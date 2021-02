Fai, si riscoprono i propri territori. Milioni di clic ai Luoghi del cuore

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 11:00

La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza

In palio fondi per restauri

Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza la più votata

Luoghi della Salute, premiato l'Ospedale e Chiesa di Ignazio Gardella ad Alessandria

ha costretto un po’ tutti a smettere di sognare lunghie luoghi esotici per riscoprire invece il proprio territorio con quelle bellezze così grandi che impreziosiscono l’ma che troppo spesso vengono dimenticate. A confermare che gli italiani hanno scoperto quello che c’è dietro l’angolo di casa è stato il 10° Censimento del, Fondo Ambiente Italiano,, realizzato come sempre con Intesa Sanpaolo. Nel 2020 è stato battuto ogni record: 2.353.932 voti con 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni, l’82.3% del loro totale.Un interesse che non è fine a se stesso, ma che porta interesse a tutta la comunità visto che Fai e Sanpaolo mettono a disposizione finanziamenti per i(50mila, 40mila e 30mila euro al primo, secondo e terzo classificato ma solo con progetti operativi, più 20mila ai primi Luoghi storici della salute e Luoghi sopra i 600 metri).Ma chi ha vinto nella corsa ai voti? La classifica di preferenze è stata illustrata dal vicepresidente del Fai, Marco Magnifico. Al primo posto, con 75.586 indicazioni, c’è la, ideata da Cavour a metà ‘800 quando Nizza era italiana: mille metri di dislivello, panorami mozzafiato, 33 gallerie e 18 comuni collegati.Addirittura tre i comitati che si sono radunati per raccogliere le firme (Amici del Treno delle Meraviglie, Amici della Ferrovia Cuneo Ventimiglia Nizza e Amis du Train des Merveilles) e proprio l’attenzione del Fai, quando si parlò di dismissione nel 2013, contribuì a salvarla. Al secondo posto (62.690 voti) ila Reggello, vicino a Firenze, capolavoro del romanticismo islamizzante, già vincitore del Censimento 2018, ora forse vicino a un progetto operativo di recupero da parte della proprietà appena uscita da una procedura di fallimento. Sul gradino più basso del podio il, indicato da 43.469 votanti, che con le sue stratificazioni va dalla fondazione romana alla modernità, un poderoso e anche verdissimo tesoro storico-ambientale Speciale classifica per i Luoghi della salute. Primo posto all’con 30.391 voti, per i Luoghi sopra 600 metri riconoscimento all’Eremo di sant’Onofrio al Morrone a Sulmona, legato a Celestino V. Curioso notare che stando al mero numero di voti avrebbe vinto ancora la Cuneo-Ventimiglia-Nizza ma per regolamento i premi non sono cumulabili.La grande quantità di voti (che portano a quasi 10 milioni quelli totali di tutte le dieci edizioni) secondo il presidente del Fai,, «è il segno che gli italiani considerano il loro amato Paese come un Paradiso perduto da ritrovare. C’è una sempre più diffusa coscienza di luoghi speciali lungo la penisola, così ben distribuiti e numerosi da rendere l’Italia una “potenza culturale”».E Gian, presidente del Cda di Intesa Sanpaolo: «Proviamo un entusiasmo totale per questi risultati. Dentro di noi aumenta l’amore per l’Italia, questa è una citazione di Draghi, e per il nostro immenso patrimonio culturale. Così tanti voti, arrivati dall’82,3% dei Comuni, dimostrano con i fatti che è un sentimento diffuso». In apertura della presentazione,, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, ha dedicato il successo del Censimento 2020 alla fondatrice del Fai, Giulia Maria Crespi, da poco scomparsa.