ioapro: non decolla la protesta. La quasi totalità dei ristoranti sceglie la legalità

Pasquale Naccari





l fine, spesso, non giustifica il mezzo. E così gli intenti deidi #ioapro di alzare le saracinesche nella serata di ieri nonostante i divieti alla fine sono, per la maggior parte, sono rimasti tali. E la protesta non è decollata. Alla fine hanno prevalso il buon senso e la responsabilità.Oltre che i consigli delledi, in primische, contrarie a questo tipo di iniziative, avevano messo in guarda dai rischi, incluso il pericolo di vedersi ritirare la licenza. Ma ovviamente non è che non si cobdivida la volontà di riaprire in sicurezza, tanto che è sttao confermato per lunedì l'incontro con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, crisi dipermettendo, per definire «un piano per la ripartenza che tenga conto della impossibilità di programmazione visto che nessuno sa mai se il giorno successivo potrà aprire o no». E tutto questo partendo dalla dichiarazione dello stato di crisi del settore. Un'ipotesdi su cui è intervenuto anche l'ex ministroper il quale servirebbe, subito un commissario straordinario per salvare il comparto ed evitare rivolte.Ed è proprio questo senso di incertezza che stae che fa scattare la scintilla. Se, come a Pavia , si è trsformata in unae apolitica che ha visto scendere in piazza accanto a ristoratori come Paola Tronconi e Carlo Edoardo Verri anche il sindaco Fabrizio Fracassi, in altre parti è però diventata rabbia, che seppur giustificata, diventa cieca e non porta a nulla.Per fortuna così non è stato e, nonostante la disperazione di un comparto in ginocchio, da, dafino a, gli appelli alla disubbidienza hanno raccolto piùche di fatto. Così se da Umberto Carriera, il ristoratore di Pesaro che ha dato il via alla disobbedienza, ieri si è presentato anche Vittorio Sgarbi pwe il resto c'è sttao il deserto. C'è chi come Momi El Hawi, tre ristoranti a Firenze, aveva dichiarato di aver preso prenotazioni per 300 coperti, ma poi non ci sono state le conferme... E così in gran parte dell'Italia.Anche senon ha intenzione di mollare: «Questa sera ilsarà di nuovo, malgrado il provvedimento di chiusura di 5 giorni e la multa non ci fermiamo - afferma all'Ansa - Noi tiriamo dritti per la nostra strada, tanto se ci sospendono l'attività per 30-90 giorni cosa cambia rispetto ad oggi che lo Stato ci impone la chiusura? E se poi ci chiuderanno sarà esattamente la fine che faremo se continuiamo a rispettare i decreti del governo».Molti peraltro i: a Brescia i ristoratori hanno ad esempio imbandito tavole in piazza. C’è stato chi ha solo acceso le luci, come lo storico Don Lisander a Milano. O chi ha servito a tavola, ma solo i propri dipendenti. Chi ha offerto prosecco d’asporto, come Crusco’s a Potenza. Ma sempre solo situazioni sporadiche, tanto che non sono stati fatti nemmeno grandi controlli da parte delle forze dell'ordine, forse anche per non esasperare la situazione.Fra i pochi intefventi sanzionatori, quello di, dove durante i controlli dei Carabinieri è stata chiusa la Nuova Locanda al Sole di Vo' Euganeo, il bar frequentato dalla prima vittima italiana del Covid, Adriano Trevisan., invece, la prima sera della protesta #ioapro è passata senza multe né interventi delle forze dell’ordine. I vigili hanno controllato la situazione a distanza e al "Fuoco e Farina" di via Valsavaranche e all'Habitue di via dei Gordiani, dove si è presentato anche Maurizio Gasparri per sostenere la protesta dei ristoratori, isi sono seduti e hanno cenato senza nessuna sanazione. Ma anche qui si stratta proprio di casi unici e isolati.Ma ora? Con i nuovi colori e le nuove strette cosa succederà a un eventuale secondo giro di proteste? È evdoente che la misura è colma e che le'esasperazioone può accendere miscele esplosive. Anche perchè la prospettibva è che si debba restare chiusi magari ancora due mesi.. e intanto però ripartono le crociere, il che sembra a molti ristoratori e albergatori una vera e propria provocazione. Il punto vero è che dal Governo non arrivano risposte se non promesse o continui