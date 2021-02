Milano dimezza l'extralberghiero. I proprietari: Colpa di scelte errate

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 12:51

M

Milano perde il 54,3% di fatturato extralberghiero

Milano in crisi di traffico

La tenuta del comparto

N

ilano dimezza il mercato turistico. Con una riduzione del 54,3% del fatturato, passato dai 207 milioni del 2019 ai 94,8 milioni di euro del 2020, i dati dell'osservarvatoriopromosso daparlano chiaro.Il mercato dell’extralberghieropresenta inoltre una riduzione dell'offerta di annunci di oltre 3027 unità a testimonianza del fatto che gli operatori stanno perdendo, uscendo dal mercato. «Questi dati - ha commentato, data analyst di Otex e fondatore di Full Price - confermano come la situazione, fatto salvo per i mesi di agosto, settembre ed ottobre, stia progressivamente peggiorando sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta, a causa delle forti restrizioni sui viaggi».Una situazione che perè figlia dell'incapacità delle istituzioni di mettere in campo misure idonee . A partire dalle ultime disposizioni del Governo come la possibilità dinelle seconde case, negli appartamenti in affitto per almeno 30 giorni o negli hotel, ma non nelleper brevi periodi, hanno provocato ingenti danni all’extralberghiero.«La pandemia ha bloccato il mondo intero, e di questo non possiamo incolpare nessuno - ha affermato Bettanin - ma in Italia ci sono chiareper il disastro a cui stiamo assistendo. Prendere decisioni sciagurate come quelle contenute negli ultimi Dpcm significa non conoscere affatto il settore e, di conseguenza, essere i responsabili della sua distruzione. Mi devono spiegare perché unadi albergo è sicura, ma una casa affittata per una settimana no. Queste assurdità non sono colpa del, ma di una classe politica inadeguata che fa scelte irresponsabili e senza logica»onostante l’anno nero del, che ha lasciato sul terreno oltre 240 milioni di presenze in meno (-55% rispetto al 2019) e riportato l’Italia indietro di 50 anni, il comparto extralberghiero nel 2020 è riuscito a tenere botta a livello nazionale. Il 54% di presenze rispetto all’anno precedente supera infatti ladi hotel e alberghi fermi al 46%.