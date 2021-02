Senza salvagenti dallo Stato Venezia è condannata ad annegare

Primo Piano del 03 febbraio 2021 | 08:30

Venezia, turismo e ristorazione rischiano il fallimento

La delusione dei locali veneziani

L'amarezza di Arrigo Cipriani

La rabbia di Ernesto Pancin (Aepe)

Ernesto Pancin

Daniele Minotto

Per il turismo si attende un altro anno nero

onostante laestesa a gran parte dell’Italia,- che possono restare aperti dalle 6 alle 18 anche col servizio in sala o al banco - borbottano ancora e non si lasciano prendere dagli entusiasmi. Troppa la diffidenza nei confronti di decisioni delprese senza tenere conto delle esigenze di un locale e troppa.Perché anche la zona gialla disposta a partire da lunedì 1 febbraio dal ministro alle Salute,ha fatto discutere nonostante per alcune regioni -in primis - sia arrivata un po’ a sorpresa. “Perché non concederci di aprire già nel fine settimana?”, hanno subito attaccato i gestori. Perché non era possibile farlo, almeno per quanto riguarda sabato. Ma sulla domenica, certo, non c’è dubbio che una buona parte di ragione i locali pubblici ce l’abbiano.Detto questo, perché non sfruttare comunque l’per riaprire subito, con, voglia di fare e col sorriso nell’ospitare i clienti più coraggiosi che arrivano al ristorante per godersi ancora un pasto? “Perché tanto magari tra una settimana ci costringono aancora” hanno detto in molti. Vero, l’esperienza parla da sé.Tra i più delusi ci sono i locali di Venezia dove agli storici Florian , Aurora, Chioggia, Todaro e Lavena hanno deciso di non riaprire nonostante la zona gialla . Locali che, almeno per quanto riguarda il Florian, costanoad arco con incassi dai soli veneziani da 500-600 euro al giorno. «Purtroppo non ci sono le condizioni per ripartire - spiega a La Nuova Venezia,presidente dell’Associazione Piazza San Marco e titolare della gelatiera Al Todaro - personalmente ne ho approfittato per fare i lavori di, ma i costi della riapertura in questo momento sono insostenibili. Tenere aperto mi costa 2.500 euro al giorno, tra stipendi e spese vive, ma per coprire i costi totali dell’dovrei incassare 5mila euro al giorno. Certo, con l’apertura di Palazzo Ducale e del Museo Correr la piazza tornerà più accogliente, ma per ripartire abbiamo bisogno almeno della bella».Insomma, avanti così si rischia di perdere ogni giorno sempre più terreno. Vero che idella serve vanno fatti oggi più che mai, ma davvero uno sforzo non lo si può fare? Prima la motivazione era il colore della zona, poi ie ora la bella stagione. Avanti di questo passo si rischia di nonpiù.commenta polemico la riapertura il lunedì invece nel weekend, aspetto che comunque non gli ha fatto cambiare idea sull’apertura: il suoha riaperto i battenti. «Noi - precisa - abbiamo aperto perché la nostra missione è tenere aperto. Se siamo stati chiusi è perché abbiamo obbedito al governo. Avrei potuto riaprire: la Regione Veneto è stata dichiarata gialla venerdì pomeriggio, il governo lo stesso giorno ha fatto un Dpcm per riaprire. Non riesco a capire cosa sia successo nel week-end, perché se eravamo gialli venerdì non lo eravamo anche sabato e. Le nostre associazioni non hanno reagito e di conseguenza ho aperto oggi, abbiamo fatto 40 coperti. Penso che se avessimo aperto sabato e domenica avremmo fatto almeno 100, 120 coperti. Sembra una».Urge ribadire che il via libera sarebbe dovuto scattare domenica e non, quindi si tratterebbe di un solo giorno di “”. A proposito di aperture e chiusure, in Laguna sei ristoranti su dieci non riapriranno. Tra questi c’è chi attende per vedere l’evoluzione della pandemia. Come il ristorantesempre a Venezia: «Devo vedere se la situazione resta stabile - ha detto - e se c’è un po’ di movimento, l’importante è che ci facciano riaprire la sera perché a pranzo si lavora pochissimo. Ho anticipato la cassa integrazione ai