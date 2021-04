L'allarme dei ristoratori pugliesi: «Rischiamo di perdere l'occasione»

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 15:41

I ristoranti potranno riaprire all'aperto dal 26 aprile in zona gialla. Ma la Puglia rossa? Che fa?

Sabatelli: Il coprifuoco alle 22 si scontra con le abitudini dei territori

Angelo Sabatelli

Magistà: Il problema è la mancata differenziazione delle attività

Antonello Magistà

l decreto legge che regolerà la ripresa delle attività a partire dal 26 aprile è stato firmato.. Su tutte, è la questione del coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio a far scattare la delusione degli operatori dell’Horeca. Dai ristoranti agli hotel, infatti, Prospettiva che, oltretutto, fino al primo giugno dovrà accontentarsi di pranzi e cene all’aperto . Solo successivamente a quella data sarà possibile, a pranzo e in zona gialla ovviamente, sedersi al tavolo anche nelle sale (con due metri di distanza fra i tavoli).«Non l’ho presa per niente bene.. Noi abbiamo solo lo spazio interno e quindi dovremmo aspettare il primo giugno. Sempre che la Puglia, nel frattempo, migliori i propri dati sui contagi e i vaccini, altrimenti la prospettiva si allunga ancor di più. Anche se l. Si tratta di un limite che si scontra con la realtà dei territori. Se, in alcune aree d’Italia si mangia anche presto a cena, qui da noi fino alle 21 i negozi sono aperti e la vedo dura che, con l’attuale crisi economica, i titolari chiudano prima per avere il tempo di andare a casa a prepararsi per venire al ristorante», raccontaproprietario dell’omonimo ristorante a Putignano, in provincia di Bari.Situazioni che allontanano le possibilità di ripresa legate anche al: « C’è tanta gente che aspetta l’estate per lavorare , ma. Anche se il turismo sarà molto diverso dall’anno scorso, il rischio forte è che si concentri tutto ad agosto e poi più niente», conclude Sabatelli.Stessa posizione anche per, titolare del ristorantea Conversano (BA): «Ho avuto una reazione di sconforto e sconcerto quando ho appreso la notizia perché noi veniamo da 14 mesi di difficoltà e il Governo emana l’ennesimo provvedimento sbagliato». Tanto che, per il momento, la riapertura del ristorante da 25 coperti è rimandata a data da destinarsi. «Il fatto di non aver coinvolto nemmeno i vertici più credibili della ristorazione per capire come sarebbe stato meglio affrontare un problema che nessuno nega ma a cui manca una gestione adeguata ha fatto sì che su problemi già presenti se ne siano sommati altri. E», prosegue Magistà.Il problema principale, però, secondo Magistà sta a monte del decreto e passa dallaPizzerie, bar, pub, pasticcerie e ristoranti «sono trattati tutti allo stesso modo e così non va bene. Si sarebbe dovuto avere il coraggio di distinguere fra chi ha maggiore possibilità di controllo e rispetto dei protocolli e chi no. Faccio un esempio: se il timore è che la gente faccia gli assembramenti in strada durante l’aperitivo, perché chiudere i ristoranti e non solo i bar?».; tema che apre una partita di cui il Governo farà sapere a breve le regole d’ingaggio. «I sostegni sono arrivati a pioggia, spesso senza distinzioni – afferma Magistà - Io sono chiuso da novembre ma non ho ricevuto nulla. La causa? Il fatturato del cocktail bar in cui abbiamo investito questa estate per cercare un’alternativa di business e che ha sballato i conti agli occhi del Governo.L’esigenza è che con tempi urgenti e immediati devono arrivare i ristori elevando però il budget a disposizione».