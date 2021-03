L'anno delle ebike tra covid e turismo lento. Ora anche a noleggio a lungo temine

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 07:31

e da un lato laha messo in ginocchio migliaia di attività legate al mondo del, dall'altro ha sviluppato e fatto crescere nuoveche hanno rilanciato alcuni settori spesso sottovalutati e legati all'e alle. L'esempio è quello del cicloturismo , o meglio delIl comparto delle, soprattutto quelleo aha fatto registrare un vero e proprio boom: 20% di crescita, con ordini e prenotazioni che allungano nel tempo. Secondo i dati Eicma- Confartigianato, in Italia si è passati dal + 13 % del 2019 al +20 del 2020 con una produzione che è salita da 89mila a oltre 200 mila pezzi e un fatturato passato da 43 milioni, a oltre un centinaio.L'esempio di due aziende bresciane è eclatante. Adel Garda (Bs) la Brinke, il marchio italiano dicreato nel 2012 da Andrea Auf Dem, ha chiuso il 2020 segnando un +280% rispetto all'anno precedente con un fatturato medio annuo di oltre 30 milioni di euro.La fabbrica è presente su tutto il territorio nazionale grazie a 300 punti di vendita ed esporta in alcuni paesi europei.E non è da meno, seppur con dimensioni più ridotte, ladi Liberini che ha sede a Sant'Eufemia di Brescia. Lo scorso anno è cresciuta del 200%, con un fatturato di 5 milioni di euro e annuncia per il 2021 l'assunzione di nuovo personale e l'ampliamento del punto vendita su 3000 metri quadrati.Di certo gli incentivi statali hanno favorito i mezzi tecnologici di mobilità elettrica che consentono di spostarsi anche in zona rossa per attività fisica e motoria, così come la voglia diin questi mesi di, causa covid.Va anche detto che idelleelettriche non sono certo popolarissimi, si va da minimo di mille a 5mila euro per i mezzi più sofisticati, e spesso maggiormente soggetti ai. Per venire incontro a chi ha meno possibilità economiche, la Brinke ha studiato, ad esempio, ila lungo termine della durata di due anni. Si può insomma, a costi abbordabili, pedalare a go go per 700 giorni con una bici elettrica e, se ci si stanca... restituirla. Non si sa mai nella vita.