peggiori l’intero bilancio, già disastroso, della stagione invernale 2020-2021, che si avvia verso un calo complessivo dell’85% dei pernottamenti, per un calo totale di 18 milioni di presenze turistiche e 2 miliardi di euro di fatturato.«Non si può cambiare idea a 24 ore dall’avvio della stagione, gli operatori delle località del turismo invernale hanno già investito e assunto personale. Le imprese hanno bisogno dil’attività con un ragionevole. Annunciare l’avvio della stagione turistica invernale e poi stravolgere completamente i programmi all’ultimo minuto è un comportamento inaccettabile, che mette in difficoltà non solo le attività ricettive e dei servizi turistici nelle località coinvolte, ma anche i rifugi alpini e tutta la filiera del turismo montano, la cui tenuta è una risorsa fondamentale per l’intera economia dei territori. Questo modo di agire ha creato un danno gravissimo agli operatori, che poteva essere evitato, e che andrà urgentemente compensato al di là dei ristori», ha affermato, presidente di Assoturismo-Confesercenti.