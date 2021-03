Caffè e mercati esteri chiudono Sigep "online"

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 18:40

Ultimo giorno di Sigep

Uno sguardo al mercato Usa

Dal pane alla birra, niente sprechi

Stop allo spreco alimentare, dal pane si spilla la birra

Caffetteria, il futuro passa dalle degustazioni coerenti

Il rilancio delle caffetterie

Pasticceria, il business model passa da semplificazione e meno sprechi

Catene di galateria, puntate sul Made in Italy

Diversificazione e qualità gli elementi per le nuove gelaterie

In Cina la fiducia dei consumatori passa dagli strumenti di pagamento

Delivery dolce, nuova frontiera

Le sfide del gelato artigianale

L'Italia alla Coppa del Mondo

Sostenibilità e innovazione

Le sfumature del pistacchio

ltimo giorno di eventi ala manifestazione internazionale dellaartigianali e delditrasferitasi sulla piattaforma online (raggiungibile dal sito www.sigep.it) a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid. Situazione che non ha impedito alla community di professionisti di confrontarsi sui temi del foodservice.Durante Outlook on the US Food Industry,, senior vice president, food industry advisor di, director foodservice Italy di Npd Group hanno fornito informazioni preziose per chiunque volesse esplorare il mercatodel foodservice, con insights sul comportamento dei consumatori, trends, prospettive e, ancora, nuove opportunità di business nel settore del food&beverage, in particolare, nelle categorie di prodotto bakery e pasticceria.Portalatin, per esempio, ha evidenziato che dal 25 aprile al 10 ottobre 2020 si è registrato un aumento dellanella casa (housewares) del +34%, negli elettrodomestici (small appliances) pari a +32% e nello sport equipment (attrezzatura sportiva) attorno al +28%. Motivo? Una maggiore capacità di fare cose a casa. Se prima dell’arrivo della pandemia il rapporto tra casa eera 80% contro il 20%, oggi è 82% contro il 18%.E questo dipende anche dal nostro modo di, che è notevolmente cambiato in particolare a causa del maggior ricorso allo: nel 2021 più della metà della popolazione americana vi ha fatto ricorso. La notizia positiva però è che si stanno registrando segnali dinel comparto - il quick service registra oggi un andamento migliore rispetto al foodservice - che dipendono anche delle diverse misure di contenimento del contagio. Ile ila gennaio 2021 segnano rispettivamente +24% e +154% grazie alle modalità digitali e alla capacità di coinvolgere il consumatore.L’ha fatto entrare il tema della riduzione degli sprechi alimentari nelle sue attività al Sigep, tra ricerca e didattica. «Abbiamo condotto una ricerca applicata sulla stagionalità - hanno spiegato, coordinatrice del Pollenzo Food Lab e, Pollenzo Food Lab technician - e una sulla riduzione degli. Abbiamo incrociato lo studio della produzione, con un’attenzione particolare alle ricette canoniche o rivisitate, e il flusso produttivo».Con le due "T" di tecnologia e tradizione, occorre guardare alladegli alimenti, per scoprire come fosse semplice, nella cucina di una volta, utilizzare tutto dellaper ottenerne cibo. «Lo spreco non era tale, lo spreco nemmeno immaginabile - ha affermato Povigna - c’erano prodotti di altro genere ottenuti con altri percorsi. Il concetto chiave è far rientrare il cosiddettoin altri processi. Per esempio, ottenere unaa base di pane con il processo di fermentazione con i malti esausti». Fattibile, replicabile, curioso per il palato.Dal banco alla sosta, è la ricetta diper la ripresa del settore. Magari coccolando il cliente con abbinamenti inediti di caffè e frutta essiccata, con tecniche di estrazione alternative, con menu che suggeriscono l’accoppiata con il dolce o il salato. Per invertire la tendenza figlia del lockdown dell’impennata di consumo dia casa e riportare il rito del caffè nel suo tempio dedicato, bar o pasticceria che lo si voglia chiamare. Quello che cambia è l’della caffetteria, che diventa luogo diEppure, per riuscirci, occorre prima entrare a casa del cliente: con ladei grani, educando