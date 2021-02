Il food delivery italiano cresce Alfonsino conquista 250mila clienti

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 12:20

I

I rider di Alfonsino

Le performance di Alfonsino

Il board societario di Alfonsino

Una scelta di responsabilità

Made in Italy cresce:chiude il 2020 con un fatturato in crescita del +130% e allarga la squadra con nuove assunzioni. La, nata nel 2016 con l'idea di portare la consegna a domicilio nelle piccole città, ha sfruttato a pieno l'accelerazioneimposta dal lockdown e attirato i clienti sulla propria app (o su Facebook Messenger). Presente il oltre 300 comuni e 8 regioni, Alfonsino può già contare su una rete di oltre 950 ristoranti partner.A quantificare il successo di Alfonsino sono i numeri: quasi nove milioni di euro dinel 2020 attraverso oltre 300mila consegne effettuate. Un dato che è pari al 265% di quello fatto registrare nel 2019. A premiare Alfonsino, oltre al massiccio ricorso alla consegna a casa di pasti pronti in sostituzione di un'uscita al ristorante, è stata l'della piattaforma. Differentemente dalle piattaforme attive sul mercato italiano, Alfonsino è 100%. Non solo, ma grazie a una politica delinclusiva, Alfonsino è riuscito ad attestarsi come una scelta di consumo sostenibile ed etica.La crescita esponenziale di Alfonsino, infatti, non è misurabile solo in termini di fatturato. Nell’anno appena concluso infatti, il delivery italiano ha allargato ulteriormente la sua rete grazie al lavoro di 800assunti che hanno risposto alle esigenze di 250milaattivi sulla piattaforma. Alfonsino, inoltre, è stato protagonista di una campagna disulla piattaforma 200Crowd che ha raccolto 436mila euro con un overfunding del 125% sull'obiettivo prefissato. In questo modo, il food delivery italiano ha creato unumano, quasi affettivo, tra chi consegna e chi ordina e riceve il cibo a domicilio. Prossimo obiettivo: raccogliere 1.500 ristoranti nei prossimi 10 mesi e assumere 3.000 rider entro il 2022.«Alla base della crescita sana di Alfonsino vi è la nostra- spiega, cmo e co-founder di Alfonsino - ossia, in primis, quella di umanizzare il rapporto trae rider, offrendo un servizio più affidabile in molteplici modi, più vicino alle esigenze dellee agli abitanti delle. Altro aspetto per noi molto importante è la sostenibilità sia nelle modalità di ingaggio dei rider, che vengono assunti direttamente dall’azienda sia nel coinvolgimento dei ristoratori all’interno di una piattaforma innovativa ed allo stesso semplice ed intuitiva».