Prezzi alti, viaggi interminabili. Pasqua in Europa è un'utopia

Primo Piano del 29 marzo 2021 | 17:38

S

Pasqua all'estero è complicata

Idea di un viaggio last minute

Cerchiamo il mare

Prima idea, la Spagna

Seconda idea, la Francia

Terza idea, la Grecia

Quarta idea, Malta

Quinta idea, la grigliata di Pasquetta

i può! Si può andare in! Si può andare all'! Ci sono le vacanza di! L'annuncio a caratteri cubitali compariva sulle prime pagine dei quotidiani di lunedì con un certo imbarazzo: da un lato la bellezza di dare un piccolo assaggio diper tutti e da dare agli italiani; dall'altro l'amarezza pensando agli alberghi italiani beffati , vedendo i propri concittadini partire e rimanendo ancora, per un'altra festività, con le camere vuote.Dopo una mattina a "raffreddare" gli animi, sia da un lato che dall'altro, nelè tempo di provare a ragionare su questa paradossale concessione. Guardandosi un po' in giro e cercando di capire cosa si può fare e cosa no, sembra più che altro che questanasca da una "piega" tecnica, burocratica, prettamente ministeriale, ma che di fattibilità ce ne sia davvero poca.Abbiamo provato a immaginarci di trovarci in una situazione a metà tra l'e ilovvero: vorremmo partire per una settimana sfruttando il "Pasqua con chi vuoi" di proverbiale memoria, ma dovendoci attenere sia alle tempistiche con cui è stata data la notizia (e quindi organizzando un) sia alle restrizioni che dobbiamo sfidare.Primo requisito per una vacanza semi: vogliamo andare al mare perchè le restrizioni esistono in tutto il mondo e sono in linea con quelle italiane, dunque vorremmo un posto dove poter passeggiare per fare "attività" o "attività" su un lungo mare, o sulla spiaggia approfittando chissà, di un primo tuffo in. Secondo requisito: fare unnelle 72 ore precedenti alla partenza, con annesso esito che sia - ovviamente - negativo.Poi - ammesso che il capo alci conceda delle ferie o che riusciamo ad "intortarlo" promettendogli collaborazioni in smart woring - ci buttiamoa cercare qualche possibilità con una certa sicurezza che viaggiare sarà economico perchè, insomma, con tutte leche girano i soldi nei portafogli non è che siano poi tantissimi.E invece, prima grande: i costi (affidandoci al sito Skyscanner.it che ci dà una panoramica delle migliori soluzioni, in tempo reale) non sono poi così stracciati, più o meno in linea con tariffe normali da periodo festivo. Poi, seconda grande: le compagnie che volano sono poche e quindi i viaggi diventano viaggi della speranza che riescono addirittura ad occupare una ventina di ore erchè praticamente tutti devono fare uno scalo tra Francoforte, Londra e altri snodi cruciali d'Ma ammettendo che siamo disposti a tutto, ma proprio a tutto, vediamo cosa si può fare. Prendiamo tre aeroporti di riferimento:. Prima scelta, laNella lista comparetra le prime destinazioni plausibili, con la Costa Blanca a due passi. Da Roma il costo per una persona, andata e ritorno, è di 123 euro. Ma il volo d'andata dura (scali compresi) 21 ore e 15 minuti, mentre il ritorno "solo" 13.40. A Linate costi esorbitanti, 492 euro, ma il viaggio è più rapido: 4.55 all'andata e 4.50 al ritorno. Bologna invece propone come miglior volo la tariffa da 326 euro, durata: 17.30 all'andata e 5 al ritorno.da Malpensa la miglior offerta è a 395 euro con durata del volo da 4.25 ore all'andata e 4.15 al ritorno.Roma: 396 euro complessivi con 5.10 ore all'andata e 6.50 al ritorno. Bologna: 349 euro complessivi con 17.45 ore all'andata e 4.45 al ritorno.232 euro per i voli che partono da Roma con 15.55 ore per il volo d'andata e 7.20 al ritorno.. Malpensa è più cara - 448 euro - ma voli più rapidi: 8.20 ore all'andata, 4.35 al ritorno. Bologna sta a metà: 396 euro andata e ritorno con 13.20 ore in partenza e 9.35 al ritorno.Per chi vuole andare apartendo da Malpensa il costo è contenuto: 204 euro, ma il viaggio assurdo perchè ci vogliono 22 ore e 35 all'andata e 18.30 al ritorno. Roma: 506 euro di costi, 10.45 ore all'andata e 8.10 al ritorno. Bologna? 588 euro di costi con 10 ore di volo all'andata e 16.05 al ritorno.Proviamo con. Da Linate il costo è di 692 euro con 7.45 ore di volo all'andata e 6.05 al ritorno. Da Roma, 637 euro andata e ritorno con 7.45 ore e 6.50 per arrivare e tornare. Bologna: 668 euro in totale con un volo all'andate "rapido" (6.55 ore) e un giorno interno per tornare: 23.45 ore.Insomma, la Spagna non ci offre grandi soluzioni se consideriamo che Skyscanner ritiene questi "pacchetti" che abbiamo proposto come i migliori per rapporto qualità/prezzo.Proviamo allora con la Francia che come mare offre solostando alle destinazioni aeroportuali. Partendo da Roma il costo è di 299 euro con 4.50 ore di volo all'andata e 4.55 al ritorno. Da Milano 307 euro e tempi simili: 4.40 ore all'andata e 4.25 al ritorno. Bologna non compare tra le soluzioni, scegliamo quindi Palermo: 565 euro in totale con 9.50 ore per andare e 8.05 per tornare. Insomma, così così...Non ci resta che la sempre gettonatissima. Proviamo conpartendo da Milano/Malpensa: 361 euro il costo del biglietto con 5.15 ore per andare e 6.40 per tornare. Da Roma è leggermente più conveniente (350 euro) ma per andare ci vogliono 8 ore e per tornare 11.25. Partendo da Bologna? 469 euro il costo, 13.55 ore per andare, addirittura 14.35 per rientrare.Allora, raggiungibile solo da Milano: 351 euro il totale per 9.10 ore di volo per andare e 10.20 per tornare a casa.Ultima chance,. Da Malpensa 351 euro di costi con 6.10 ore di volo all'andata e 6.20 al ritorno. Bologna: 474 euro e 11 ore in cielo per andare e 8.30 per rientrare.Ultimissima idea,che si rivela essere l'opportunità più realizzabile. Malta: Partendo da Roma costa 132 il biglietto con voli di 1.25 ore e 1.35. Da Linate 219 euro, 3.30 ore per andare e 3.50 per rientrare. Bologna: con 300 euro ce la si cava, 3.40 ore all'andata, 3.15 al ritorno.Dunque, che si fa? Forse conviene trovare un amico con un giardino e organizzare la più classicasperando nel bel tempo. Si raggiunge la destinazione in poco tempo, costi ridotto, risultato assicurato. L'acquolina in bocca a pensare alle vacanze potrebbe essere meglio tenerla pronta per l'estate quando, si spera, ci sarà ogni tipo di possibilità per viaggiare.