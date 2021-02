«Oltre 60mila rider da assumere» Il colpo della procura di Milano al delivery

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 14:49

Oltre 60mila i rider da assumere secondo il procuratore di Milano, Francesco Greco





I dettagli delle verifiche

sono cittadini

Il caso Uber Eats

Just Eat e il progetto Scoober

Un business sostenibile?

Il modello Alfonsino

embrava ildel futuro per la. Ma ancor prima che esplodesse, sospinto dal lockdown da pandemia, ilha mostrato le sue crepe. Soprattutto sul fronte. E dopo le prime critiche, il successivo tentativo di conciliare le posizioni di fattorini e aggregatori con un contratto sindacale, l'apertura di alcune società all'assunzione arriva la bordata della procura di Milano: 733 milioni di euro di ammende e la richiesta di regolarizzare la posizione di oltre 60mila rider.Dati comunicati da, comandante del Nucleo tutela del lavoro dei carabinieri, nel corso di una conferenza stampa con il procuratore di Milano,, l'aggiuntoe il pmche ha voluto fare il punto sulle attività di verifica partite dalla città meneghina e allargatasi a tutto il territorio nazionale.Più nello specifico, a far scattare le, sono stati i controlli delle forze dell'ordine di Milano su migliaia di posizioni lavorative. Un processo diche ha causato sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di prevenzione dei rischi, di visite mediche e protezione individuale e di formazione specifica per le attività. «Se le aziende pagheranno queste ammende, ciò consentirà loro l'estinzione del reato», ha spiegato Bolognani. Più duro il procuratore Greco per cui sono oltre 60mila i lavoratori delle società del delivery che dovranno esseredalle aziende come «lavoratori coordinati e continuativi». Questo significherebbe passare da lavoratori autonomi e occasionali a. Uno scatto in avanti della procura che, in mancanza di un intervento politico che normi il tema dei, ha prima messo sotto la lente di ingrandimento Uber Eats (per accertamenti fiscali) e successivamente tracciato un percorso di maggiore tutela per i lavoratori: «Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo di dire che», ha affermato Greco.In totale, sono sei le personedalla procura per abusi in materia di sicurezza sul lavoro tra amministratori delegati, legali rappresentanti o delegati per la sicurezza, delle società Uber Eats, Glovo-Foodinho, Just Eat e Deliveroo.La questione dell'assunzione dei rider colpisce ancheche è già sotto la lente di ingrandimento di un'indagine fiscale. Scopo dell'indagine è verificare se la filiale italiana della società statunitense (già finita, fino al 3 marzo, in amministrazione controllata per capolarato ) paghi effettivamente le tasse nel nostro Paese.Nel frattempo, però, c'è chi si è già mosso per tracciare un processo di regolarizzazione dei fattorini . Èche in Lombardia, più precisamente a Monza, applicherà il modelloche prevede l’assunzione dei rider come lavoratori dipendenti, consentendo loro di avere più vantaggi e tutele ma conservando la flessibilità e la possibilità di operare combinando studio e altre attività. Il modello Scoober, già presente in 12 Paesi dove è attiva la piattaforma, conta più di 19mila rider associati e quest’anno dovrebbe svilupparsi in 23 città italiane e raggiungere i mille rider assunti nel giro di quattro mesi.All’interno di questa strategia rientra anche l’attivazione di una rete didedicati ai ciclofattorini che qui potranno ritirare e utilizzare mezzi totalmente sostenibili. Operazioni che saranno supportate da 100 nuove figure professionali per il coordinamento dell’intero nuovo modello. Gli hub saranno centri logistici e di incontro che saranno inaugurati nei prossimi a Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli.I problemi su fisco e occupazione gettano delle ombre sulladel modello delivery da parte dei ristoratori. Se, da un lato, le piattaforme hanno il vantaggio di poterla domanda e convogliarla in un'unica app in cui l'utente può scegliere il proprio locale preferito; dall'altro, la quota per associarsi al servizio può arrivare anche a una percentuale del 30% sullo, lasciando ben poco agli imprenditori del food. Peraltro impossibilitati a leggere i dati raffinati di questo canale di vendita.Certo, le alternative "indipendenti" non mancano. Una di queste è Alfonsino . Piattaforma nata nel 2016 con l'idea di portare la consegna a domicilio nelle piccole città, Alfonsino ha sfruttato a pieno l'accelerazione digitale imposta dal lockdown e attirato i clienti sulla propria app (o su Facebook Messenger). Presente in oltre 300 comuni e 8 regioni, Alfonsino può già contare su una rete di oltre 950 ristoranti partner e unin crescita del +130% nel 2020. Numeri che permettono uno sviluppo ulteriore dell'azienda che nell'ultimo anno ha assunto circa 800 rider per rispondere alle esigenze di oltre 250mila utenti presenti sulla piattaforma