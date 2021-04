Coprifuoco e movida abusiva penalizzano i bar: sciopero dello spritz a Milano

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 11:23

Il So’ Garden Café da dove è partita la protesta Fonte: Facebook

Accusati i bar, i gestori non ci stanno

Rinuncia all’incasso più consistente della settimana

er il bene del quartiere, in questo negozio, sabato 24 aprile dalle 14 alle 19 non si vende alcol d’asporto affinché l’ordine pubblico torni alla normalità». Questo il catello che campeggia in. Ad esporlo per primo, 36 anni, proprietario del So’ Garden Café aperto lo scorso settembre. Una sorta die che aggiunge la “beffa” al danno della decisione del Governo sul coprifuoco fino alle 22 fino al 31 giugno. Perché, è proprio questo il problema:Ma si tratta di un divertimento incontrollato e pericoloso: da qualche tempo, infatti, diversi giovani del quartiere, a cui se non sono aggiunti da fuori,, la passeggiata, rifornendosi con l’asporto, o più spesso con bottiglie acquistate in qualche market (altro danno per i locali della zona),E ciliegina sulla torta:, che però non ci stanno. La risposta?: «Il mio locale non è assolutamente causa della situazione, ma voglio comunque impegnarmi per risolverla», spiega Andrea Sorrentino al Corriere della Sera - Le ho provate tutte. Abbiamo sempre rispettato tutte le regole.che vigilasse davanti alle vetrine. Nonostante questo, un gruppo di persone poco rispettose continua a frequentare la promenade creando caos, sporcizia e disordine.. Anzi, di fatto la ostacolano, mettendomi in cattiva luce nel quartiere dove ho deciso di vivere e lavorare».Così, nonostante le difficoltà e le perdite di questi anni, l’ultimo tentativo: «Ho deciso di chiudere sabato pomeriggio,», aggiunge Sorrentino.annunciando la serrata o l’astensione dalla vendita di alcolici: «Vediamo se così i ragazzi si daranno una calmata», conclude Sorrentino.