Confcommercio, stop di marzo pesa sui consumi. Horeca penalizzato

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 15:11

P

Horeca in difficoltà: -42,6% di consumi a febbraio

Pil in crescita a fine anno? Prospettive grigie

La ripresa si allontana, ma cresce la fiducia

Horeca in estrema difficoltà

Prezzi: a marzo stime piatte per ristoranti e alberghi

er descrivere l’attuale stato dell’italiana,non usa giri di parole nel suo ultimo report relativo agli indici di consumo del mese di febbraio: «Una situazione di menomazione produttiva». Prospettiva che riporta ilindietro di un anno al periodo marzo-aprile 2020 «I vincoli alla, le chiusure deglie dei luoghi di scambio sociale, seppure relativamente meno stringenti e più articolate sul territorio rispetto a quelle di un anno fa, sortiranno effetti molto problematici in quanto si innestano in un sistema economico già fortemente compromesso», si legge nella nota dell’associazione di categoria. Unoche mette fortemente in discussione anche la previsione di crescita deldel +4% per l’anno in corso.Ma a pesare non sono solo gli effetti dell’ultimovarato dal Governo Draghi ( e in vigore fino a Pasquetta ). Secondo l’Indice dei consumi di Confcommercio () già a febbraio si registrava un andamento negativo su base annua con una flessione del -12,2% (sintesi di una riduzione del -28,2% per i servizi e del -5,8% per i beni) che segue ladel -17,5% di gennaio.Unache, da un lato, sottintende un modestocongiunturale (dovuto principalmente alla maggiore “libertà” a livello di restrizioni anti-Covid) da cui emerge la disponibilità delle famiglie, nel momento in cui ne hanno la possibilità, di tradurre in consumo una parte del risparmio involontario accumulato. Dall’altro lato, però, sancisce ladel mercato ancora esposto agli stop&go dei vari decreti e il ritardo della campagna vaccinale.La, quindi, sembra ancora un miraggio. Tanto che, in seguito alle nuove limitazioni, Confcommercio prevede un nuovo brusco stop nel mese diper il quale si stima una riduzione del Pil del -4,7% in termini congiunturali. Su base annua, il confronto con il mese iniziale della crisi porta, comunque, a una crescita del +7,3%. Nel complesso del primo trimestre la variazione dovrebbe attestarsi al -1,5% rispetto all’ultimo quarto del 2020 e al -2,6% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Eppure, nonostante il permanere di una situazione ancora molto difficile, il comparto del commercio al dettaglio presenta unin crescita del +6,2% congiunturale e una riduzione tendenziale del -11,8%.Andando più nello specifico, i diversidell’economi italiana presentano un quadro particolarmente articolato. Per la prima volta dopo molti mesi, il settore dell’alimentazione mostra qualche elemento di difficoltà, situazione determinata anche dal confronto con un periodo in cui l’affacciarsi della crisi sanitaria aveva portato a un forte aumento delle scorte da parte delle famiglie. Per quanto riguarda l’, il dato è impietoso: -58% a gennaio e -42,6% a febbraio.La, la mobilità e i settori legati alla fruizione del tempo libero continuano a essere i più penalizzati. Il protrarsi di riduzioni prossime o superiori al 50% da un anno rende sempre più difficile immaginare un’uscita dalla crisi, peraltro non immediata, che non implichi pesanti ripercussioni su questi settori con effetti che potrebbero durare più a lungo della crisi sanitaria.Infine, sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione deial consumo, Confcommercio stima per il mese di marzo 2021 un aumento dello 0,2% in termini congiunturali e dello 0,7% su base annua. Per ie dilo stesso dato si attesta su un +0,1%. Su questa moderata ripresa dell’inflazione continuano a pesare gli aumenti registrati dai prodotti energetici, in seguito alla ripresa dei corsi delle materie prime petrolifere.