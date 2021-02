Rispetto, attenzione e sostegno. L'appello del settore catering a Draghi: migliaia di aziende ridotte sul lastrico

Primo Piano del 18 febbraio 2021 | 18:15

I

Eventi e matrimoni annullati

Paolo Capurro, Alessandra Albarelli e Salvatore Sagona

l mondo degliè uno dei più colpiti dalla crisi generata dal Covid, perché raggruppa una serie di settori che si sono congelati dal febbraio scorso:. È per questo che le associazioni che operano in questo mondo riunite sotto l’egida di, hanno inviato una lettera aperta al nuovo Esecutivo chiedendo. E, un elemento determinante anche per questo settore eppure tremendamente complicato da garantire di questi tempi.«Quello che chiediamo al nuovo esecutivo guidato da- ha detto, presidente di- è un cambio di passo importante. Sostegno, e non semplice assistenza , per migliaia di aziende ridotte sul lastrico a causa di uno stop che dura ormai da un anno. È necessario che le Istituzioni ci diano finalmente ascolto. Il nostro mondo, unito nel grido d’aiuto, non potrà sopportare ancora per molto di vedere ignorate le proprie richieste. Certo, la ricostituzione del ministero del Turismo, con portafoglio, assegnato a, è un segnale positivo che ci fa ben sperare per il nuovo corso. Ci auguriamo di ricevere finalmente l’attenzione che il nostro comparto merita». Uno stop che, come premesso, è stato prolungato e profondo perché sono state pochissime le concessioni sulle riaperture. Ecco perché la preoccupazione è grande, perché bisogna ripartire praticamente da zero, con bilanci in rosso che di certo non potranno trovare ristoro nel giro di poco tempo, anche considerando la paura degli italiani a vivere in luoghi chiusi.«Nonostante l’ impegno e la resilienza di tutte le maestranze - commenta, presidente del Club degli eventi e della Live Communication e portavoce nei rapporti con i media di #Italialive - il nostro è l’unico settore che dall’inizio dell’emergenza Covid19 è sempre rimasto sostanzialmente chiuso e che non ha avuto attenzioni concrete da parte del Governo se non solo briciole rispetto ai ristori necessari e in parte già stanziati. In questa fase politica così importante per il Paese la voce della event industry e filiere connesse esprime tutta la propria preoccupazione perché rischia, ancora una volta, di essere dimenticata, e intende continuare il».La riapertura al momento non si può far altro che guardarla con il cannocchiale: «Poiché anche dopo la riapertura, che ci auguriamo avvenga in tempi brevi, il settore avrà bisogno di almeno 18 mesi per tornare a un livello minimo di regime - dichiara, presidente di- è necessario deliberareche è stata esclusa dall’uso erroneo dei codici Ateco come sistema per individuare le categorie danneggiate, ammortizzatori sociali ad hoc e alternativi allo strumento della Cig, di cui è necessaria la proroga, ma non sufficiente. Prevedere quindi strumenti che garantiscano alle imprese di non depauperare il capitale sociale costituito in anni di attività, ad esempio con l’ammortamento delle perdite degli esercizi 2020 e 2021 in 5 anni. È poi necessario mettere in campoper chi investe in eventi per fare sviluppo di impresa, formazione aziendale, promozione del Made in Italy e valorizzazione della ricerca. Il settore dei congressi e degli eventi, filiere connesse e delle imprese creative, cui apparteniamo, deve avere un riconoscimento unitario e una centralità nella ripartenza»,Dal punto di vista degli imprenditori il problema centrale è, come accennato, l’. «Necessitiamo di una mappa fatta bene per capire cosa potremo e non potremo fare a distanza di mesi - spiegade Le Voilà Banqueting - altrimenti non lavoriamo. Abbiamo tantissime richieste, per matrimoni o eventi, ma che si fermano a qualche informazione dato che tutti sono in balia delle scelte del Governo. Vivere alla giornata è impossibile, non possiamo certo sopravvivere con qualche incontro fatto in streaming».Sul tema aiuti,di Papillon, avanza un’altra problematica: «Purtroppo - spiega -ai nostri dipendenti perché l’impresa poi ha ben altre spese, come la 13ª, la 14ª e il Tfr. Noi abbiamo circa 40 dipendenti fissi e; le prospettive sono nere, a giudicare dalle sensazioni che circolano, non ripartiremo prima della fine dell’estate».