a metodi di preparazione non usuali., firme di Bargiornale, ne hanno parlato con, coordinatore education per, la trainer Scaper poi spostarsi su due esempi di caffetteria reinventata in chiave 2.0 in provincia e nella Capitale coni, titolare B.officina di Carpi e il romano, della caffetteria Faro - Caffè Specialty di Roma. Il messaggio è che laripaga sempre ed è il driver del successo per far tornare il cliente nel locale, e tiene assieme competenza, comunicazione e materia prima caffè.Razionalizzazione esono i grandi alleati della, impegnata nella sfida di aumentare iriducendoe invenduto. Un cambio di prospettiva che si basa su un’attenta analisi dei fatturati, delle vendite, dei processi, per riprogettare tutta l’attività, dal laboratorio al banco, fino alla vetrina.Per, titolare della pasticceria milanese Pavè, la svolta è stata sfruttare il tempo del lockdown per definire laper una produzione in crescita. Un nuovo e ampioha rivoluzionato la produzione, al servizio del punto vendita con una logistica interamente rivista e la necessità di comunicare meglio al, oltre che sui social., chiave del rinnovamento della storica pasticceria, gelateria e caffetteria Marisa ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano, di, maestroche da oltre un decennio porta la testimonianza del negozio di famiglia affermatosi nell’alta pasticceria. Con l’ingresso di tecnologia e competenze nuove nel laboratorio,specifici per gestire il negozio e ridurre gli scarti, e un tecnologo preposto al suo utilizzo, raccolta di ordini anche online, sistemi espositivi e di conservazione per ridurne il deperimento.è la parola chiave per, maestro Ampi dal 2004 e membro di, alfiere della qualità dell’eccellenza della pasticceria artigianale italiana, in particolare per le attività di grandi dimensioni che devono assicurarsi la disponibilità di materie prime con ampio anticipo eogni aspetto, compresa la. «Fermatevi, analizzate il fatturato e la produzione, fate la distinta base di tutti i prodotti. Eliminate quelli superflui che invecchiano in vetrina. L’obiettivo è lavorare meno, ma meglio, producendo il giusto e marginando di più», ha consigliato Rinaldini.Due imprenditori italiani alla prova del post-pandemia, hanno giocato d’anticipo. Il primo è, co-founder e ceo di, realtà nata nel 2013 che conta 25 punti vendita tra Florida e California e uno a Hong Kong: «Nell’ultimo anno abbiamola nostra produzione inserendo una piccola linea di pasticceria e rosticceria che lavora anche con grandi catene di hotel, dove i pastry chef sono stati lasciati a casa. È stato un modo per mantenere quasi tutto il nostro personale».Il secondo è, co-fondatore di, catena nata nel 2010 che conta 130 punti vendita in Brasile: «Prima della pandemia inon direttamente collegati al gelato erano pari al 5% della produzione, oggi toccano il 25%, tra torte, croissant, succhi, macedonie e milk-shake».«Prima della pandemia ledi gelateria italiane nel mondo vantavano una crescita costante a doppia cifra, che nel 2020 ha subito una battuta d’arresto. Nonostante ciò, negli ultimi mesi abbiamo rilevato una ripresa tonica deglie del numero di nuove aperture. Le catene sono ottime piattaforme per lo sviluppo internazionale del business gelato e per l’approdo in mercati anche molto lontani dall’Italia», ha spiegato, fondatore di, che ha aggiunto: «Abbiamo allo studio supporti di natura finanziaria per le catene che acquistano materie prime, arredi e packaging da fornitori italiani».Dai dati del foodservice di Corea del Sud, Giappone e Cina, c’è da imparare quale sia il potenziale di ripresa del settore quando si esce dalla pandemia. Il quadro lo ha tracciato, direttore foodservice Australia di Npd Group in un dialogo con il collega Matteo Figura.Se le restrizioni inhanno portato a un crollo della spesa del 90%, inil declino del settore sta rallentando e passa dal record del -34,5% di giugno al -13,7 del dicembre scorso. Il mercato australiano ha visto perdere il 24% nel giugno 2020 per poi risalire. «Quel che è accaduto di interessante in- ha detto Kanthagaran - è che al distanziamento fisico della pandemia non