Ristoranti si riapre davvero: cene all’aperto dal 26 aprile in zona gialla

I ristoranti preparano i dehors: dal 26 aprile si riparte

Per ora resta il coprifuoco alle 22

lle fine le Regioni (e Salvini) sono riuscite a ottenere un primo risultato:. Inizialmente, resterà però il coprifuoco fino alle 22. La decisione, illustratata dal presidente del consiglio Mario Draghi, è stata presa nella cabina di regia presieduta dallo stesso premier che ha valutato le strategie per la riapertura sulla base della bozza delle Regioni con i protocolli che, come indicato, prevedono, fra le altre cose,c). L'apertura, ovviamente vale solo nelle regioni che avranno dati di basso contagio e che rientrano in quella che si definisce "giallo rafforzato". Quindi di fatto, a pranzo e cena saranno aperti solo i locali che hanno spazi all'aperto. Una scelta che creerà non poche polemiche, ma che durerà al massimo una quindicina di giorni, così da garantire una gradualità nella ripresa.È proprio, peraltro prevista dal decreto attualmente in vigore (fino al 30 aprile). In pratica, potranno ricominciare a lavorare quei locali, bar, ristoranti pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, che hanno i tavoli all’aperto e dehors. Vale il distanziamento di un metro fra un tavolo e tutte le altre norme anti-contagio. Per lavorare all'interno bisognerà probabilmente aspettare un paio di settimane,

Al momento non è previsto una slittamento dell’orario del coprifuoco che rimane alle 22. L’indicazione degli scienziati riguarda le attività all’aperto che - questo è il parere consegnato al Governo - non dovrebbero incidere sulla risalita dei contagi. Posizione che era già da tempo stata confermata anche sulla base delle proposte presentate dalla Fipe al Cts.

Spostamenti tra regioni con colori diverse con un pass: rischio ragionato per Draghi

Per lo spostamento tra Regioni, saranno consentite liberamente fra quelle "gialle", mentre tra regioni di colori diversi ci sarà un pass. E questo, sempre nella logica di quello che Draghi ha definito «un rischio, ragionato, fondato sui dati, che sono in miglioramento, non drammatico, ma in miglioramento. Questo rischio incontra le aspettative dei cittadini e si fonda su una premessa: che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente, quindi mascherine e distanziamenti. In questo modo questo rischio si traduce in una opportunità straordinaria non solo per l’economia ma anche per la nostra vita sociale».

Si riapre anche per sport e spettacoli all'aperto. Al cinema posti limitati



In anticipo anche con quanto indicato dalle Regioni si potrà fare sport (attività individuali) e partecipare a spettacoli (sempre con rigide regole di distanziamento) purché all'aperto. I cinema e i teatri potranno aprire all’aperto, ma anche al chiuso con una capienza limitata. In questo caso si applica la norma che nel decreto di marzo fissava come data di riapertura il 27 di quel mese. Quella scadenza era stata posticipata per l’andamento in salita della curva epidemiologica.



Deroghe previste dal precedente decreto e le scuole tornano in presenza

Il cronoprogramma di Speranza

Dal 15 di maggio le piscine e gli stabilimenti balneari.

Dall'1 giugno le palestre.

Dall'1 luglio fiere.

Gli altri fronti del Governo: economia e infrastrutture

Sempre il 26 aprileQuesto primo sblocco, una vera uscita dal lockdown parzialedipende dalla condziione attuale dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, cosiì come era stato previsto dal governo nel decreto attualmente in vigore.Presente assieme al premier, c'era il ministro alla Salute,: «Penso ci siano stati due fattori fondamentali nella piega dell'epidemia: le misure adottate nelle ultime settimane con parte significativa dell'Italia in area rossa e arancione e la sospensione dell'area gialla. Ora siamo in buona posizione. Dalla prossima settimana Rt sotto 0,8. Poi c'è l'aumento significativo del numero di dosi somministrate: oltre 14 milioni. Percorso di riapertura graduale dal 26 aprile».Gli altri due pilastri della politica del Governo, oltre alle riaperture, sono quelli economico e infrastrutturale. È stato deciso lo scostamento di bilancio di 40 miliardi.se scatterà come ci aspettiamo dalle riforme e dal Pnrr, questa scommessa noi la vinceremo senza dover ricorrere a una manovra correttiva. Se la crescita si traduce in quello che ci aspettiamo potremo uscire dal debito. Magari in modo sostenibile.. Terzo punto della nostra agenda, la valorizzazione di 57 opere pubbliche che aspettavano già di essere attuate. C'è un cronoprogramma dettagliato sull'apertura dei cantieri. Due opere già partite a marzo., Draghi ha ricordato che dal 30 marzo a oggi sono stati pagati due miliardi nella prima settimana e un miliardo nella seconda, «e i pagamenti non sono ancora terminati». Mentre nel prossimo decretoda utilizzare per allocare le risorse a disposizione. Il criterio adottato nel primo decreto è quello del fatturato ma ha suscitato perplessità in tanti per vari motivi. Il ministero sta pensando di aggiungere un criterio che riguarda l’utile, l’imponibile fiscale, in modo da vedere esattamente i soggetti più colpiti dalla pandemia».