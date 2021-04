Bolzano capofila per il green pass? I ristoratori: Non saremo sceriffi

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 17:05

Ristoratori come sceriffi?

Ristoratori felici per le aperture, perplessi sui controlli

Bunio Jean: Possiamo chiedere informazioni personali?

Franziskanerstuber

Manuel Hoffer: Vedremo come si comporterà la popolazione

Manuel Hoffer

Anna Fejes: Così, lavoro ancora più duro

Rossl Bianco

Luca Giacomel: Quali poteri avremo?

La provincia autonoma infatti ha decretato che dal 26 aprile iproprio grazie al certificato il quale testimonierà che i clienti sono stati vaccinati, sono guariti dal Covid o si sono sottoposti ad un tampone negativo.però - come abbiamo anticipato già ieri raccogliendo alcune reazioni dei locali alla notizia della riapertura solo agli “immunizzati” -: troppe le incognite circa l’attuazione dello strumento, ma soprattutto troppo poche le indicazioni date sul ruolo che avranno al momento del controllo del pass.La situazione è in stallo e oscilla tra due estremi: da una parte, appunto, il presidentesi fa promotore della sua politica e si candida a fare da esperimento per gli altri Paesi, dall’altra però il ministro per gli Affari regionali, ha invitato Bolzano ad allinearsi alle linee guida del Governo andando piano sulle riaperture e quindi anche sull’Il tempo però stringe perché mancano poco più di 4 giorni al 26 aprile e i ristoratori si ritrovano - per l’ennesima volta - a. Perché il certificato è determinante per entrare nel locale e rappresenta la discriminante. L’umore degli addetti ai lavori è in bilico tra la gioia di poter tornare a lavorare dopo oltre 4 mesi di stop e«Innanzitutto - ha dettodel- abbiamo colto con molto piacere la notizia che finalmente ci fanno aprire e lavorare. Penso sia la cosa più importante per riuscire a tornare a una vita “normale”. Per quanto riguarda il green pass, penso che la questione non sarà così facile da implementare come tutti credono. Allo stato attuale delle cose, sostanzialmente,che, a ben vedere, a me non riguardano. Non so nemmeno se, in termini di legge e privacy, io abbia il diritto di chiedere queste informazioni; non penso sia del tutto legale. E se uno si rifiuta di far vedere la certificazione, come dovrei reagire?».Dubbio assai lecito, anzi centrale, ma non l’unico. «L’altra grande incoerenza - spiega - è che si può. Ma non se si deve andare in bagno, per quello basta la mascherina. Diventa difficile gestire un terrazzo con 40 tavoli all’aperto. Dovrei capire, magari senza chiedere per non fare brutte figure, chi si alza per andare in bagno e chi sta entrando realmente nel locale. La proposta del green pass regionale come strumento per facilitare la fruizione dei locali pubblici è stata fatta probabilmente da. Se qua ogni volta che devo entrare in un locale devo presentare un documento o un codice QR la vedo dura di potersi godere due ore di svago e libertà».«Sicuramente - prosegue - stando all’esperienza dell’anno scorso, appena aprono le province e la gente può. D’altronde, tutti vogliono sentirsi liberi di viaggiare, di andare a mangiare al ristorante e prendersi una birretta dopo un periodo così., quindi l’anticipo dovrebbe aiutarci e speriamo poi di poter avere una prospettiva duratura. Due o tre mesi di attività estiva ci hanno molto impegnato, ma non bastano per coprire le spese».Più rilassato per le caratteristiche del suo localedello Stochas il quale rimanda la valutazione sul certificato verde alla popolazione. «In vista delle riaperture del 26 aprile siamo in una situazione molto favorevole perché abbiamo 400 mq di terrazza e diamo la possibilità di sedersi e mangiare fuori.ancora non sappiamo come effettuare il controllo, quali sono le regole di ingaggio con il cliente. Se sarà uno strumento che aiuta i clienti a tornare al ristorante. Secondo me sarà metà e metà fra chi è favorevole e chi no al green pass e al suo utilizzo per entrare nei locali. Dobbiamo attendere la prossima settimana e vedere come evolve la situazione; anche a livello lavorativo».«L’apertura del locale - ammette - arriva nel momento di maggiore bisogno., non possiamo più permetterci di stare chiusi. Al momento quindi stiamo ultimando le pulizie e ci prepariamo per ripartire. E, come lo scorso anno dopo il lockdown, mi aspetto di recuperare almeno una buona metà della clientela pre-pandemia.».Se davvero i ristoratori dovessero- già reso più complicato del previsto con tutti i protocolli anti-Covid da rispettare - diventerebbe quasi sostenibile sostiene, direttrice del Rössl bianco. «Intanto - osserva - aspettiamo la decisione della Giunta provinciale e, in base a questo, seguiremo le indicazioni sulle varie procedure possibili. Certo, per come la penso io, nell’ottica di un servizio di accoglienza,. Piuttosto, ogni ospite dovrebbe essere responsabile per sé stesso. Il nostro lavoro, stante la situazione attuale, è già abbastanza complicato e vorrei evitare di sobbarcami altri controlli, protocolli e simili sebbene riconosca la bontà e la correttezza delle limitazioni e l’idea del green pass».L’esperienza di Fejes è anche nel turismo: «Siamo anche B&B - dice - e finorae informarci subito in caso di sintomi ma non ho mai misurato la febbre delle persone che sono entrate. Anche se forse dovrei, lo trovo comunque un’attività scomoda sia per noi che per i clienti. In vista delle riaperture del 26, la nostra fortuna è quella di avere un grande ristorante con due sale per 80 persone in cui riusciremo senza problemi a mantenere i due metri di distanza fra un tavolo e l’altro. All’esterno, invece, possiamo contare su 16 tavoli».«Secondo me - chiude -. I nostri clienti fissi ci hanno già chiesto informazioni sulla riapertura e la possibilità di prenotare un tavolo. Un segnale importante in vista della ripartenza perché in prima battuta, vista anche la situazione degli spostamenti transfrontalieri, non ci aspettiamo un flusso turistico ma puntiamo a intercettare la clientela locale. Poi da metà maggio abbiamo già un po’ di».Tira le fila L, presidente della Federazione italiana cuochi Alto Adige. «L’idea del green pass - spiega - è buona, ma il problema è:Dobbiamo fermare tutti quelli che entrano? Ci sono dinamiche che vanno chiarite. L’altra questione è: chi viene al ristorante e ha il green pass, sarà realmente quella persona o saremo legittimati a chiedergli la carta d’identità? Per quanto riguarda la possibilità di aprire anche in questo caso bisognerà valutare se ne vale la pena o no , perché nel mio ristorante ad esempio abbiamo 15 coperti all’esterno, ma mettere in moto un locale ha dei costi e poi abbiamo già pagato più volte lo scotto di aprire per poi dover chiudere poco dopo».