rinvii di interventi strutturali seri. Alle associazioni di categoria (Fipe e Confeserfcenti) e ai sindacati dei lavoratori è affidato oggi più che mai il compitop di costringere il Governo a cambiare passo. In alternativa ci sarebbe solo il caos e il disastro sociale. Vedremo se Conte, oltre alla conta dei senatori per restare al Governo. dedicherà finalmente un po' di attenzione a queste imprese.Perserve subito unper salvare il settore ed evitare rivolte: «Serve un commissario straordinario ad hoc per i provvedimenti di restrizioni e di ristoro relativi a bar e ristoranti. Questo, insieme al turismo, spettacolo e sport sono un’emergenza nell’emergenza. Coinvolge centinaia di migliaia di operatori ed è capillarmente diffuso ovunque. Si rischiano vere rivolte oltre al crollo di un intero settore e all’infiltrazione di mafie italiane e internazionali».Per l’ex ministro «occorre definire le restrizioni quando davvero indispensabili per ragioni sanitarie e nelle aree di effettivo rischio, creare un sistema di riduzione di costi fissi e di veloce arrivo dei ristori e attivare le prefetture per un aiuto diretto nei casi più disperati e di rischio di infiltrazioni criminali. È grave lo sciacallaggio di chi butta benzina sul fuoco della disperazione dimenticando la gravità dell’emergenza sanitaria in atto ma sarebbe irresponsabile sottovalutare l’autentica prostrazione di un intero settore economico che si sente abbandonato o peggio perseguitato. Serve la dimostrazione concreta di un ‘attenzione e di un’azione specifica».Una attenzione che oltre 8mila ristoranti hanno cercato di attirare con il. Treviso, Firenze, Pisa, Salerno, Ravenna, Palermo: in tutto lo stivale gli imprenditori del mondo Horeca hanno acceso le luci e gli impianti stereo e si sono messi a tavola con i loro dipendenti, per una sera nelle vesti di clienti.«Un’iniziativa per ribadire che i nostri locali sono sicuri e che il virus non distingue tra pranzi, cene, giorni feriali e festivi» ribadisce, portavoce die di Ristoratori Toscana, due tra le associazioni che hanno lanciato il flash mob, promosso insieme a Acs Associazione Commercianti per Salerno, Aios Palermo, Ristoratori Liguria, RistorItalia, Ristoratori Emilia Romagna, Ristoratori Lombardia, Ristoratori Veneto, Ristoratori Lazio, Ristoratori Campania, Ristoratori Puglia, Ristoratori Trentino, Ristoratori Sicilia, Veneto Imprese Unite.«Comprendiamo ladei colleghi, perché c’è gente che non riesce nemmeno più a fare la spesa, ma la via giusta è sempre quella di rimanere nei confini della- continua Naccari -. Ricordiamo che aprire i locali infrangendo le regole fa andare incontro a sanzioni pesanti, fino al ritiro della licenza». Tni vuole essere dalla parte delle«Abbiamo organizzato questa protesta per ribadire che siamo, sempre dalla parte della legge - continua Naccari -. Vogliamo però conoscere, come spiegato nelle lettere inviate ai prefetti, le prove scientifiche alla base delle misure estremamente restrittive nei confronti dei pubblici esercizi. Chiediamosufficienti per poter coprire tutte le spese vive che sosteniamo. Ad oggi, infatti, quelli ricevuti si attestano in media al 3,3% del fatturato annuo. Sarebbe importante, inoltre, che il Governo iniziasse a prendere in considerazione le startup e tutte quelle attività che sono state dimenticate da tutti i decreti. La nostra battaglia a tutela del mondocontinua».L'avvocatodel foro di Palermo, vice presidente Aios, spiega che «gli esercenti che aprono quando non è consentito rischiano di sommare al grande danno che stanno subendo per le restrizioni un danno che potrebbe essere potenzialmente superiore a quello già subìto». Sono previste infatti sanzioni da 400 a mille euro, chiusura del locale da 5 a 30 giorni e, se si continua nelle aperture, il rischio di essere imputati per reato di epidemia colposa, con reclusione da uno a 12 anni.Già perché, in fondo, il grido di allarme di tutti iè «vogliamo solo lavorare» o essere aiutati, qualora non potessero al momento farlo, per avere in futuro, finito l’emergenza, la possibilità di riaprire davvero.