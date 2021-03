Uova e colombe nel nuovo Lab. Si amplia la pasticceria dei Cerea

Primo Piano del 23 marzo 2021 | 12:49

Bobo e Chicco Cerea

La colomba di Da Vittorio

primi ad uscire, lo scorso autunno, sono stati i panettoni. Da qualche settimana, nonostante tutte le limitazioni di questo periodo, il nuovo, titolari del tristellatodi Brusaporto (Bergamo), è tornato a lavorare a pieno regime per sfornare colombe, veneziane e uova di Pasqua. Inaugurato ad ottobre, il laboratorio di pasticceria di Albano Sant’Alessandro (Bg), a pochi chilometri dal quartier generale della Cantalupa, rappresenta un altro importante tassello per la famiglia Cerea. «È un progetto che stavamo rincorrendo da qualche anno – spiega– il nostro laboratorio alla Cantalupa non era più sufficiente ad esaudire le richieste che avevamo ed eravamo costretti ad appoggiarci a strutture esterne, oppure ad affittare altri locali, spesso lontani dalla nostra sede».Così è partita una lunganella zona, finché gli occhi della famiglia , qualche tempo prima dello scoppio della pandemia, si sono posati su undi 4mila metri quadrati, dove oggi lavorano circa 25 persone, ma che è destinato a crescere ancora, con la ripresa di tutte le attività collaterali che ormai da tempo completano l’offerta del ristorante Da Vittorio, a partire dalÈ un bel capannone su tre livelli: al piano interrato c’è il magazzino e si concentrerà l’attività del catering, al pian terreno ci sono il laboratorio e l’outlet di pasticceria e al primo piano la zona della cestistica e dell'e-commerce. In altre parole, è un luogo che servirà tutte le nostre attività collaterali, che negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo molto importante.Ho sempre avuto la passione per la pasticceria. A 25 anni il primo libro che scrissi fu proprio su questo argomento e in particolare sui dessert al piatto. Fu un lavoro particolare per quel tempo, perché allora esistevano anche pochi libri che parlavano della pasticceria nei ristoranti. Da lì è partito tutto il resto, poi negli anni ho passato il testimone a mio cognato, Simone Finazzi, che è diventato il capo produzione di tutta la nostra pasticceria, che per noi ha sempre rappresentato, e rappresenta tuttora, un fiore all’occhiello.Forse perché non c’è abbastanza passione per questo settore, o semplicemente perché la pasticceria, seppure conviva all’interno dei ristoranti, è qualcosa a parte, perché richiede tecniche e preparazioni diverse dalle cotture classiche della ristorazione. È un’arte da considerare a sé: o sei appassionato, oppure ti viene difficile, per questo viene snobbata.Ormai le possibilità di acquisire nozioni e informazioni sono tante: il mio consiglio è di fare poche cose, ma bene, e di puntare soprattutto sulla stagionalità della frutta e sulla tipicità dei dolci di quelle stagioni. L’Italia, poi, è talmente ricca di tradizioni e di festività contrassegnate da dolci stupendi, che si può partire da lì per creare con la propria fantasia e con il proprio gusto dolci nuovi per il proprio ristorante. Anche in questo caso ci ha mosso la passione, oltre che il rapporto di vicinanza e la comune visione commerciale che avevamo con Esselunga. Ne è nato qualcosa di bello, di particolare, che sta dando risultati davvero ottimi. Per questo è stato creato un laboratorio artigianale ad hoc a Pioltello (Milano), dove tutti i prodotti sono trattati freschi, senza abbattere nulla. Gli ordini arrivano la sera ed è tutto pronto all’alba, per servire un centinaio di punti vendita.In pasticceria i prodotti principali da utilizzare sono farina, uova, zucchero e latte. Poi il cioccolato, la frutta o la crema. Quando hai la conoscenza della materia prima e delle tecniche, puoi applicarle anche su vasta scala, lavorando bene. In questo caso, tutto è facilitato dalla grande organizzazione, dalla serietà e dalla professionalità di Esselunga, che ci ha permesso di sviluppare al meglio tutta la nostra fantasia».In verità siamo partiti ormai da tempo. Abbiamo mantenuto la Gioconda con gianduia e arancio, qualche veneziana e da quest’anno, proprio grazie all’apertura del laboratorio, abbiamo iniziato con la produzione su vasta scala delle uova pasquali personalizzate. E da qui partirà presto un nuovo progetto di cioccolateria. Un’idea ancora agli albori, di cui è ancora presto parlare, ma che stiamo già pianificando.Mai come in questi mesi, abbiamo tutti più voglia di essere coccolati e di riprenderci parte di quello che ci è stato tolto. Ed è così anche nel cibo e in particolare coi dolci, che spesso associamo ai momenti più simpatici, quelli che viviamo in famiglia e in cui ci ritroviamo.Quest’anno più che in passato abbiamo organizzato, studiato e ricercato. Quando il sistema si metterà di nuovo in moto, sono certo che dovremo correre per realizzare tutto ciò che abbiamo pianificato. Nel caso di Portofino , ci affianchiamo un luxury brand, Belmond, che dispone di posti fantastici in tutto il mondo e questo ci gratifica. È una coccola affacciata sulla piazzetta di Portofino aperta a tuti coloro che vorranno provare i nostri piatti, non un’avventura d’albergo, ma ristorativa, che potrebbe essere replicata anche in altre città.È noto che in albergo il business lo fanno le camere e il reparto della ristorazione è sempre stato più “snobbato”, perché veniva visto come un debito o come un peso. Detto questo, è vero anche che non culturalmente abitudine dell’ospite fermarsi in albergo a cenare. Con le tante iniziative di nostri colleghi blasonati, la cucina negli alberghi ha acquistato senz’altro più dignità e oggi c’è uno scambio maggiore di clientela rispetto al passato. Non solo: il binomio ristorante-albergo sarà uno dei punti sui quali scommettere per la ripartenza.