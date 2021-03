Uber Eats Italy, stop ai commissari: «Passi avanti importanti per i rider»

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 11:30

Uber Eats Italy è stata commissariata a maggio 2020

La relazioni dei commissari

Pagamenti: stop al cottimo e introduzione compenso minimo

La questione occupazionale e l'intervento di Greco

sono cittadini

opo poco meno di un anno termina il commissariamento di, società italiana del colosso delle consegne statunitense che lo scorso maggio era finita in amministrazione giudiziaria per caporalato nei confronti dei rider, pagati tre euro a consegna.«Laprestata da Uber è stata ragguardevole», si legge nella relazione dei tre amministratori giudiziari. Anzi, proprio l’intervento del Tribunale di Milano è stato visto «non come una compressione del diritto di impresa, ma come una preziosadi miglioramento della propria organizzazione». Soprattutto in chiave di«della devianza imprenditoriale » e verso «un nuovotra attività di impresa e presidi di controllo».L’intervento della giustizia, quindi, riesce là dove la politica continua a mancare, ossia nel riconoscimento delle condizioni di lavoro dei. Durante la gestione giudiziaria, Uber Eats Italy ha vietato il ricorso a(le cooperative il cui comportamento ha fatto scattare l’indagine), ha introdotto un’attestazione di idoneità per i rider, li ha dotati (gratuitamente) di casco di sicurezza e luci per le bici, ma anche di pantaloni antipioggia e ad alta visibilità. Il tutto condito da unaAxa (in aggiunta alla copertura Inail) che include malattia, spese mediche e ricoveri per infortunio. Inoltre, spariscono gliche penalizzavano i rider non disposti a lavorare in condizioni metereologiche avverse e viene inserito sugli smartphone dei fattorini un programma di riconoscimento facciale per garantire che a effettuare la consegna sia veramente il rider registrato nella banca dati della società.Per quanto riguarda la questione, poi, il modello di business Uber Eats Italy è stato modificato e ora prevede un compenso minimo di 10 euro lordi, che possono aumentare con integrazione sulle condizioni avverse oppure in base ae premi di 600 euro ogni duemila corse annuali. «È evidente il notevole sforzo economico e culturale compiuto da Uber per posizionarsi come impresa ad alto grado di connotazione etica», concludono i commissari. Ora la palla passa alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che deciderà entro 15 giorni la revoca ufficiale dell’amministrazione giudiziaria.Sullo sfondo resta la questione dell’occupazionale dei rider: autonomi o dipendenti? Un tema emerso anche dalla conferenza stampa del procuratore di Milano, Francesco Greco , del 24 febbraio scorso. In quell’occasione sono stati resi pubblici i risultati di un'attività disu strada partita da Milano e allargatasi a tutto il territorio nazionale. Risultato? Una multa da 773 milioni di euro comminata a Glovo-Foodinho, Just Eat, Deliveroo e proprio Uber Eats (che ha potuto iniziare a mettersi in regola prima degli altri proprio per l'azione dei commissari) e la richiesta didi oltre 60mila rider.Un duro colpo al settore delle piattaforme di delivery che, dopo il fallimentare tentativo di proporre un contratto collettivo nazionale per i, si sono visti puntati il dito contro anche dalla giustizia: «Non è più il tempo di dire che i rider sono schiavi ma è il tempo di dire che», ha affermato Greco.