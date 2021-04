Ristoranti ci siamo: a maggio si riparte. Tavoli, menu digitali, ma non solo. [Ecco tutte le regole]

Primo Piano del 15 aprile 2021 | 18:58

rmai sembra certo:(anche se ci sono pressioni, soprattutto da parte di Salvini, per anticipare magari dal 26 aprile) e lo si farà con. In zona gialla dopo un primo avvio solo a pranzo (le date non ci sono ancora…), dalla seconda metà del mese si potrà poi tornare lavorare nei bar e ristoranti con posti a sedere anche la sera (momento che rappresenta il 70% del fatturato giornaliero). Il tutto con un’attenzione particolare per favorire gli . Per questi, infatti, non ci saranno particolari restrizioni, se non il mantenimento della distanza minima di un metro fra i tavoli, mentre all'interno la distanza dovrà salire a due metri(almeno in una prima fase). Non è ancora chiaro se ilverrà spostato, o meno, alle 24 così da permettere cene più tranquille.Per il resto sono di fatto confermate le prescrizioni già in vigore coi precedenti protocolli, tanto che a ben guardare, coi due metri si torna alle indicazioni che il Cts aveva già dato per l 'uscita dal primo lockdown . Regole poi ridotte a un metro ovunque. E fra le regole ci sono distanziamento, mascherine, controllo del temperatura, igienizzazioni, prenotazioni, divieto di assembramento ecc.Il cronoprogramma che il Governo vorrebbe attuare in collaborazione con le Regioni prevede in pratica: essenziale per la sostenibilità economica della ristorazione e non solo. Dopo i pubblici esercizi seguiranno i luoghi dello spettacolo e solo dopo palestre e piscine.Di seguito le regole principali contenute nel documento delle Regioni già approvato dal Comitato Tecnico scientifico (come da documento allegato):Le linee guida si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande come ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali e per l'attività di catering.Per i ristoranti occorre. In queste attività. E il numero va indicato all’esterno con cartelli che, nel caso, indichino quanti sono i posti disponibili all’interno (con tavoli distanziati di 2 metri) e quanti posti sono disponibili all’aperto (con tavoli distanziati di 1 metro).e il personale deve indossare sempre la mascherina.. Solo seduti al tavolo si può stare senza mascherina. In ogni occasione in cui ci si muove dal tavolo, anche quindi per andare in bagno o uscire momentaneamente dal locale.All’internotra i clienti di tavoli diversi, mentre all’esterno si conferma la separazione di 1 metro negli ambienti al chiuso. L’unica eccezione vale per le persone che in base alle normative in vigore non saranno soggette all’obbligo del distanziamento. Il che significa al momento i conviventi, ma a breve potrebbe riguardare anche le persone vaccinate o i possessori di test negativi, se il Governo, come anche la Fipe ha sollecitato da tempo, deciderà alcune norme in proposito sull’esempio di quanto vale per gli Stati Uniti o Israele dove i vaccinati hanno libertà di accesso e meno restrizioni.(i famosi schermi in plexiglas, ad esempio.Così come avveniva nei mesci scorsi, resta l’obbligo,, di assicurare non solo la pulizia ma anche. E resta l’obbligo si confezioni monodose per grissini, pane, oliere, sale, ecc, salvo servizio al tavolo senza la possibilità che il cliente possa toccare contenitori di uso comune.Via libera al buffet; ma. In caso non vi fosse personale da dedicare a questo servizio, allora le referenze dovranno essere disponibili in formato monodose. E il servizio avviene con obbligo d mascherina per clienti e, ovviamente, personale.Anche in questo coso come in precedenza, oppure in alternativa, l’uso di lavagne o grandi espositori, menù plastificati e disinfettabili dopo ogni uso, oppure menu cartacei a perdere, del tipo usa e getta. Si ricreano i problemi già vissuti per le carte dei vini…, in base alla superfice del locale, assicurando il mantenimento dei due metri di separazione interpersonale al bancone.Nei bar, in ogni caso, si potrà accedere dopo le 14 solo se ci sono posti a sedere (ovviamente con le distanze di 2 metri (all’interno) e di 1 metro (all’aperto). La vera novità è che. È consentita quindi la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. Per i giochi che non pososno essere accuratemente disinfettati ad ogni partita, c'è l'obbligo di utilizzare le mascherine e igienizzare di frequente le mani e la superficie di gioco. Ovviamemnte vanno rispettate le distanze di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi., così da garantire la massima sicurezza, Non è chiaro se i test saranno gratuiti (come Italia a tavola sollecita da tempo) o se saranno a carico delle aziende.