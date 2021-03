Storie di lago per rilanciare il turismo. I podcast di GardaMusei per scoprire il territorio

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 12:59

amentarsi, piangersi addosso, attendere la manna del cielo? Tutt'altro. Sulsi guarda oltre, già al dopo, in vista della. Nasce, infatti, il progetto, lanciato l'8 marzo per premiare il gruppo di donne che sta collaborando all'iniziativa.Un'idea in linea con le tendenze internazionali e con le nuove tecnologie. «Con il podcast GardaMusei, desideriamo fornire ai, per il momentoma ben presto anche, un audiosempre accessibile e in costante aggiornamento - dice il presidente di GardaMusei,-Attraverso l'ascolto dei podcast si potranno conoscere i, i, le, le, lee i, i vini del più grande lago italiano, il tutto gratuitamente. I podcasts sono contenuti audio ascoltabili su apposite piattaforme digitali come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e sempre disponibili. Abbiamo scelto di essere la guida del Benaco».Il nuovo ''accompagnatore'' di rete, riguarda non solo le tre sponde del lago ma pure le bellezze delle quattro province aderenti. All'associazione musei sono iscritte 24e turistiche sparse nelle province di Brescia, Verona, Trento e Cremona.Lo strumento è veloce e si rivolge per ora al mercato interno, ma presto grazie lavoro volontario di una decina di studentesse universitarie, verrà realizzato anche in tedesco e inglese, il grande mercato europeo. Anche perché è uno strumento molto utilizzato dai«Per i più- conclude Bussei - è stato realizzato il podcast “Storie del Garda per i bambini'” per avvicinare al mondo dei musei e del turismo anche le nuove generazioni, attraverso il susseguirsi di storie vere legate al territorio e raccontate in modo divertente e semplificato».