Rinasce il ministero del Turismo: Draghi sceglie Massimo Garavaglia

Deputato nel 2006, alle successive elezioni politiche del 2008 viene eletto al Senato in Lombardia, diventando il senatore più giovane della storia della repubblica. Nella XVIesima legislatura ricopre l'incarico di vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato. Confermato al Senato nel 2013, è poi scelto dal presidente della Lombardia, Roberto Maroni alla nomina di assessore all'Economia. Nelle ultime politiche del 2018, viene eletto deputato nel collegio uninominale di Legnano, sostenuto dal centrodestra, per poi essere nominato il 12 giugno viceministro dell'Economia nel Governo Conte I, che vede l'alleanza M5S-Lega



Al netto delle polemiche interne interne ai vari partiti da parte degli "esclusi" (e si distinguono maggiormentre i grillini contrari alla formazione del Governo), il Governo presentato da Mario Draghi è davvero nel segno della svolta. Lo è per la scelta (rigorosamente tutelata col riserbo più assoluto) di una scelta che non ha concesso, nulla, o quasi, alle pretese dei partiti. Anche se alcuni dei politici scelti non hanno certo brillato in passato negli stessi incarichi (da Brunetta a Di Maio). Lo è per l'equilibrio con cui il pnuovo premier ha saputo dosare tecnici dal profilo inattaccabile e politici che hanno per lo più mostrato moderazione e ricerca (si spera autentica) del bene comune, che è poi l'unica ragione che giustifica certe scelte. E all'opposizione restano la destra e le frage più populiste dei grillini che sperano di lucrare sull'inevitabile scontento causato da scelte che non potranno non essere severe per uscire dalla pandemia e puntare sullo sviluppo green e tecnologico a cui sono destinati non a caso due ministri.E nel senso della svolta lo è, ci sia concesso insistere su questo punto, per l'istituzione - finalmente - di quel ministero del Turismo, stupidamente cancellato ai tempi della spinta verso un falso regionalismo che ha mostrato tutti i suoi limiti, e che oggi servirà a tutelare il settore più colpito in questo anno di pandemia. Se poi davvero verranno dati poteri e competenze (tutti da creare dal nulla, o quasi, a questo Ministero, allora il 30% del pil (forse anche un terzo con l'indotto) troveranno finalmente un interlocutore istituzionale. E senza buttarla il politica è più che positivo che queste competenze siano state sottratte al ministero dei Beni Culturali (che torna ad essere della Cultura) perchè, va riconosciuto, il confermato Ministro alla Cultura, Dario Franceschini, non aveva certo brillato per tutela e sostegno delle aziende del turismo e dell'accoglienza... Al suo posto arriva, un economista coi piedi per terra e avversario dei sovranisti anche nel suo partito, che, novità nella Repubblica, riceverà un dicastero con "", quasi a rimarcare l'impegno assunto da Draghi per questo settore.Per quanto riguarda le competenze messo in campo da Draghi nei dicasteri chiave va detto che con grande rigoreMario Draghi ha fatto scelte molto drastiche che segnano discontinuità (è il caso dell'uscita di scena del ministro dell'Economia) e mettono in campo una squadra forse più coesa e che è al netto di troppi improvvisati. Stupisce inq uesta prospettiva che il Pd sia stato di fatto emarginato al solo ministero del Lavoro, mentre avrà un ruolo il leghista, anche se in un Ministero che sarà spogliato di molte compettenze da trasferire a quelli dell'Innovazione tecnolgia e della transizione ecologica... Ma su questo tema ci sarà molto da scrivere dopo che il premier Draghi avrà annunciato i suoi programmi.Ma ecco i ministri del Governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi:ministro dell'Interno;ministro degli Esteri;ministro dello Sviluppo Economico;ministro della Giustizia;i ministro della Transizione ecologica;i ministro per le Politiche agricole;ministro della Salute;ministro della Difesa;ministro del Lavoro;ministro della Transizione digitale;i ministro dei Trasporti;ministro dell'Istruzione;ministro della Cultura;ministro della Famiglia;ministro per i Rapporti con il Parlamento;ministro dell'Università;ministro della Pubblica Amministrazione;ministro per le Autonomie;per il Sud e la coesione territoriale;ministro per le politiche giovanili;, ministro per le Disabilità;al Coordinamento delle iniziative nel settore del turismo e sarà preposto al nuovo ministero del turismo. L'investitura di Mario Draghi, che rilancia il dicastero accorpato nello scorso esecutivo al Mibac, ora con portafoglio - quello del turismo - porta alla ribalta l'economista di Cuggiono (Milano), nato nel 1968, laureato in Economia e commercio presso l'Università Bocconi e in Scienze politiche presso l'Università Statale di Milano. Avversario del fronte sovranista degli economisti leghisti, già due volte sindaco del suo comune di residenza, Marcallo con Casone, è stato anche membro di diversi consigli di amministrazione, tra cui Cassa depositi e prestiti.Sulla composizione del Governo, per concludere, si può fare anche qualche considerazione socio-statistica.

Otto le donne e otto i tecnici

Sono ad esempio otto, su un totale di ventitrè, le donne ministro del governo Draghi, mentre gli uomini sono quindici. E sempre otto sono i Ministri sono tecnici. Si tratta in particolare di Marta Cartabia (Giustizia), Luciana Lamorgese (Interni); Vittorio Colao (Innovazione tecnologica); Daniele Franco (Economia), Roberto Cingolani (Ambiente e transizione ecologica); Enrico Giovannini (Infrastrutture e Trasporti), Patrizio Bianchi (Istruzione) e Cristina Messa (Università).

Sette i ministri confermati

Sono sette i ministri del governo Conte Bis confermati nel governo Draghi, che registra 16 new entry. Tra i 23 ministri del governo Draghi, 17 hanno già ricoperto ruoli di governo mentre sei sono esordienti. Questi ultimi, particolare sono Marta Cartabia, Daniele Franco, Roberto Cingolani, Patrizio Bianchi, Vittorio Colao e Cristina Messa.

4/3/3/3/1/1 la squadra dei politici

Sono infine 4 i ministri del M5S del governo Draghi, tre quelli del Pd, di Forza Italia e della Lega uno di Leu ed uno di Italia Viva. In particolare sono del M5S Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Fabiana Dadone e Federico D'Incà. Del Pd sono Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Dario Franceschini. Di Forza Italia sono Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Della Lega sono Erika Stefani, Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia. Di Iv è espressione Elena Bonetti. Di Leu è espressione Roberto Speranza.