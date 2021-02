Ristoranti e bar piangono ancora: aiuti congelati in attesa del nuovo Governo Draghi

Primo Piano del 03 febbraio 2021 | 11:42

Lo scostamento di bilancio per il Dl Ristori 5 è stato approvato il 21 gennaio

L’attesa dei pubblici esercizi

Le decisioni rinviate

Questione canoni: è crisi

ospeso dalla, l’iter per arrivare all’approvazione del decretosembra allungarsi. Dopo aver ricevuto il nullaosta per lo scostamento dida 32 miliardi di euro approvato il 21 gennaio in modo bipartisan, lain aiuto di bar, ristoranti e tutte le attività costrette a sospendere o ridurre l’attività a causa del Covid deve. Con buona pace di imprese e cittadini, appesi ai tempi della politica.Nella serata di martedì 2, il presidente della Repubblica, conscio del difficile momento, ha giocato la carta del governo istituzionale chiamando l’ex presidente della Bce,, a guidare il Paese nel momento forse più drammatico dal Dopoguerra. Una scelta che mette tutti i partiti, dai 5 stelle a Fratelli d’Italia, di fronte alla scelta di una unità nazionale che mette in secondo piano, polemiche, divisioni ideologiche o più banalmente di potere. Siamo in pienaIl passaggio indi buona parte della Penisola non è bastato a bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e pubblici esercizi in generale per tirare un sospiro di sollievo. I ristori servono per far ripartire la macchina dell’e delinceppata da limiti di orario e di servizio, coprifuoco e incertezze sulla programmazione. «Il 2020 segna 40 miliardi di fatturato in meno. Di fronte a un danno di questa portata abbiamo ricevuto ristori per soli 2,5 miliardi», ha spiegato, vicepresidente vicario diOltre ai ristori, ristoranti e bar stavano attendendo anche la decisione finale sulla possibiledel servizio serale. Un argomento su cui le associazioni di categoria e i sindacati si erano mossi per tempo. Il 18 gennaio la prima riunione con il ministro allo Sviluppo economicoda cui era emerso un documento congiunto con proposte concrete su lavoro fiscalità . A seguire, il 21 gennaio, il tavolo di lavoro con gli esperti dele l’Inail per verificare ilda seguire per garantire la sicurezza di clienti e lavoratori. Infine, la beffa della crisi di governo Il decreto Ristori 5 non serviva solo a risarcire le attività di parte delle perdite subite. Nel testo avrebbe dovuto esserci anche l’estensione del blocco dei(che attualmente dovrebbe concludersi il 30 marzo), il contestuale allungamento dellaad altre 26 settimane e tutta un’altra serie di voci di investimento, dalla sanità ai trasporti.Il lavoro da fare è ancora tanto. Soprattutto se si pensa al fatto che, sul fronte dei contributi a fondo perduto, vanno ancora chiariti iper identificare la platea degli aventi diritto. Prima che i lavori si bloccassero, ilindicato era la perdita di fatturato dell’intero 2020 (e non più quella patita nel periodo aprile 2019-2020). Tuttavia, c’era ancora da fare chiarezza sui codiciabilitati alla richiesta di ristoro e sui limiti massimi dell’indennizzo. Così come non è chiaro se nel decreto Ristori 5 ci sia spazio per iiscritti agli Ordini.Ad attendere la norma sono anche i lavoratori dello. Fermi da marzo scorso, dopo aver subito impotenti la querelle Sanremo (pubblico sì, pubblico no), artisti e maestranze hanno deciso di compattarsi e denunciare le condizioni a cui è sottoposto l’intero comparto e di cui fanno parte 327mila lavoratori.Fra le categorie che si aspettavano maggiore considerazione da parte del Governo c’è anche quella deidi case e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da. Spesso per assenza di inquilini (come turisti o studenti) oppure per questioni di morosità sugli affitti di lunga durata. Nessun aiuto per loro che, in alcuni casi, vivono una condizione di esproprio de facto del proprio immobile che, anche quando sfitto, è soggetto al pagamento dell’Sul tavolo ci sarebbe poi la questione, che impone una tassazione dei canoni di locazione non percepiti dai proprietari, e quella legata al credito di imposta del 60% sugli affitti. Una misura, quest’ultima, prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per le sole attività interessate dall’ultimodopo che interventi precedenti lo avessero aperto a tutte le attività economiche.