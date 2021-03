I ristoratori che attaccano già Draghi e rimpiangono il Governo Conte

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 18:42

ra l’ondatae la terza ondata dasembra che la stia spuntando la seconda, almeno dal punto di vista dei. Sì, perché l’avvento del nuovoche con sé porta un curriculum di altissima caratura aveva fatto ben sperare un po’ tutti, ma ora che ancora non si è visto nulla l’entusiasmo ha già lasciato posto aiVa detto che diDraghi ne ha avuto poco per ribaltare una situazione complicata, ancor più complicata se si considera che è un subentrato in corsa. Ma la sensazione che svilisce i ristoratori è che attorno a Draghi si siano levati gli scudi die che far sentire la propria voce sia più complicato.«Adesso non ti chiamano più a parlare di queste cose», dice lo chef stellato. « Draghi è stato accolto con la fanfara - prosegue - ma la situazione non è certo migliore. E quando dice che non tutti verranno salvati mi dà un colpo al».Gli fa eco il vicepresidente della Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio (Fipe),che attacca: «A un anno dall’inizio del primo lockdown, l’incertezza non è più accettabile . Una tragedia, c’è gente che ha visto gli ultimi soldi a novembre. Pensino almeno ad un acconto entro marzo» e allude al fatto che nell’aria si respira una maggiore disattenzione da parte della politica come dellain generale alla questione. Le proteste in strada però non cessano . Si sono radunati questa mattina fuori dalla sede dii ristoratori e proprietari di pubblici esercizi milanesi per protestare contro il governo al grido di “Basta, siamo stremati”.Sotto accusa soprattutto le risorse economiche destinate da governo, Regione e Comuni nei confronti del settore dei ristoranti, bar,, discoteche,, gelaterie e locali serali, giudicate insufficienti per evitare il fallimento di migliaia di attività del settore. Al centro delle polemiche anche le lungaggini che stanno portando alla definizione dei contenuti del nuovodi aiuti per le imprese più colpite dalla pandemia.«Al momento - ha affermato, ristoratore milanese da generazioni e portavoce di tanti colleghi in difficoltà - non abbiamo neanche i parametri su come verranno erogati, se non vedere alcuneche nel giro di poche ore vengono smentite, per poi essere riproposte con modalità diverse ma che non specificano i miliardi di euro messi adel settore, ma che invece provocano ansia, delusione, incredulità e rabbia a noi imprenditori dopo aver perso mesi di lavoro importanti per salvare le nostre».«Chiediamo a tutte le forze politiche che compongono la maggioranza di questo governo guidato dal professor Mario Draghi di approvare il decreto inrapidissimi, cosi da poter salvare imprese e posti di lavoro - ha concluso Zini -. inoltre chiediamo a tutti i prefetti di intensificare iperché in queste ultime settimane vediamo il dilagare di un abusivismo di massa».Fra le richieste anche quella di riformare lain favore di una moratoria che impedisca nuove aperture nel settore cosicché chi ha maggiormente patito le chiusure dell'ultimo anno possa ritornare a far rivivere la città quando l'emergenza sarà superata.Addirittura intanto si inizia già a rimpiangere il vecchio Premier, Giuseppe Conte in una (diciamolo) isterica caccia alle streghe o ai salvatori che non fa bene a nessuno. “Conte non era perfetto però aveva messo in moto un meccanismo”. Inizia così il post che due ristoratori dihanno pubblicato su. “Il 30 del mese l’pagava la cassa integrazione, faceva un decreto per la chiusura e prevedeva i ristori, ci metteva la faccia e te lo spiegava intv, i ristori arrivavano. I tempi erano lunghi, i ristori giusto per la sopravvivenza, la Cig nel mio settore una sorta di mancetta. Ma era qualcosa che ci ha aiutato a sopravvivere”, scrivonodella Bodeguita di Livorno, convinti che adesso il meccanismo si sia inceppato. E al Fattoquotidiano.it spiegano: “Non ci interessa difendere Conte, ma con questo governo ci sentiamo ancora più soli”. Quanto agli aiuti del nuovo decreto, “prima di fine aprile soldi non ne vedremo, questo è chiaro”.In tutto questo preoccupa la galoppata dellaa caccia di affaroni sulla pelle di ristoratori in. «I bilanci delle imprese della ristorazione evidenziano che in Italia ci sono 15mila ristoranti (quasi la metà delle 33mila che operano come società di capitale) a rischio di infiltrazioni criminali a causa della loro fragilità. E il 13% delle imprese ritiene di aver subito negli ultimi 6 mesi pressioni per vendere l’attività a prezzi molto più bassi del valore died il 14% ha avuto l’offerta di prestiti fuori dai canali ufficiali”, si legge in un rapporto consegnato a febbraio alla Commissione attività produttive della. «Di questo passo quante attività sopravvivranno? E a che prezzo?», si chiede Cursano. Poi il messaggio ai politici: «Siamo di fronte al rischio di tenuta del, anche corpi intermedi responsabili come il nostro stanno valutando di alzare il livello dello scontro».