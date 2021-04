Aprile, qualche deroga dal Governo Piccole speranze per i ristoranti

Primo Piano del 01 aprile 2021 | 08:40

Per le riaperture, niente automatismi. Le deroghe per bar e ristoranti passano dal Governo

Campagna vaccinale al centro

Scontro Speranza-Salvini



Le regole per le scuole

Restrizioni per i viaggi all'estero

Le altre limitazioni

Scontro di governo sull’ipotesi di aprire i ristoranti a pranzo

Confindustria Alberghi: non possiamo attendere il green pass, organizziamoci

oponon riapriranno, salvo qualche caso eccezionale se i numeri dellain alcune regioni dovessero essere molto buoni. Lo ha deciso ilche si è riunito nel pomeriggio di mercoledì e che in serata ha dato il via libera alche resterà in vigore dal 7 al 30 aprile.Draghi è riuscito a strappare il via libera per l'apertura dellefino alla prima media in tutte le regioni con qualunque, ai Governatori e agli amministratori locali non sarà consentito decidere per misure più drastiche.Sulla campagna vaccinale (che sarà centrale per decretare il passaggio ad un colore migliore) è arrivata una novità in più: l'obbligo discatta non solo per tutti i dipendenti di strutture sanitarie, ma anche per iche a breve saranno anche coinvolti nella somministrazione delle dosi.«Ilche rifiuterà di vaccinarsi potrà essere adibito (ove possibile) ad altreche non comportino rischi di diffusione del contagio (in caso contrario la retribuzione non sarà dovuta). La disposizione vale anche per gli», si prevede nel dl. Il decreto Covid approvato stasera dal Cdm esclude la punibilità dei «» quando hanno agito seguendo le procedure corrette previste per ladel vaccino e, quindi, l’uso è avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del ministero e nel «».Le nuovedunque proseguono sulla linea attualmente in vigore, vince la lineacapeggiata dal ministro della Salute, Roberto Speranza che fino all'ultimo si è dovuto scontrare con la Lega che, guidata dal leader, spingeva per tornare più rapidamente adiffuse. «Avremmo preferito un'apertura maggiore - ha detto Salvini tramite fonti della Lega - ma siamo soddisfatti perché non è passata la linea della chiusura totale e le revisioni verso le aperture saranno sempre possibili, ogni settimana. Basterà una delibera del Cdm per cambiare in meglio se i dati lo consentiranno. Di fatto un commissariamento di Speranza e del Cts».«Esprimo soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese» commenta il ministroIl presidente del Consiglioha spiegato che le misure dipenderanno da un'attenta analisi dell'andamento dei contagi Delicato il capitolo. Nel testo del decreto si legge: «Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’interonazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome. Nella zonale attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla ele attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo».Sul tavolo anche il nodo dei viaggi all'estero . Il ministro alla Saluteha firmato un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni per chi viaggia a Pasqua. Il presidente del Consiglio condivide, lo spirito dell'ordinanza è quello di agire come "forte" agli spostamenti. I Paesi dove è possibile andare senza necessità di motivazione, quindi anche per viaggi di piacere, sono 30. La possibilità dinon è certo una novità, era già prevista dai decreti precedenti, ma nelle ultime ore, cavalcato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ha finito per trasformarsi in un potenziale boomerang per il Governo.A livello di ulteriori, in linea con le norme vigenti, sarà mantenuto ildalle 5 alle 22, così come il divieto ditra Regioni fatto salvo i casi di necessità. Rimane anche il criterio del passaggio innon appena il territorio supera i 250 contagi ogni 100mila abitanti. In zona arancione saranno consentite lea parenti e amici (per un massimo di due persone che si spostano verso una sola abitazione privata) che saranno invece vietate in zona rossa.Nel pomeriggio, a Consiglio dei ministri in corso il mondo degli albergatori si era fatto sentire ed è stato accontentato in minima parte perchè l'unico spiraglio è quella deroga per zone gialle. «Il documento deve segnare un cambio di passo per il Paese», ha dichiarato, vice-presidente di. «Il Governo ha risposto alle nostre richieste, programmare da subito lefin dalle prossime settimane, se i numeri lo consentiranno. Perché è necessario restituirea persone e imprese dopo tanti mesi così drammatici e difficili e perché gli alberghi sono da sempre pronti ad assicurare un soggiorno in piena sicurezza», ha aggiunto Colaiacovo.L'idea, infatti, è che prima dell'introduzione delqualcosa si possa muovere sul fronte turistico. A partire dall'delle varie strutture e dell'intero settore: «Certificazione di vaccinazione, o immunità post covid, tampone negativo, eventualmente a disposizione degli ospiti addirittura in sede, se richiesto. Così come fanno già oggi molto strutture. I nostridi sicurezza hanno già dimostrato in questi mesi di essere pienamente efficaci anche nei momenti più difficili della pandemia», ha concluso Colaiacovo.