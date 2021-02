Dalla protesta al presidio a oltranza. A Roma i ristoratori scendono in piazza

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 12:43

Il presidio dei ristoratori a Roma

Dalla protesta al presidio

Le ragioni del dissenso

Pasquale Naccari

Ex #ioapro in piazza

rima notte diper i ristoratori che, a centinaia, hanno proseguito la protesta adi fronte a Montecitorio, sede della Camera dei deputati. La manifestazione, organizzata da- Tutela nazionale imprese e da, ha puntato il dito contro la lentezza dei ristori e le titubanze sulle riaperture.Iniziata il 22 febbraio e protrattasi anche a notte fonda, con la permamenza di alcuni manifestanti in piazza Parlamento, ladei ristoratori ha subito messo in chiaro i motivi del proprio. «Non vogliamo sussidi, maimmediati adeguati ai danni subiti e tornare a lavorare », il messaggio lanciato dal mondo Horeca, che ha visto in piazza, fianco a fianco, imprenditori e dipendenti del settore. “Vogliamo coerenza, abbiamo perso la pazienza”, “Se l’Rt sale non è detto che il contagio sia serale”, “Esistiamo”, alcuni degli striscioni apparsi ieri alla manifestazione, che si propone di continuare afinché non sarà data risposta alle necessità della categoria.«Siamo. Le promesse non ci bastano più. Non ce ne andremo da piazza Montecitorio fino a che non partirà il primodel bonus filiera e avremo la certezza del ristori quinquies», ha ribadito il portavoce di Tni Italia e presidente di Ristoratori Toscana,. «Siamo soddisfatti di aver fatto uscire dalle loro stanze alcuni esponenti politici, che sono scesi in piazza a parlare con noi. Ma le parole se le porta via il vento. Vogliamo fatti. Ed è quelli che aspettiamo», ha concluso Naccari.Solidarietà alla manifestazione di Tni Italia e Ristoratori Toscana è arrivata anche da alcuni ristoratori che hanno aderito alla campagna di disobbedienza #ioapro. Una scelta salutata come un "ritorno all'ovile": «La speranza - ha aggiunto Naccari - è che abbiano compreso che non basta riaprire. Bisogna che le riaperture sino decise dalle istituzioni, evitando così inutili sanzioni per loro e per i loro clienti».