Storytelling e tour su misura: la nuova immagine delle guide turistiche

l 21 febbraio è ladella, istituita nel 1990 dallaGuide Associations e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche. Ma sebbene, soprattutto ai non addetti al settore, potrebbe sembrare una giornata che mette d’accordo tutte le, in verità sono in molte le guide che non vi aderiscono.Ma al di là di questo, soprattutto in questoper il, e per tutti i suoi componenti, è comunque una buona occasione per mettere sotto i riflettori unadicosì importante per il. Anzi che, sotto molti aspetti, se da ora in poi le guide venisseronel giusto modo, magari con alcuniche ne “svecchino” agli occhi dei più l’immagine noiosa da gita scolastica, potrebbero essere unper ladel settore. In un’ottica, quando si potrà, soprattutto didei turistiEd è da questoche vogliamo partire. Perché come ha spiegato, vice-presidente di(Guide Turistiche Italiane) a Italia a Tavola, lac’è ed e innegabile, ma «come si dice, dalle grandi crisi nascono grandi».E la prima grande occasione da cogliere è «imparare ad. La situazione che stiamo vivendo ci sta aprendo anche a nuovi. Le guide turistiche e gli accompagnatori posso ora fare un ulterioree riprendersi il ruolo che da sempre gli spetta ma che ora è anche “minacciato” da figure non professionali come, ad esempio, i nuovi “” o i “”. Anzi in qualche modo “imparare” da loro. Pensiamo ad esempio allae la presenza sui. Con le agenzie ferme, le guide, infatti, stanno imparando adaattraversoo anche aprendo, parlando direttamente con i loro clienti. Una prassi che noi, come associazione abbiamo sempre cercato di incentivare, ma che ora, un po’ come è successo per gli acquisti online, ha preso il via con la. Infondo le guide non hanno bisogno di intermediari per vendere il loro servizi. Possiamo anche comprenderedeideinel nostro pacchetto. Non possiamo includere il ristorante o il servizio di trasporto».Però, ci viene da aggiungere, anche sul fronte, o, lesono comunque un perno per la possibile. Chi non si fiderebbe del consiglio di unasu dove poter godere della veralocale dopo la visita al museo al parco archeologico? O chi non sceglierebbe undopo aver letto un feed di un accompagnatore professionista che racconta un albergo in cui ha passato un fantastico soggiorno?«La guida – continua Claudia Sonego – è infatti, se ci pensiamo bene, l’unica figura chea 360 gradi con tutte le parti in causa, dalle agenzie al cliente finale. E proprio ora che la pandemia ha portato radicali cambiamenti alla nostra professione, con gruppi che necessariamente saranno ridimensionati per il distanziamento, sicuramente andremo nell’ottica di offriresempre piùoltre che consigli mirati per i nostri clienti».E questo appunto può avere ripercussioni positive non solo per il lavoro e la figura della guida stessa, che ricordiamolo è regolarizzata a livello nazionale, ma anche per tutta la filiera del turismo,compresi, sui quali le guide possono generare indotto.Per fare ciò, però, sottolinea Claudia Sonego «occorre che le Regioni, ma anche lo Stato, avviino un nuovodidel tipo “Visita l’Italia con una guida professionista”. Come, del resto, succede spesso all’estero».Questo servirebbe anche a superare uno dei punti cruciali che ruotano intorno al turismo italiano: la. «Il turismo è competenza regionale – spiega la vice presidente – Ma servirebbea 360 gradi. Per quanto riguarda le guide e gli accompagnatori, ad esempio, sono professionisti a livello nazionale. Ma poi contro di questo principio giocano le decisioni diverse prese da una Regione all’altra».Fatto che si è visto bene per quanto riguarda ad esempio i: «Il 2020 è stato disastroso per noi con redditi a zero. Ma le guide e gli accompagnatori sono stati inseriti solo successivamente in unche, in due trance a fine dicembre ha riconosciuto 7mila euro a tesa per 6mila guide e accompagnatori con partita Iva. Di certo un buon lavoro del, ma dopo un percorso lungo e farraginoso. Cosa che non possiamo dire però di alcune Regioni. Perché se ci sono state(come, ad esempio,o lache ha utilizzato i fondi europei per voucher a sostegno della categoria) altre, come il, non hanno riconosciuto alcun ristoro alle guide e agli accompagnatori con partita iva».La soluzione, dunque, è che si rimetta in moto quella riforma che le associazioni di categoria avevano chiesto, e quasi ottenuto dal vecchio Governo, e che ora più che mai, tra azzeramento del lavoro,del comparto, impossibilità di accedere alla professione (per via del blocco agli esami di stato) e mancanza di un piano di, si fa sempre più impellente.Ma a preoccupare ulteriormente la categoria è ora anche ladeldelda quello della: «Noi abbiamo forti perplessità sulla divisione dei due Ministeri – spiega - Claudia Sonego - Confidiamo che alla base di questa scelta, in un paese a fortissima vocazione turistica determinata dalla presenza di un eccezionale patrimonio culturale, vi sia l’obiettivo di fare davvero filiera in un settore fin qui trattato a compartimenti stagni: mare, montagne, città d’arte, prossimità. E con attori spesso messi in competizione:. Ma la cultura in Italia è turismo. Soprattutto, con l’enogastronomia, è il primo attrattore per il turista straniero. Laè a tutti gli effetti un. Quindi perché queta ulteriore frammentazione in uno scenario italiano già così diviso? La separazione è sempre deleteria. Serviva unione».Ma nonostante questo, la vice presidente guarda ilcon. Del resto, c’è già un raggio d’azione in cui potersi muovere, in vista della primavera e dell’estate, pandemia, colori e Rt permettendo: «Per prima cosa bisognerebbe musei , dove è possibile, anche nei, non solo in settimana. Ma soprattutto possiamo, e dobbiamo,quei luoghi, come la gran parte deiitaliani, che sono, spesso in campagna, dove il distanziamento è naturale. E affidarsi alle guide esperte che, come i musei, conoscono e applicano con scrupolo e da professionisti i protocolli anti Covid».