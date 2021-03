Green pass: Usa e Giappone guardano al modello europeo

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 09:04

Sarà una app sul cellulare, sul modello di quello europeo

Usa, serve uno standard comune

Giappone, attenzione ai non residenti

Europa, la data X è il 15 giugno

'amministrazione Biden copia l'e si muove per la messa a punto di unche consenta agli americani di dimostrare che sono stati vaccinati. Una mossa che permetterebbe ai cittadinidi tornare a viaggiare non solo . A riportare la notizia è il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il passaporto sarà gratuito e disponibile sotto forma di app per il cellulare.L', messa a punto con l'aiuto di alcune aziende private, offrirà agli utilizzatori la possibilità di certificare il proprio stato ditramite un semplice codice a barre facilmente scannerizzabile. Chi non ha uno smartphone potrà invece stampare il documento e presentarlo in forma. L'obiettivo prioritario, in linea con i piani europei presentati il 17 marzo e discussi dai vari capi di stato e di governo dei Paesi membri il 25, è quello di accelerare il ritorno alla normalità in vista della stagione. In secondo luogo, il governo a stelle e strisce punta così ad armonizzare le tante fughe in avanti di società privato attive nel settore dei trasporti o dello sport che già hanno reso noto che apriranno le porte solo a chi dimostrerà di essere negativo o vaccinato.Nel frattempo, anche ilsi appresta a introdurre un certificato digitale per i cittadini vaccinati. In questo modo, il Paese del Sol Levante spera di poter rimettere in moto il comparto turistico. Come riportato dal quotidiano Nikkei, anche in questo caso il certificato o sarà conforme agli standard internazionali e potrà essere scaricato tramite un app sul cellulare, e facilmente accessibile per iai check in degli imbarchi aerei e nel settore alberghiero. La app, secondo il giornale, si rivolge inoltre allain Giappone, facilitando i ritorno dei residenti nei rispettivi Paesi e l'adeguamento alle procedure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.In, infine, la data prevista per l'entrata in vigore del è stata fissata per il 15 giugno. Ad annunciarlo è stato il capo della task force Ue per i vaccini. In questi giorni, infatti, sta procedendo spedito il tentativo di uniformare le procedure affinché siano implementate da più Paesi possibile in vista della ripresa del traffico internazionale. Sul tavolo, la questione della privacy (con la possibilità data alle autorità di accedere ai dati del green pass, ma non conservarli centralmente) e delle possibili discrimazioni (che vanno dal tipo di vaccino somministrato alla tutela della libertà di circolazione).Tema, quest'ultimo, su cui si è espresso anche il sottosegretario con la delega agli Affari Ue,: «Il certificato non sarà discriminatorio. Al suo interno, non sarà indicato solo il vaccino, ma anche il tampone. Dobbiamo mettere insieme 27 banche dati di diversi Paesi». L'obiettivo, di quello che non vuole essere un passaporto, è far sì che riprenda la libera circolazione delle persone, alla base dei flussi turistici estivi.