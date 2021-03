Il decreto Sostegno ancora non c'è. Ma gli hotel sono già insoddisfatti

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 16:41

Al centro delle critiche il limite dei 5 milioni di fatturato per accedere agli aiuti

Una soglia troppo bassa

Già disponibili 32 miliardi di euro

Per la montagna, intervento ad hoc

stato solo nominato, per ora, ma il decreto legge "Sostegni" - che dovrebbe prendere il posto del decreto legge "Ristori V" - fa già discutere. Ad alzare la voce è statache esprime la propriaper la soglia limite dei cinque milioni di fatturato per l'accesso agli aiuti a fondo perduto. Una cifra che rischia di tagliare fuori oltre il 50% delle imprese presenti sul territorio italiano.Avvertenza: si parla pur sempre di bozze e indiscrezioni. Ma tanto basta peruno dei settori più colpiti dalla pandemia e dalla modulazione dei vari ristori. Il tutto mentre si avvicina la partenza dellaestiva 2021. Occasione che le aziende dell'non vogliono farsi sfuggire ma per cui serve anche un aiuto dallo Stato. «La previsione che i sostegni siano erogati solo ad aziende fino ai 5 milioni di fatturato, taglierebbe fuori la metà delle aziende del settore», ha sottolineato, vicepresidente dell'Associazione italiana Confindustria Alberghi. Oltre il 48% delle imprese italiane, infatti, supera abbondantemente quella soglia.«Voglio ricordare - ha proseguito Colaiacovo - che le nostre aziende non hanno avuto iche il precedente Governo aveva disposto in occasione delle chiusure del Natale né altri ristori legati alla chiusura di tutto il turismo della montagna. Sappiamo che il ministro al Turismo Massimo Garavaglia è fortemente impegnato per ladel settore e che c’è piena consapevolezza nell’esecutivo, della rilevanza dell’industria alberghiera e del turismo per il rilancio del Paese. È essenziale quindi che le misure disposte tengano conto delle caratteristiche del nostro mondo e prevedano soluzioni urgenti, capaci di supportare efficacemente queste imprese che ricordiamo sono costrette ad un fermo pressoché totale dell’ormai da oltre un anno ed ancora oggi sono soggette alle incertezze legate al riconoscimento della nuova disciplina del temporary framework che può condizionare l’efficacia degli aiuti». Allo stato attuale , per quanto riguarda ledisponibili, sul tavolo ci sono i 32 miliardi di scostamento di bilancio già deciso a dicembre dal Governo Conte con l’allora ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. A valere su questi, ci sono circa 10-12 miliardi di contributi a fondo perduto che attendono una più precisa collocazione. Il problema è che queste somme sembranoper sostenere tutte le nuove spese: dalla proroga della cassa integrazione (8 settimane in più di Cig e 26 di cassa Covid così da disinnescare lo sblocco dei licenziamenti che va comunque verso un'estensione al 30 aprile) alle spese per la sanità (due miliardi per vaccini, antivirale, trasporto e somministrazione), passando per le varie esigenze dei ministeri e gli aiuti economici alle aziende colpite dalle nuove limitazioni.che rischiano di richiedere un nuovo scostamento di bilancio.Da qui l’idea che, anziché essere il capitolo finale di una lunga serie, il decreto sostegno possa segnare l’inizio di una nuova. D’altronde, nelle intenzioni dell’Esecutivo, all’interno del prossimo decreto dovrebbero finire anche interventi a favore delle famiglie (leggi: congedo parentale, per cui verranno stanziati circa 200 milioni di euro) e dei contribuenti (soprattutto per quanto riguarda le rate della rottamazione delle cartelle esattoriali).Sul tema, la bozza del decreto legge "Sostegno" prevede la creazione di una nuova piattaforma gestita da(Società generale d'informatica, controllata al 100% dal Mef) per l’erogazione dei ristori alle attività colpite dalle chiusure. L’obiettivo del governo è quello di erogare i primi indennizzi dopo 10 giorni e comunque entro il 30 aprile. Il nuovo schema per gli aiuti alle attività economiche colpite dalla crisi dovrebbe coinvolgere 2,7 milioni tra imprese e professionisti con fatturato fino a 5 milioni.Per la costretta a rinunciare alla stagione invernale che per molte aziende costituiva una fetta importante del proprio fatturato, si pensa a un intervento; sebbene sia difficile tratteggiare i confini dell’indotto da ristorare per le mancate aperture degli impianti da sci (e che denuncia una perdita di settore di 10 miliardi di euro). La cifra da erogare dovrebbe attestarsi intorno ai 4,5 miliardi di euro e dovrebbe essere concessa solo aicompresi nelle zone rosse. Ma i criteri finali sono ancora allo studio del Tesoro. Un primo plafond di 600 milioni verrà messo a disposizione nel decreto "Sostegno", il resto degli indennizzi finirà in un provvedimento apposito.