è seguito unper il valore dell’esperienza del cibo. È rimasta l’idea delnei sistemi di ordine e pagamento, anche quando le persone hanno potuto poi tornare a vivere fuori casa. I luoghi dove consumare i pasti sono parte delladelle persone, trasmettono un senso di coinvolgimento emotivo che dà anche una sensazione di sicurezza e, quindi, di salute».Dunque, il combinato disposto di tecnologia contactless e meccanismi premianti dicome l’accumulo punti di spesa e fiducia è la chiave di lettura della ripresa del Dragone. E ne spiega il rimbalzo dal -31% di spesa per i pasti fuori casa nel primo trimestre 2020 sino all'ultimo trimestre, che registra un dato quasi prossimo allo zero.Il Food Delivery nel 2020 vale 859 milioni di euro, secondo le stime di TradeLab. Nel secondo semestre dello scorso anno, il food delivery ha rappresentato il 4% di tutte le occasioni di consumo fuori casa, circa 176 milioni di occasioni di consumo. Di queste 37,6 milioni sono state le consumazioni con delivery di food dolce (circa una su dieci). Un fenomeno che ha accompagnato la crescita delle vendite online e si profila come uno dei cambiamenti strutturali portati dalla pandemia e destinati a incidere in maniera permanente sulle dinamiche della pasticceria. Se ne è parlato oggi nella Vision Plaza di Sigep Exp, il format di Italian Exhibition Group che caratterizza la piattaforma business dedicata ai professionisti del Out of home. Col Elisabetta Cugini del magazine Dolcesalato e Monica Nastrucci di Gruppo Food si sono esplorate le potenzialità che il digitale offre al pastry business. Precursore dell’e-commerce con uno store virtuale online già da alcuni anni, il pastry chef Roberto Rinaldini ha sottolineato come le vendite online richiedano una shelflife di almeno 90 giorni e ricette studiate ad hoc, mentre il delivery consenta di proporre il prodotto fresco. Essenziale dotarsi di un customer service attento, che sappia risponde rapidamente e puntualmente al cliente. Cui va aggiunta, sottolinea Giuseppe Solfrizzi, una organizzazione interna flessibile e un’attenta selezione del delivery partner. Il pasticcere e cioccolatiere Gianluca Fusto per il suo Fusto Milano, un laboratorio ispirato agli “speak-easy” in pieno centro e senza insegna, con produzione dedicata all’asporto e al delivery, ha scelto di usare solo Whatsapp per una comunicazione più personale con la clientela. Accanto ai colossi del delivery, nascono molti i vettori indipendenti che propongono il servizio di consegne. Per esempio, Cosaporto.it, specializzato in prodotti di pasticceria, primo quality delivery italiano che concepisce la consegna come un nuovo canale di servizio e comunicazione al cliente, come ha precisato il CEO & Founder Stefano Manili, evidenziando un trend di mercato attento al prodotto di qualità e pronto a valorizzare le occasioni speciali anche a distanza.Ripartire dal fiordilatte. È il consiglio di Alberto Massensini, maestro gelatiere e docente di CAST Alimenti, in diretta dal Sigep Lab, format di eventi live pensato da Italian Exhibition Group per l’edizione digitale Sigep Exp. «È il gusto dal quale parte tutto il resto. Dopo 10 anni di ragionamenti, sono arrivato a una ricetta semplice, veloce, gustosa, genuina, che conta solo 4 ingredienti: latte, latte concentrato, panna e neutro. Senza zucchero, senza latte in polvere. È una ricetta che ha una ottima resa al banco, si mantiene di più, è amata dal cliente e permette di risparmiare tempo, anche 1 o 2 ore al giorno, che possono essere impiegate per dedicarsi al delivery o ad altri servizi. Lo stesso si può fare con altri gusti base: cioccolato, nocciola, pistacchio vegano, crema». Perché le attività che hanno retto l’urto del Covid sono state quelle che si sono sapute adattare, snellendo processi e ottimizzando i servizi, spiega Massensini: «Prima di lanciarsi in nuovi prodotti o nell’avventura del delivery, bisogna chiedersi: la mia attività è veramente snella ed efficiente, o c’è qualcosa che posso migliorare?». Al Sigep Lab sono giunti i contributi di due gelatieri dal mondo. Martino Piccolo, da Sydney, lancia un messaggio di speranza: «In Australia da 40 giorni non ci sono più contagi e con la distribuzione del vaccino la gente esce di casa in tranquillità. Le vendite in gelateria sono tornate quasi al livello pre-Covid». Maximiliano Maccarone, dall’Argentina dice: «Oggi, importante investire in comunicazione digitale, formazione, creatività e soprattutto condivisione delle idee con i colleghi gelatieri».In diretta da Sigep Lab, format di eventi live in diretta dalla Scuola CAST Alimenti di Brescia, si presenta la squadra che rappresenterà l'Italia alla prossima edizione della Coupe du Monde de la Pâtisserie con il preciso obiettivo di salire sul podio. Il capitano Lorenzo Puca, vincitore della categoria zucchero al Campionato Italiano Seniores tenutosi a Sigep 2020, racconta: «Per arrivare a questi livelli bisogna avere un’estrema ambizione ed essere persone competitive, oltre a studiare settori molto diversi dalla pasticceria: architettura, stampistica, grafica. L’obiettivo è stupire con effetti speciali, convincere e far sognare il giurato». Massimo Pica ha vinto la categoria cioccolato con una tartaruga scolpita in cioccolato fondente e cioccolato bianco aerografato: «Bisogna puntare a qualcosa che emoziona e che fa tornare un po’ bambini. In gara vince non tanto chi ha l’idea migliore ma chi sbaglia meno, è fondamentale la progettazione». Andrea Restuccia, vincitore della categoria ghiaccio: «È necessario avere le idee chiare, conoscere gli attrezzi del mestiere e guardare qualcun altro che lavora il ghiaccio prima di cimentarsi: ogni blocco di ghiaccio pesa dai 100 ai 120 chili».Capitale naturale, culturale, economico. Ciclicità. Coevoluzione. Queste tre “C” ispirano la missione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ateneo internazionale nata nel 2004 per volere di SlowFood per formare i gastronomi di domani. Ne hanno parlato due ex studenti e gastronomi alla Vision Plaza di Sigep Exp, in streaming nella piattaforma digitale di Italian Exhibition Group. Matteo Doveri ha spiegato l’approccio innovativo della scuola: «Prima il cibo veniva studiato in tre diverse discipline, nutrizione, scienze agrarie e biotecnologia. L’Università, invece, aggrega queste diverse discipline e le fonde con l’area antropologica e culturale. In questo modo vengono formate delle figure professionali a tutto tondo, con competenze verticali sul mondo del food. Una delle cifre della scuola è il legame di interconnessione tra tematiche ambientali e produzione e consumo di cibo». Erika Sesti, ex studentessa e oggi dipendente di un partner strategico dell’Università, spiega: «Nell’agroalimentare è necessario un nuovo approccio che parta dal prodotto, che va raccontato e spiegato, con ingredienti naturali e facilmente comprensibili dal consumatore. Tradizione, territorio, ambiente, persone e innovazione sono i valori su cui puntare oggi».In concorso Emanuele Alvaro - Pistacchio di Bronte H2O, Mario Serani - Aqua Salus Pistachios, Salvatore Ravese - Pistacchio al Verdello di Calabria, Federico Molinari -Pistacchio della Corona, Guido Cortese - Stigliano Bronte 0-0 palla al centro, Albina Yasinskaya - Nettare e Ambrosia, Grizi Matteo - Green Seed, Fabio Mellace - Evergreen, Santo Palumbo - La verità. Sono tutte le sfumature del gelato al pistacchio base acqua. Senza latte? Si può. Ingrediente antico e difficile da lavorare per la sua percentuale di grassi, il pistacchio si è radicato anche nelle coltivazioni in Italia e trova consistenza, cremosità e impatto con il palato anche nella lavorazione base d’acqua. Con la costanza e il coraggio dell’Associazione Italiana Gelatieri, Claudio Pica e Vicenzo Pennestrì hanno voluto comunque un concorso che mettesse alla prova le abilità dei maestri con un ingrediente così iconico e difficile. Occasione per far debuttare l’expertise e le iniziative didattiche dell’Accademia “Alberto Pica”. Al gusto e consistenza va il 40% del punteggio; con il colloquio tecnico il 40%, e alla video presentazione del gusto va il 20% del punteggio della Giuria. Sul podio del pistacchio: terzo classificato Fabio Mellace, secondo Guido Cortese e sul gradino più alto Santo Palumbo.