Capri, un codice per hotel e b&b. Ma ora serve una norma nazionale

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 11:11

U

Capri

L'esperimento di Capri

Albergatori: passo importante verso la regolarizzazione

na parte dici è arrivata: nessuna distinzione tra, ma un codice unico per identificare entrambe le tipologie di attività ricettive. L’obiettivo? Limitare al massimo l’offerta abusiva che negli ultimi anni, soprattutto con il boom delle case private ritenute dai turisti più sicure degli hotel, stava dilagando minando la solidità del settore con ripercussioni notevoli soprattutto sull’alberghiero.Un’idea che potrebbe essere ricalcata anche dallache, alle prese con codici Ateco che orami decidono le sorti dell’attività tra aperture e chiusure, forse deve rivalutare la distinzione tra ristorante,, pasticceria, gelateria anche in funzione del fatto che ormai tutti si ingegnano per fare un po’ di tutto.A istituire ilper hotel e b&b - dopo i pionieri Lombardia, Toscana, Puglia e Sardegna - è la Campania, in particolare per quello che riguarda. L’approvazione di un disciplinare regionale con il quale i comuni dovranno assegnare ad ogni struttura un codice sarà un modo per alzare l’ asticella dell’offerta turistica e frenare irregolarità e alloggi abusivi. I codici infatti fungeranno da caeta d'identità di ogni struttura con i turisti che potranno verificarne la reale esistenza sui siti istituzionali; un modo utili soprattutto quando, ormai sempre più spesso, si prenota su piattaforme online.«Un- ha spiegato a Metropolis,della Federalberghi isola di Capri - che dota le amministrazioni di uno strumento diretto al controllo su chi, avendo sregolato accesso agli stessi canali di distribuzione utilizzati dalle strutture ricettive, svolge attività turistica illegalmente. Il controllo delle autorità si rivelava, inoltre, estremamente difficoltoso. Oggi le amministrazioni potranno catalogare tutte le attività e registrarne le caratteristiche così da individuare le attività non a norma e migliorare notevolmente la qualità dell’offerta ricettiva. È ben nota la profonda crisi abitativa causata dall’esponenziale crescita delle strutture extralberghiere illecite e il consequenziale aumento dei prezzi pluriennali per gli immobili ad uso abitativo».Da parte dell’associazione degli albergatori isolani, guidata daarriva un plauso al provvedimento condotto in porto dall’assessore regionale al turismo Felice Casucci il quale dopo l’approvazione aveva sottolineato come con il codice si potrà assicurare la qualità dell’offerta turistica e lottare contro l’. Insomma una sorta di “bollino” che rappresenterà il marchio di garanzia per un soggiorno in linea con le aspettative e gli standard elevati del territorio in un momento in cui la garanzia di idoneità, sicurezza,è determinante., direttore di, approva la decisione, ma ci tiene a sottolineare che il percorso da compiere è ancora lungo: «Il Mibact, in carica fino alla caduta delConte, stava lavorando per una norma nazionale - ha detto - ma ancora non si è arrivato a nulla. Confido nel lavoro delle singole, ma sarebbe utile che queste si coordinassero per un lavoro di squadra o, ancora meglio, che fosse il Ministero a prendere le redinicondurre in porto le operazioni. Nel farlo abbiamo più volte chiesto che bisognerà specificare se le attività in questioni sonoo meno così da comunicare al cliente su quali e su quante tutele possano contare».«Un passo importante nel processo didel turismo di cui la regione Campania e l’isola di Capri hanno bisogno - aggiunge Coppola dall’associazione - e contribuirà a mitigare leconnesse».