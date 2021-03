Diritti musicali, paga la Fipe. Per i locali risparmi fino a 6mila euro

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 13:25

Fipe sostiene i locali pubblici

Sconto ai primi 5mila esercizi

Un patto per sostenere il settore in crisi

pesso le lamentele dei, degli albergatori e in generale di ogni imprenditore di diversi settori si soffermano sui cosiddetti “costi fissi”, ovvero quei costi che comunque bisogna pagare anche se un’attività non funziona, come nel caso di questo annus horribilis causato dallaci sono anche quelli, mai digeriti del tutto, relativi ai diritti per la musica diffusa nel locale. La Siae è l’organizzazione più nota, ma ne esistono altre alle quali gli esercizi ricorrono. Tra queste c’èTramite l’associazione(mandataria di SoundReef), la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ha stretto un accordo per il quale si accollerà il costo dell’abbonamento sollevando dall’impegno i primiche si registreranno compilando i form predisposti da Lea e messi a disposizione esclusivamente sul sito www.fipe.it Glisono molto differenti da locale a locale. Secondo gli ultimi tariffari disponibili le attività possono sottoscrivere due diversi tipi di abbonamento, uno denominatoe uno. I prezzi variano a seconda della durata dell’abbonamento (da quotidiano ad annuale) e a seconda dell’ampiezza del locale interessato.Si va daglieuro all’anno della licenza Silver per i locale che possono contenere fino a 150 persone aieuro per i locali fino a 2.500 persone che adottano la Gold License.“Al fine di sostenere i fortemente colpiti dall'emergenza sanitaria - si legge in una nota ufficiale - Fipe ha concluso con Lea, mandataria di Soundreef in Italia, unstraordinario grazie al quale per il 2020 ed il 2021 le imprese associate alla Federazione potranno richiedere ed ottenere gratuitamente una licenza straordinaria (denominata FENICE I) per la diffusione dei brani musicali gestiti da questa associazione in occasione didal vivo nei pubblici esercizi. La licenza in questione si aggiunge ma non sostituisce il Permesso Siae e il pagamento dei diritti d'autore a suddetta Società, che resta l'indispensabile interlocutore per accedere ai repertori musicali nazionali ed, e non pregiudica le rispettive posizioni di Fipe e Lea per quanto riguarda le future negoziazioni su criteri e misura delle”.