mieie poi c’è l’affitto, che è stato ridotto solo del 20%».La situazione di Venezia merita una riflessione più ampia perché la crisi è forse più nera che in altree perché all’orizzonte di spiragli non se ne vedono. Il buio è dettato dal fatto che tre quarti del fatturato legato al(con tutto il suo indotto, ristorazione in primis) è legato a doppio filo al turismo estero. Ma in Italia al momento è addirittura impossibile spostarsi tra Regioni, figuriamoci se si può pensare adesso ache arrivano dall’altra parte del mondo.E quindi? Che si fa? Si rischia di annegare del tutto. «Visto che la decisione era stata presa venerdì - spiega, direttore dell’Aepe - sinceramente ci aspettavamo di poter aprire già nel fine settimana. Ci vuole rispetto se si vogliono tutelare le imprese e i posti di lavoro. Certo, con l’obbligo di chiudere alle 18 resta un’apertura parziale, una goccia diper gente che sta cercando con tutte le forze di sopravvivere. Se dallo Stato non arrivano aiuti le imprese chiudono e non riaprono più e per aiuti intendo quelli economici e quelli relativi alle decisioni su aperture e chiusure. Ora come ora è come rimanere chiusi, senza cena come fa una lavorare?».La crisi generata dalha portato alla luce un problema annoso della, l’eccessiva offerta nel centro storico, soprattutto all’interno delle Calli e nei dintorni di piazza San Marco. Troppi i locali di bassissima qualità aperti, molti ridotti in condizioni poco igieniche già per gli standard pre-. Con il rispetto per il lavoro di tutti va detto che una selezione severa come quella in atto forse ci voleva per pensare di ripartire con maggior equilibrio. Anche perché se i prezzi apparentemente esagerati per un caffè al Florian, nel cuore di piazza San Marco può essere compreso, non può essere accettato unofuori mercato per una scadente cena in una calle nascosta della Laguna. Forse il vero problema di Venezia (ma anche di altre città come Firenze o Roma) sta propria in questo(oltre mille locali tra bar e ristoranti solo nel centro storico) che genera scarsa qualità e una divisione della torta tra i ristoratori che non garantisce la sopravvivenza neanche in condizioni normali. In più sta anche in questo abuso di aperture il fenomeno di un turismo diche negli ultimi anni aveva generato non pochi problemi di ordine pubblico e di rispetto del patrimonio storico-culturale dellaForse si potrebbe pensare di cambiare stile e modificare il proprio. No, Pancin proprio non ci sta: «Come possiamo pensare di rivoluzionare in pochissimo tempo il nostro mercato? Ci aiutino le istituzioni piuttosto, noi senza gli arrivi deglimoriamo anche con un turismo interno che fa la sua parte consistente».Ma attendere il turismo estero significa vivere in attesa e questa volta l’attesa conferma quel famoso detto nella drammatica versione veneta per cui “Chi vive sperando…” .Vede nero anche, vicedirettore dell’: «Ci siamo già fatti un’idea di quello che sarà il- spiega - e non sarà diverso dal 2020 con l’85% di fatturati in meno rispetto alla media. Una situazione che non si può sostenere se non attraverso aiuti statali estrutturali, che ad ora mancano. Noi abbiamo bisogno di un piano serio di superamento della pandemia e di ripartenza: il continuo valzer delle aperture e delle chiusure ci danneggia, non possiamo andare avanti ad esperimenti. Il 2021 non avrà una ripresa veloce, speriamo di recuperare qualcosa attraverso la campagnainternazionale perché il 90% dei nostri ospiti arriva dall’estero. Purtroppo noi possiamo contare solo su di loro che tanto fanno bene anche a tutto ciò che riguarda l’perché, una volta tornati dal viaggio, continuano a cercare ed acquistare l’artigianato e l’enogastronomia. Il turismo interno? È in crescita, basti pensare che il 70% del totale dei turisti quest’estate veniva proprio dall’Italia, ma non basta. Abbiamo bisogno diche si ferma da noi per alcune, non per una gita in giornata che può beneficiare solo ai».