Bergamo, aeroporto fondamentale. Il futuro del turismo dipende dalla ripartenza dei voli

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 11:31

I

Nel 2020 per Bergamo l’incidenza negativa in merito agli arrivi è stata del 71%

Persone e famiglie dietro i numeri negativi

Roberta Garibaldi

Nel nostro Paese il turismo internazionale riprenderà nel 2024

Da maggio a dicembre 2020 il calo di presenze negli alberghi è stato del 75%

Giorgio Gori

Allargarsi all'Europa

Bergamo deve puntare sull’intero territorio: città, montagna, laghi

Orio al Serio: previsto un ampliamento delle destinazioni e l’arrivo di nuove compagnie

l 2 febbraio(Unione cristiana imprenditori dirigenti) e Ahanno promosso il convegno “”. Il dibattito si è sviluppato sulla pagina Facebook e sul canale You Yube di Ascom Bergamo con l’obiettivo di offrire un contributo a più voci per la ripartenza.L’incontro si è aperto con i saluti di, presidente, e, consigliere della, che hanno ricordato l’importanza diin questo momento che sta delineando nuovi modelli di ricettività e servizio, sottolineando gli elementi di valore da sviluppare delIl doloroso quadro della situazione è stato fornito da, presidente, sito ufficiale del turismo locale. «Il territorio – ha spiegato – conta, 7mila camere, 13mila posti letto e 5mila addetti. Da maggio a dicembre 2020 ilnegli alberghi è stato del 75%, dell’82% quello relativo a bed&breakfast e case vacanze. Il fha fatto registrare un. Numeri dietro ai quali ci sono persone e famiglie. È indispensabile garantire lae la. Bergamo deve: città, montagna, laghi»., professore di Tourism Management all’, presidente Associazione italiana turismo enogastronomico e socia Ucid, ha moderato l’incontro e messo in evidenza il fatto che nel 2020, secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, l’andamento degliha fatto segnare una perdita di 1 miliardo equivalente a un mancato introito dipari a 1,1 miliardi di dollari. Nel nostro Paese il turismo internazionale riprenderà nel 2024. Ma guardando avanti, quali sono i nuovi valori del turista 2021? «Il 53% - ha segnalato Roberta Garibaldi - dichiara di non sentirsi a proprio agio a viaggiare fino a quando non ci sarà uno una cura per il Coronavirus. Il 36% sogna a occhi aperti tutti i giorni di, percentuale che sale al 47% tra chi è in smart working. Sono in attodi viaggio. Il 42% preferisce soggiornare in unao in un appartamento e il 46% sceglierà di non andare al ristorante. La prossimità sarà il denominatore comune dell’anno in corso. Il 43% ha intenzione di visitare unao nel Pase in cui vive e il 62% è interessato ad andare in vacanza in destinazioni che si trovano a».Nel 2021 leaumenteranno la loro popolarità. Il 53% in futuro vuolee ilpuò soddisfare questa esigenza. Favorisce infatti stili di vita salutari e ha un basso impatto ambientale, stimola l’adozione di approcci sostenibili riducendo il gap tra aree urbane e rurali, valorizza la cultura e le identità locali e aiuta a salvaguardare il paesaggio enogastronomico., direttore generaleha puntualizzato il fatto che il 2021 è iniziato peggio di come è finito il 2020, che ha fatto segnare un. «C’è bisogno di liquidità per aiutare le imprese – ha ammonito – Gli alberghi non hanno nemmeno potuto godere dei vantaggi del delivery., ma in modo diverso e le nostre strutture si stanno organizzando, per esempio, per offrire unper consentire agli ospiti di rientrare nei Paesi di origine evitando la quarantena».«Le previsioni sul turismo – ha sottolineato il sindaco di Bergamo– sono condizionate dalla campagna vaccinale. Ma dobbiamo guardare avanti econ un progetto di lungo periodo per rafforzare il territorio. Un meccanismo di innesco virtuoso è rappresentato da».«Il turismo nel territorio bergamasco - ha spiegato, amministratore delegato– nel 2020 ha fatto segnarerispetto al 2019. Per Bergamo l’incidenza negativa in merito agli arrivi è stata del 71%. Il nostro turismo di prossimità, grazie all’aeroporto, è quello europeo. Per essere attrattivi dobbiamo allargarci».In effetti Orio al Serio è stato uno snodo rilevante per la crescita del turismo nelcon. «E i mesi di gennaio e febbraio del 2020 – ha precisato, presidente– avevano registrato un incremento del 7% sull’anno precedente. Poi la pandemia, che a fine anno ha messo a bilancio una perdita di passeggeri del 75%, nonostante il buon andamento del periodo estivo che ha visto privilegiare le mete nazionali, soprattutto meridione e Sardegna. Per l’anno in corso è previsto un ampliamento delle destinazioni e l’arrivo di. Siamo sempre impegnati nel mantenimento ad alto livello degli». ?«Ile l’per Bergamo sono importantissimi – ha ribadito, presidente- Lo ha confermato il Covid. Il turismo è un bene da tutelare, dobbiamo difendere un settore che vale il. In futuro avremo un turismo diverso e sarà necessario riconvertire le strutture per assecondare le nuove esigenze dei nuovi turisti. Bergamo e il suo territorio si devono proporre comedi primario interesse anche».Per informazioni: ucid.it/sezionebergamo